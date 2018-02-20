Самые желанные подарки к 23 февраля!

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Встречайте наши популярные подарочные сертификаты в новых ультрамодных цветах!
Дорогие дамы, знаете ли вы, что самыми желанными подарками к 23 февраля являются отнюдь не галстуки, перчатки и кружки!
Вот результаты опроса мужского населения:
1 место: электронные гаджеты;
2 место: путешествия;
3 место: рыболовно-охотничьи принадлежности и экипировка.
А по нашему мнению, путешествие – самый желанный и оригинальный подарок!
Встречайте наши популярные подарочные сертификаты в новых ультрамодных цветах!
Турагентство PEGAS Touristik
ООО ГТА Тур Люкс
tel/fax: +7(4112)42-54-96
tel: 8-964-420-9395
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Источник: На правах рекламы.