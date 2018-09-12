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12 сентября 2018, 0:53
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Самые рейтинговые мандаты Ил Тумэна


На таблице видно, за кого из депутатов шестого созыва Ил Тумэна по одномандатным округам проголосовали наибольший процент избирателей.
1. Руслан ФЕДОТОВ – 85,44% («Единая Россия»)
2. Алиш Забид Оглы МАМЕДОВ – 84,93% («Единая Россия»)
3. Александр ЖИРКОВ – 81,15% («Единая Россия»)
Ну, и приведем депутатов, которые выиграли с наименьшими процентами в сравнении со своими коллегами.
1. Роза СОЛНЫШКИНА – 28,83% (КПРФ)
2. Павел ПЕТРОВ – 31,60% («Единая Россия»)
3. Иннокентий ГРИГОРЬЕВ – 33,35% («Справедливая Россия»)
В целом, рейтинги «Единой России» были выше в Арктических, северных и сельскохозяйственных улусах. В промышленных районах и столичном Якутске за партию парламентского большинства голосовали меньше, соответственно, выше были показатели других партий.
В одномандатных округах большое значение имеет личности кандидатов, их связь с избирателями. Там, где выборы были конкурентными, проценты естественным образом снижаются.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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