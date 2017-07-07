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«Самые искренние люди живут на Севере»: Якутские студотряды в Березовке

Для восстановления поселка Березовка Среднеколымского улуса, пострадавшего от разрушительной стихии, потребуется немало усилий. На прошлой неделе в поселок прибыли бойцы Якутских студенческих строительных отрядов.

Как рассказывает главный специалист по делам молодежи и семейной политики администрации Среднеколымского района Варвара Слепцова, 20 бойцов  привлечены к ремонтно-восстановительным работам.

«Ребята приехали из самых разных уголков  республики. В основном это студенты средне-специальных учреждений, таких как медицинский колледж, Алданский политехнический техникум, колледж гражданской авиации, а также студенты СВФУ и АГИКиИ. Бойцы разделились на две группы: шесть человек помогают в ремонте Березовской СОШ, остальная часть занимается ремонтом домов частного сектора, а также благоустройством поселка. Администрацией района и поселка Березовка, заключено соглашение о сотрудничестве с  Министерством по делам молодежи и семейной политики РС(Я). Нами была выиграна субсидия на организацию деятельности студотрядов, которая направляется на выплату заработной платы, проездных расходов и приобретение спецодежды. Кроме того, ребятам предоставлено бесплатное питание и проживание. Стоит отметить, что приезд бойцов отряда поддержал заместитель Председателя Правительства А.З. Колодезников, по инициативе Главы нашего района Е.М. Слепцова, который лично отрабатывал этот вопрос. Строительные отряды являются неотъемлемой частью прекрасной поры студенчества, это своего рода романтика. Как отмечают сами ребята, Березовка поразила их красотой своей природы. Работать они будут один сезон, до 31 июля. Радует, что в составе студентов есть наши земляки, многие из них работают не первый год. Для Среднеколымского улуса это первый опыт такой практики, уверена, что в будущем мы будем развивать работу в этом направлении».

Жители  поселка Березовка отмечают, что ребята показывают себя наилучшим образом своей слаженностью и  сплоченностью.

Комиссар отряда  Василий Семенов сам родом из Вилюйского района, студент Якутского медицинского колледжа, делится своими впечатлениями:

«Березовка — очень интересный поселок. Природа впечатляет своей красотой, могуществом гор, очень переменчивой погодой. С вертолета нас забрали на тракторе, это было очень весело! В отряде 20 бойцов, отряд наш называется «Дохсун». Это мой первый опыт работы в качестве комиссара и вообще, в составе студенческого строительного отряда. Я очень рад, что в нашем составе собрались ответственные ребята, которые не бояться работы и трудностей. Каждый из них нацелен на результат, каждый стремится принести пользу. Работать, конечно, тяжеловато, но мы знали на что идем. Поселок очень сильно пострадал от паводка, поэтому и объем работы колоссальный. Березовчане встретили нас очень радушно, раньше мы слышали о северном гостеприимстве, а теперь убедились сами, что самые искренние люди живут на Севере.»

Глава поселка Юрий Нестеров отмечает: «Студенты обеспечены всем необходимым. К работе приступили с энтузиазмом, и их приезд взбодрил жителей Березовки. После страшного наводнения, когда пострадало все имущество, конечно же, мы находились в панике. Но сейчас мы понимаем и видим, что не одни со своей бедой. Пользуясь случаем выражаю искреннюю благодарность от жителей поселка и от себя лично Правительству республики и всем тем, кто нам помог и откликнулся нашей беде. Отдельная благодарность Главе Среднеколымского района Евгению Михайловичу Слепцову за оперативное взаимодействие и личное участие в ликвидации последствий паводка».

Березовка — один из самых отдаленных поселков Среднеколымского улуса, место проживания малочисленного народа Севера. В этом году, в результате весеннего половодья, в селе было подтоплено 37 домов, в которых проживают около 300 человек, а также социально значимые объекты: котельная, ДЭС, детский сад, участковая больница, культурно-эстетический центр, здание администрации и АТС.

На ремонтно-восстановительные работы еще уйдет немало времени, сил и средств. А пока, студенческие отряды, как и в далекие 70-е года, находятся на передовой и «песня строить и жить помогает!»

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Источник: Анна Попова
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