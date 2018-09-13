biggibiggibiggibiggibiggiЗаказал помолвочное кольцо в замечательном ювелирном салоне @uruu_ykt Примерно вот такой красоты будет. Надеюсь скажет Да 😍.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФотофактСеверное сияние в Черском
Фотофакт
СкандалЖуткие ДТП произошли в Якутии 11 сентября
ФотофактНовый мэр — новые двери
Архив новостей
Желток
Самый добрый человек Якутска собирается сделать предложение
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
ТОП НОВОСТИ
Фотофакт
ЭксклюзивАвксентьевы и Федоровы ликуют
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.