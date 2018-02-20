Самые желанные подарки к 23 февраля!

Дорогие дамы, знаете ли вы, что самыми желанными подарками к 23 февраля являются отнюдь не галстуки, перчатки и кружки! Вот результаты опроса мужского населения: 1 место: электронные гаджеты; 2 место: путешествия; 3 место: рыболовно-охотничьи принадлежности и экипировка. А по нашему мнению, путешествие – самый желанный и оригинальный подарок! Встречайте наши популярные подарочные сертификаты в новых ультрамодных цветах!

Турагентство PEGAS Touristik

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