Самый добрый человек покинул "Битву блогеров"☹ . Источник @biggibiggibiggibiggibiggi Вот и пришел конец участия в проекте. Сам спровоцировал уход свой. Сегодня поднял тему о том что у меня меньше всех баллов. И то что организаторы тянут меня. Не которые участники сразу вспомнил правила. О выбывания 4х людей в месяц. Но этот вопрос я задал на встрече орг. На что получил что все могут дойти до финала. Орг здесь не виноваты. О себе я не прошу. Прошу чтоб вернули участию Кирилла и Валентину. Квартира тут не главный приз. Главное то что организаторы, нам дали и дают это опыт и знания. То что Кирилл и Валентина вышли из проекта обидно. Не дали полностью раскрыть им таланты. Они же не виноваты что люди меня поддерживают. А насчет квартиры я бы не выиграл 100% тут. Да я раскрученный человек. Своими руками раскрутил. Добрые дела делаю. Помогаю по возможности, с мусором борюсь. То что я не умею делать видеосюжеты. Нече, на этом прогорел я. Задания выполнял. Но не под тем форматом выполнял. Не здоровая ситуация получается тут. Я же не виноват, то что люди уважают меня и голос свой отдали бы за меня. Уважение людей на протяжение 9 лет заработал. Республика и не только голосовали бы. Люди просто хотят, чтоб я хоть что то получил за свои деятельность. А по жизни я всем благодарен за все. Когда что то не сказал человеку, обидел как то. Из за этого оправдываюсь. Спасибо большое участникам и организаторам ✊ #Repost @bitvablogerovykt • • • • ⠀ Вот и закончился 4 этап нашего проекта. По количеству баллов, проект покидают четыре участника: ⠀ ✖️Васильев Антон (235 баллов) @biggibiggibiggibiggibiggi ⠀ ✖️Старостин Кирилл (233 балла) @kirqaa ⠀ ✖️Барчахова Валентина (228 баллов) @barchakhova ⠀ ✖️Тиманани Анастасия (209 баллов) @anastasiia_timanani ⠀ 🏆К финальному этапу допускаются 6 участников: ⠀ 🎗Аммосова Елена (344 балла) @elena_ammosova ⠀ 🎗Очиров Руслан (330 баллов) @o4irov ⠀ Черноградская Галина (313 баллов) @galina.ykt.ru ⠀ 🎗Сычева Злата (306 баллов) @zlata_tv ⠀ 🎗Егорова Кристина (302 балла) @korinight ⠀ 🎗Чемоханов Гаврил (261 балл) @gawer8019 . #sakhalife #антонвасильев #битваблогеров

A post shared by SakhaLife (@sakhalife.ru) on Aug 10, 2018 at 11:06pm PDT