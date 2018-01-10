Самые громкие отставки и неожиданные назначения 2017 года

Прошедший 2017 год не был особо богат на кадровые перестановки, однако несколько таких случаев можно назвать по-настоящему громкими. ЯСИА предлагает читателям вспомнить, какие отставки и назначения были самыми неожиданными и обсуждаемыми.

Безусловно, назначение Антона Сафронова министром инвестиционного развития и предпринимательства республики вызвало наибольший интерес у якутян. Нового члена правительства глава Якутии нашел аж в Папуа-Новой Гвинее, где тот работал начальником службы эксплуатации филиала компании «TOTAL».

Молодой министр развил бурную деятельность: работает над развитием местной промышленности, продвигает проект по строительству отеля «Hilton» в Якутске, обсуждает варианты строительства моста через Лену с китайскими инвесторами и многое другое. Ощутимые результаты от его деятельности, скорее всего, жители республики смогут увидеть уже в этом году.

Переход Алексея Ефимова с поста уполномоченного по правам человека на должность руководителя Центральной избирательной комиссии Якутии не вызвал резонанса в обществе, однако имел довольно серьезные последствия. Так, главным омбудсменом республики вместо него стала Сардана Гурьева, занимавшая до этого должность министра по развитию институтов гражданского общества. Её заменил Анатолий Бравин, руководивший информационным центром при главе Якутии.

Кроме того, в ЦИК Якутии перебрался президент национальной вещательной компании «Саха» Иван Андросов. Его место заняла Нина Харитонова, ранее пребывавшая на должности заместителя генерального директора по информационной политике и развитию НВК «Саха».

Ещё в марте 2017 года гендиректор «Якутскэнерго» Олег Тарасов написал заявление об увольнении по собственному желанию. В ноябре он дал о себе знать, обратившись к Владимиру Путину с письмом, в котором раскритиковал деятельность «РусГидро», а также предложил себя на место гендиректора компании.

Неожиданным образом перешел на работу в ПАО «Якутскэнерго» первый заместитель председателя правительства и министр экономики Якутии Алексей Стручков. На новом месте он занял пост заместителя генерального директора компании.

Вместо него первым вице-премьером стал Михаил Осипов, известный до этого в качестве главного налоговика республики. В разговоре с корреспондентом ЯСИА он обозначил главную задачу, стоящую перед ним – сформировать в регионе конкурентоспособное перерабатывающее производство. При этом он высоко оценил сделанное своими предшественниками.

Незадолго до Нового года покинул пост министра промышленности и геологии Якутии Андрей Панов. Он перешел на должность заместителя генерального директора предприятия «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». Пока министерское кресло остается вакантным.

Андрей Панов