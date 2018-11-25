Самые травматичные игры детей

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: каждую зиму детский травматизм увеличивается примерно на треть. Какие травмы типичны для этого времени года, и как их избежать?

Санки, катание с горок, игра в снежки – самые любимые развлечения детей зимой. К сожалению, именно они становятся причиной многих травм. Здесь возрастает роль взрослых,которые должны научить ребенка правилам поведения, позволяющим избежать получения травм, иусилить контроль за их соблюдением. Необходимо проверить санки, не повреждены ли они,крепление на лыжах, надежно и правильно прикреплено оно к ногам ребенка, а коньки насоответствие размера.

Именно взрослые должны проконтролировать места, где играют их дети зимой. Склон,

который выбирается для спуска на санках или лыжах, обязательно должен быть вдалеке от дороги,свободен от палок и корней деревьев. Каждый ребенок должен понимать, что, катаясь с закрытымиглазами, можно столкнуться с соседом или деревом, а спуск спиной, снижает возможностьуправлять санками или лыжами, своевременно и адекватно реагировать на опасность. Объяснитедетям, что при катании с горок нельзя толкать друг друга, съезжать можно, если ребенок,скатившийся до них, отошел в сторону.

Особенно опасно цепляться к транспортным средствам, привязывать санки друг к другу, перевернувшись, одни санки потянут за собой другие.

На коньках лучше всего кататься в специально оборудованных местах или катках. Если не удается избежать зимних игр на замершем водоеме, то дети должны знать основные правила

поведения на льду:

избегать места близкие к прорубям, спускам теплой воды от промышленных предприятий, рыбацким лункам и др.;

опасно выбегать и прыгать с берега на лед, когда неизвестна его прочность;

не следует испытывать прочность льда ударами ногой, можно провалиться.

Игра в снежки, еще одна зимняя забава, которая может привести к повреждениям глаз, поэтому задача взрослых убедить ребенка беречься от попадания снега в лицо и не бросать снежки с ледяной корочкой и обледенелыми кусочками снега в друзей, особенно в голову.

Гололед, довольно частое явление зимой, является причиной множества травм и переломов. Во-первых, правильно подберите ребенку обувь: предпочтение лучше отдать обуви с ребристой подошвой, произведенной из мягкой резины, термоэластопластов или войлока, без каблуков. Во- вторых, научите ребенка перемещаться по скользкой улице: нужно не спешить, избегать резких движений, постоянно смотреть себе под ноги. Ноги должны быть слегка расслабленны и согнуты в коленях, корпус при этом чуть наклонен вперед. Держать руки в карманах на скользких участкахопасно, при падении едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь. Огромную опасность представляют обледеневшие ступеньки, по возможности избегайте их, если это невозможно, то ногу при спуске по лестнице необходимо ставить вдоль ступеньки, в случае потериравновесия такая позиция смягчит падение, держитесь за перила – это поможет избежать падения.

Объясните ребенку, что внимание и осторожность — это главные принципы поведения, которых следует неукоснительно придерживаться.

Еще одна распространенная зимняя травма – обморожение. Повреждение тканей под действием холода может наступить не только при низких температурах воздуха, но и при температуре выше нуля, особенно во время обильного снегопада, при сырой погоде, влажной

одежде, тесной обуви. Обморожению подвергаются чаще всего пальцы рук и ног, щеки, нос, уши.

Обморожения чаще всего наступают незаметно, без боли, поэтому необходимо обращать внимание на цвет румянца у ребенка (нормальный румянец – нежно-розового цвета, если он стал неравномерный, с ярко-красными или белыми пятнами — это обморожение), проверять чувствительность кожи лица, постоянно шевелить пальцами рук и ног.

Чтобы избежать неприятных последствий, правильно одевайте ребенка для прогулок:

необходимы непромокаемые варежки, шарф, шапка из водоотталкивающего материала на теплой подкладке, обувь, не сдавливающая нижние конечности, не пропускающая влагу и обеспечивающая тепло. Кожу лица нужно защищать специальным детским кремом.

Зимой к списку травм добавляется еще и риск «приклеиться». Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что в мороз нельзя лизать языком и притрагиваться мокрыми руками к железным конструкциям, можно «приклеиться». Напомните, что не стоит проводить эксперименты.

Если ваш ребенок увлекается зимними видами спорта, позаботьтесь не только о его спортивной экипировке, но и о защите: наколенниках, налокотниках, защиты для позвоночника,они помогают в значительной мере уменьшить вероятность получения травм.

Зимой возрастает число дорожно-транспортных травм. Часто ребенок видит, что машина приближается, он надеется проскочить, но на скользкой дороге водитель не успевает затормозить,поскольку увеличивается тормозной путь автомобиля. Пересекать проезжую часть дорогинеобходимо исключительно по пешеходному переходу ни в коем случае не перебегать, следуетбыть предельно внимательными. Обязательно соблюдать правила дорожного движения.

Уважаемые взрослые! Многих серьезных травм можно избежать, если вы будете внимательно следить за своими детьми и заботиться, чтобы их окружение было безопасным!

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