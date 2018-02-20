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Резонанс
Роман Мандзяк: Релиз «Аэрофлота» об инциденте с участием главы Якутии носит надуманный характер
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Резонанс
«Аэрофлот» прокомментировал инцидент с главой Якутии и его помощником
20.02.2018, 2:25
Политика
Эксклюзив
Закон о нематериальном – о сакральных местах
20.02.2018, 0:29
Спорт
Сегодня день рождения многоборца
19.02.2018, 23:19
Путешествия
Самые желанные подарки к 23 февраля!
19.02.2018, 20:43
Республика
Алексей Колодезников: «Котельная в Югорёнке будет запущена в течение этого дня»
19.02.2018, 18:56
Происшествия
Экстра
Егор Борисов прокомментировал аэро-скандал
19.02.2018, 17:58
Общество
Земляки поздравили якутян-моряков с Днем защитника Отечества
19.02.2018, 17:45
Экономика
Якутскэнерго: в досудебном порядке потребители вернули 2, 6 млрд рублей долга 
19.02.2018, 17:35
Общество
В республике начался четвертый этап масштабной акции «Безопасный лед»
19.02.2018, 17:25
Экология
В России увеличены размеры вреда за незаконную охоту 
19.02.2018, 17:15
Экономика
20 февраля предстоят временные ограничения электроснабжения
19.02.2018, 17:05
Республика
«Сомоҕол» – место встречи друзей
19.02.2018, 16:50
Культура & Образование
Якутский музей приглашает школьников принять участие в Республиканском конкурсе чтецов
19.02.2018, 16:35
Республика
В Якутии больше не хотят покупать алкоголь
19.02.2018, 15:50
Культура & Образование
Стали известны результаты конкурса этно-поп песни «БИИР КУН»
19.02.2018, 15:35
Происшествия
В Якутске задержаны потребители «спайса»
19.02.2018, 15:20
Спорт
Своя Олимпиада: В Якутске стартует VII Спартакиада депутатов Республики
19.02.2018, 15:10
Происшествия
Больше градус — больше убийств
19.02.2018, 15:00
Столица
Власти Якутска определили 17 ключевых проектов по развитию столичного агропояса
19.02.2018, 14:50
Республика
Егор Борисов наградил почётным знаком долгожителя Якутии Евгению Дульчевскую
19.02.2018, 14:40
Экономика
Фотофакт
Лицеисты совершили экскурсию на железнодорожную станцию в Нижнем Бестяхе
19.02.2018, 14:25
Культура & Образование
Бриллиантовый цирк Якутии приглашает на большой эстрадно-цирковой концерт
19.02.2018, 14:15
Происшествия
Поселок Югоренок остался без тепла из-за пожара в котельной. Объявлен режим ЧС
19.02.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Ученые: ночь опасна для молодоженов и пьяниц
19.02.2018, 13:15
Общество
В Якутске состоится акция «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!»
19.02.2018, 13:09
Экономика
«Жаркие. Летние. Наши!» — РСК «Стерх» объявляет акцию в честь «якутской Олимпиады»
19.02.2018, 13:00
Экология
Парк «Ленские столбы» открывает зимний турсезон
19.02.2018, 12:50
Столица
В Якутске подвели итоги городской олимпиады по основам православной культуры
19.02.2018, 12:40
Культура & Образование
Показ и встреча с создателями документального фильма «Лингвист»
19.02.2018, 12:30
Происшествия
Трехлетний пассажир пострадал в ДТП в Якутске
19.02.2018, 12:20
Республика
Гастроли театральной студии «Дети + куклы» в Алдане
19.02.2018, 12:10
Происшествия
Сотрудники СИЗО поймали адвоката при попытке пронести телефоны
19.02.2018, 12:00
Общество
В Олекминске из-за бездействия чиновников семья четыре года скиталась без жилья
19.02.2018, 11:50
Спорт
Стартовала Спартакиада работников связи: среди участников — министр Александр Борисов
19.02.2018, 11:40
Общество
Взрослые малыши: Почему молодежь не хочет работать
19.02.2018, 11:30
Происшествия
В Нерюнгри дальнобойщик пытался откупиться от ДПС взяткой
19.02.2018, 11:20
Спорт
Воспитанники Центра семейного устройства не сдают позиций
19.02.2018, 11:00
Спорт
Фотофакт
Алданские болельщики заявили всему миру о поддержке российских спортсменов
19.02.2018, 10:50
Происшествия
Женщину осудили за оскорбления в районном чате WhatsApp
19.02.2018, 10:40
Спорт
Якутянка выиграла первенство Дальневосточного федерального округа по биатлону
19.02.2018, 10:30
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В столице пройдет выставка-ярмарка «Якутия мастеровая»
19.02.2018, 10:20
Происшествия
В Якутии физрук избил ребенка
19.02.2018, 10:11
Происшествия
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В Усть-Майском районе из-за пожара остановлена работа котельной
19.02.2018, 10:10
Культура & Образование
Будущие предприниматели продемонстрировали свои навыки на чемпионате World Skills
19.02.2018, 10:10
Общество
Эксклюзив
Итоги-2017 в жизни ветерана МВД: Отставка, закрытие уголовного дела и награда от Ил Тумэна
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Путешествия
19 февраля 2018, 23:19
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Самые желанные подарки к 23 февраля!

Дорогие дамы, знаете ли вы, что самыми желанными подарками к 23 февраля являются отнюдь не галстуки, перчатки и кружки!

Вот результаты опроса мужского населения:

1 место: электронные гаджеты;

2 место: путешествия;

3 место: рыболовно-охотничьи принадлежности и экипировка.

А по нашему мнению, путешествие – самый желанный и оригинальный подарок!

Встречайте наши популярные подарочные сертификаты в новых ультрамодных цветах!
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