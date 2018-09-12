Самые рейтинговые мандаты Ил Тумэна



На таблице видно, за кого из депутатов шестого созыва Ил Тумэна по одномандатным округам проголосовали наибольший процент избирателей.

1. Руслан ФЕДОТОВ – 85,44% («Единая Россия»)

2. Алиш Забид Оглы МАМЕДОВ – 84,93% («Единая Россия»)

3. Александр ЖИРКОВ – 81,15% («Единая Россия»)

Ну, и приведем депутатов, которые выиграли с наименьшими процентами в сравнении со своими коллегами.

1. Роза СОЛНЫШКИНА – 28,83% (КПРФ)

2. Павел ПЕТРОВ – 31,60% («Единая Россия»)

3. Иннокентий ГРИГОРЬЕВ – 33,35% («Справедливая Россия»)

В целом, рейтинги «Единой России» были выше в Арктических, северных и сельскохозяйственных улусах. В промышленных районах и столичном Якутске за партию парламентского большинства голосовали меньше, соответственно, выше были показатели других партий.

В одномандатных округах большое значение имеет личности кандидатов, их связь с избирателями. Там, где выборы были конкурентными, проценты естественным образом снижаются.