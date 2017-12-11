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11 декабря 2017, 13:30
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Самые зимние болезни: от ОРВИ до инфаркта

Простуды, обострение хронических болезней сердца и суставов, заболевания аллергического характера и даже депрессии — все это часто сопровождает людей зимой. Почему же возникают эти заболевания именно в морозные дни, расскажет MedAboutMe.

Острые респираторные вирусные заболевания

Распространенная проблема со здоровьем зимой — острые респираторные инфекции. Одной из самых опасных среди них является грипп. По данным Centers for Disease Control and Prevention (CDC), эпидемия начинается, как правило, в октябре и достигает пика именно зимой. Наиболее опасен вирус для маленьких детей, людей с сопутствующими заболеваниями (болезни легких, сердца и почек, сахарный диабет), а также пациентов старше 65 лет. Для этих категорий грипп может быть смертельно опасен.

Увеличение числа заболевших ОРВИ врачи объясняют целым рядом причин, среди которых:

• Понижение иммунитета на фоне переохлаждений, недостаточно витаминного питания.

• Дефицит витамина D. Витамин вырабатывается под действием ультрафиолета, поэтому зимой за счет более короткого светового дня организм страдает от его нехватки.

• Нахождение в закрытых помещениях. Зимой люди меньше времени проводят на улице, а в закрытых пространствах концентрация вирусов повышается намного быстрее. Болеющий человек при каждом покашливании или чихании может разносить инфекцию на расстояние около 7 метров, многие вирусы способны выживать в воздухе и на поверхности предметов (в пыли) несколько недель. Центральное отопление. Батареи высушивают воздух, а это напрямую влияет на местный иммунитет — пересохшая слизистая не в силах быть полноценным барьером для инфекций.

• Холодный воздух. Так же, как и сухой, влияет на местный иммунитет. К тому же, например, риновирусы активизируются именно при низких температурах.

Астма и аллергии

По статистике, астмой сегодня страдают более 300 миллионов детей и взрослых по всему миру. И зимой количество приступов существенно учащается. Одной из ключевых причин является холодный воздух. При морозной погоде дыхание учащается, и человек начинает делать вдохи ртом. В этом случае поступающий воздух не успевает нагреться и попадает в нижние дыхательные пути очень холодным, что приводит к спазму бронхов и развитию приступа астмы.

Немаловажную роль играет и дефицит витамина D. Согласно исследованиям, проведенным Queen MaryUniversity of London в Великобритании, именно этот витамин может стать важной составляющей лечении астмы. Так, у больных, которые регулярно принимают витамин D, на 50% снижается риск развития тяжелых приступов. Кроме этого, у них на 30% уменьшалась потребность в лечении стероидными препаратами. Витамин важен и для профилактики ОРЗ, которые часто являются причиной астматических приступов.

По некоторым данным, для астматиков может быть вреден ибупрофен — один из ключевых препаратов (нестероидное противовоспалительное средство), который рекомендован для симптоматического лечения ОРВИ. В частности, сегодня ибупрофен чаще всего прописывается именно в педиатрии. Однако врачи отмечают, что медикамент может вызывать аллергическую реакцию и приступ астмы.

Вообще врачи отмечают зимой ухудшение состояния людей, склонных к аллергиям разного рода. И речь идет не только о гиперчувствительности к холоду, у аллергиков учащаются приступы, вызванные пылью, шерстью животных, плесенью и другим. Объясняется это тем, что в морозное время люди больше времени проводят в закрытых помещениях и здесь контакт с потенциальными аллергенами более вероятен.

Люди, страдающие поллинозом, должны позаботиться о своем здоровье уже зимой. Исследования AmericanCollege of Allergy, Asthma and Immunology показали, что при потеплении в феврале может появляться небольшое количество пыльцы. При контакте с ней у некоторых людей развивается гиперчувствительность, и позже, весной, когда пыльцы будет слишком много, у таких пациентов наблюдаются очень тяжелые аллергические реакции.

Также врачи отмечают, что именно в зимний период люди часто путают симптомы аллергии с симптомами ОРЗ. Поэтому, если простуда длится более 7-10 дней, насморк и кашель не сопровождаются высокой температурой, имеет смысл обратиться к аллергологу.

Артрит и остеоартрит

Пациенты, страдающие артритом, отмечают, что зимой боли в суставах усиливаются. Связано это, в частности, с изменением атмосферного давления, которое повышается в морозную погоду. Немаловажным фактором в ухудшении состояния пациентов с артритом становится постоянное переохлаждение — на его фоне усиливаются воспалительные процессы и болезнь обостряется. Также на суставах сказываются сезонные простуды, сопровождающиеся интоксикацией организма, которая усугубляет течение артрита.

Особенно часто боли проявляются на фоне сильной лихорадки.

Ученые из McMaster University обнаружили, что в прогрессировании остеоартрита ключевую роль играет иммунная система. В ходе исследования, в котором участвовали 22 женщины с заболеванием и 22 здоровых пациентки, было выявлено, что уровень моноцитов и лейкоцитов, необходимых для регулирования иммунных реакций, был повышен у группы испытуемых с остеоартритом.

Британские исследователи из University College London и University of Birmingham выявили связь ревматоидного артрита с нехваткой витамина D. Оказалось, что у пациентов с таким диагнозом некоторые типы клеток, взятые непосредственно из зоны воспаления, стали резистентными к этому нутриенту. Поэтому зимние авитаминозы способны ухудшать состояние больного артритом.

Инфаркт миокарда

По данным American Heart Association, количество сердечных приступов повышается отнюдь не в жаркую погоду, а именно зимой. В мороз атмосферное давление растет, а это дает дополнительную нагрузку на сердце и увеличивает риск инфаркта миокарда. Среди других причин кардиологи называют следующие:

• В холодную погоду сердце вынуждено перекачивать больше крови, чтобы согреть организм, пульс учащается, и на этом фоне могут обостряться разные заболевания сердечно-сосудистой системы. Мороз приводит к спазму сосудов, иногда процесс захватывает и коронарные артерии. И если у человека есть ишемическая болезнь сердца, при которой просвет сосудов сужен за счет атеросклеротических бляшек, спазм может привести к полному перекрытию кровотока.

• Повышенная физическая нагрузка. Американские кардиологи часто упоминают в этом контексте уборку снега, которая может привести к серьезному ухудшению состояния людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Однако зимой даже обычная ходьба в быстром ритме становится испытанием для сердца — верхняя одежда может оказаться достаточно тяжелой, сковывать грудную клетку и мешать полноценному дыханию.

• Неправильное питание. Зимой в рационе уменьшается количество фруктов и овощей, а вот жирных блюд становится больше. Это приводит к повышению «плохого» холестерина в крови и усугублению атеросклероза и ишемической болезни сердца — главной причины инфаркта миокарда.

Сезонное аффективное расстройство (САР)

Сезонное аффективное расстройство — нарушение настроения, которое очень часто проявляется именно зимой. Люди, страдающие САР, находятся в депрессивном состоянии, у них понижается стрессоустойчивость, а иногда даже появляются мысли о самоубийстве. Врачи связывают развитие заболевания, прежде всего, с уменьшением светового дня, поскольку это так сказывается на организме:

• Нарушаются циркадные ритмы, за счет чего люди страдают от бессонницы или, наоборот, сонливости. Это приводит к гормональному дисбалансу, в первую очередь, меняется соотношение мелатонина и серотонина. А серотонин часто называют гормоном счастья, и вырабатывается он под действием солнечных лучей.

• Нехватка витамина D. Этот вид авитаминоза является одной из причин не только инфекционных заболеваний, аллергий и воспалений, но и нарушений настроения.

Симптомы САР, в частности апатию, плаксивость, приступы гнева, нельзя игнорировать. Сезонное аффективное расстройство не только понижает работоспособность и в принципе тяжело переносится человеком, но также может стать причиной других заболеваний. Так, люди в депрессии склонны переедать, а это приводит к разным степеням ожирения, усугублению болезней суставов, сахарному диабету 2-го типа, нарушению работы желудочно-кишечного тракта. Кроме этого, подавленное психологическое состояние нередко упоминается в контексте обострения сердечно-сосудистых болезней. Во-первых, стрессы и волнения могут сказываться на сердечном ритме. А во-вторых, на фоне депрессий пациенты часто нарушают правила приема медикаментов, и болезни сердца обостряются.

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Источник: https://doctor.rambler.ru/news/38631223-samye-zimnie-bolezni-ot-orvi-do-infarkta
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