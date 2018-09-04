Самые громкие и ожидаемые противостояния мемориала Дмитрия Коркина

Чемпионы и призеры Олимпийских игр и мира на коврах Якутска.

Международный турнир, посвященный выдающемуся тренеру Якутии, собрал беспрецедентный состав участников. Предваряя главный борцовский турнир осени и подогревая зрительский интерес, Sportyakutia.ru подготовил для вас самые громкие и ожидаемые противостояния предстоящего турнира по всем весовым категориям.

57 кг, Тютрин – Хуреш-Оол

Сможет ли Арыйаан Тютрин взять реванш за поражение в полуфинале июльского чемпионата России в схватке с Дондук-Оол Хуреш-Оол? Этот вопрос станет главным для якутского болельщика в весовой категории до 57 кг. Счет личных встреч теперь 2:1 в пользу тувинского борца. В 2013 году Тютрин одержал победу на юниорском первенстве в Агинске, но затем уступил в Якутске на турнире Дмитрия Коркина-2016 и на чемпионате России в Одинцово. Победитель многих международных турниров, Кубка европейских наций-2015, чемпион мира среди студентов-2012, призер чемпионатов России Дондук-оол Хуреш-оол, очевидно, будет фаворитом этой схватки. На стороне трехкратного призера чемпионата страны из Усть-Алдана будут родные трибуны и настрой, во что бы то ни стало сравнять счет личных встреч и принести победу якутской команде.

За несколько дней до старта мемориала Дмитрия Коркина стало известно, что в составе сборной Монголии в этом весе не сможет выступить еще один фаворит – призер чемпионата мира, победитель Азиатских игр, участник Олимпийских игр в Рио Бехбаяр Эрденебат. Конечно, болельщики будут следить за схватками и других якутских борцов, которые традиционно выступят большим составом в наилегчайшем весе.

61 кг, Гварзатилов – Томар

В категории до 61 кг стоит отметить азербайджанского борца бронзового призера чемпионата мира-2016, победителя многих международных турниров Ахмеднаби Гварзатилова. Техничный борец является одним из лидеров сильнейшей борцовской страны и отличается красивой манерой борьбы, которая, безусловно, должна украсить турнир.

Также в этом весе можно выделить чемпиона Азии-2016, чемпиона мира среди военнослужащих-2014, участника Олимпийских игр из Индии Сандипа Томара. В этом году он стал финалистом престижного международного турнира Гран-при «Яшар Догу» в Стамбуле. В весе до 61 кг он уступил в схватке за золотую медаль иранцу Мхаммаду Якхеши.

Монголия станет одной из сильнейших сборных на якутском турнире. В ее составе в этом весе выступит Туменбилег Тувшинтулга – финалист и призер чемпионатов Азии.

Кроме борцов в составе сборной России стоит отметить и наших легионеров – под флагом Македонии на ковре в Якутске мы увидим борьбу победителя и призера международных турниров, двукратного чемпиона клубного чемпионата Германии Владимира Егорова, а также победителя Гран-при «Александр Медведь» из Белоруссии Андрей Бекренева.

65 кг, Хигучи – Рассадин

Звездный участник турнира в Якутске – финалист Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро из Японии Реи Хигучи. В Бразилии он выступал в весе до 57 кг, где стал одним из открытий соревнований, одержав победы над такими именитыми соперниками, как призер чемпионата мира кубинец Йовлис Бонне и чемпион мира из Ирана Хасан Рахими. В финале он в упорной схватке уступил грузинскому борцу Владимиру Хинчегашвили.

В прошлом году Реи выступал в весе до 61 кг, где стал бронзовым призером международного турнира памяти Ивана Ярыгина. В Красноярске его смог одолеть лишь чемпион России и Европы, финалист чемпионата мира Гаджимурад Рашидов. Теперь Хигучи будет бороться в весе до 65 кг и постарается попасть на домашние Олимпийские игры в Токио. Для этого ему нужно доказывать свою состоятельность на каждом старте. Так что в Якутск он приехал только за золотой медалью.

Еще один борец, над которым висит груз ответственности, – капитан сборной Якутии Виктор Рассадин. На чемпионате России он уступил в первой схватке чемпиону мира среди спортсменов до 23 лет Начыну Куулару. Рассадин уже трижды становился победителем международного турнира в Якутске. Теперь ему предстоит реабилитироваться в глазах болельщиков и еще раз доказать свое лидерство в этом весе не только в Якутии, но и в России.

Традиционно сильным составом выступят в этом весе и бурятские борцы. Единственный призер чемпионата России-2018 Даши Шарастепанов, а также призеры предыдущих чемпионатов страны Баяр Цыренов и Булат Батоев будут в числе соискателей наград.

Молодой азербайджанец Али Рахимзаде, который был победителем первенства Европы среди юниоров 2017, а также бронзовым призером Кубка мира 2016 года тоже будет одним из интересных проспектов соревнований. Внимание любителей борьбы может привлечь и опытный монгольский борец Тумур Очир Тулга. Он является чемпионом Азии-2015 и победителем международного турнира в Иране «Кубок Тахти-2018».

70 кг, Рамонов – Сафарян

Самый именитый борец Коркинского турнира, чемпион Олимпийских игр и мира Сослан Рамонов уже заявил, что вернется в олимпийскую весовую категорию до 65 кг. Однако в Якутске мы ждем его в весе до 70 кг. Несмотря на поражение в четвертьфинале чемпионата страны от Магомедрасула Газимагомедова он и сегодня является одним из лидеров сборной страны и самым очевидным фаворитом наших соревнований.

Участник двух Олимпийских игр, чемпион мира и Европы из Армении Дэвид Сафарян вернулся на ковер международных соревнований после длительного перерыва. В Грузии он остался за чертой призеров, где как раз уступил Сослану Рамонову, и будет полон решимости непременно выиграть медали турнира в Якутске и набрать кондиции к октябрьскому чемпионату мира.

Для молодых борцов из Якутии, которые неплохо проявили себя в этом весе на чемпионате России, Тимура Николаева и Дьулустана Булатова встречи с именитыми борцами должны стать хорошей возможностью проверить себя еще раз уже при домашних трибунах. Конечно же, в этой категории будет большое представительство и других российских борцов из самых разных регионов России. Среди них можно выделить призера России, победителя и призера турнира Дмитрия Коркина, бурятского спортсмена Евгения Жербаева.

74 кг, Чамизо – Наврузов – Мандахнаран

Безусловно, самой конкурентной станет весовая категория до 74 кг. Здесь мы увидим борьбу одного из самых ярких борцов наших дней призера Рио-2016, неоднократного чемпиона мира и Европы Франка Чамизо. Его схватки с трехкратным чемпионом мира, олимпийским чемпионом из США Джорданом Барроузом стоят наряду с противостоянием Садулаев – Снайдер и стали самым громким событием последних лет в мире вольной борьбы.

Еще одна схватка, которая навсегда вошла в анналы спортивной истории – бронзовый финал Олимпийских игр в Рио между узбекским вольником Ихтиором Наврузовым и монгольцем Ганзоригом Мандахнараном может повториться в Якутске. Напомним, тогда, в драматичной концовке встречи, рефери отдали победу Наврузову, присудив тому балл за несколько секунд до финального свистка с формулировкой «за уклонение от борьбы». Теперь они могут встретиться и выявить сильнейшего на глазах искушенной якутской публики.

Кроме того, в Якутске планируют бороться красноярцы: призер континентальных чемпионатов Исраил Касумов и амбициозный призер чемпионатов России Никита Сучков.

79 кг, Пуревжав – Квелашвили

Финалист чемпионата мира-2015, многократный чемпион и призер Азии, участник двух последних главных стартов четырехлетия Унурбат Пуревжав будет самым известным борцом в этом весе. Грузин Джумбер Квелашвили, который является бронзовым призером первых Европейских игр, призером Кубка мира, тоже будет в числе фаворитов.

86 кг, Найфонов – Оргодол

Безусловно, главный фаворит данного дивизиона – чемпион Европы-2018, финалист последнего чемпионата России осетин Артур Найфонов. Борцы из регионов России, а также стран Европы проверят еще одного лидера сборной команды Монголии, участника двух Олимпиад, двукратного призера Азии, бронзового медалиста Азиатских игр 2018 Уйтумена Оргодола. Также к именитым борцам здесь можно отнести участника Олимпийских игр в Бразилии, призера международных турниров Таймураза Фриева, который представляет сборную Испании. Не стоит забывать и про красноярца Александра Зеленкова, который именно в Якутске завоевал свой самый значимый трофей в спортивной карьере. В 2016 году он вышел в финал чемпионата России, а затем в составе сборной России стал серебряным призером Кубка мира.

92 кг, Хатош – Уришев – Белоновский

Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, многократный призер чемпионатов Европы и мира из Венгрии Габор Хатош, безусловно, украсит якутский ковер. Конкуренцию именитому борцу составят спортсмены из России, Ирана, Казахстана и других борцовских держав. Наиболее титулованным среди них станет многократный победитель и призер чемпионатов России и Европы Анзор Уришев. Также в этом весе мы ожидаем выступления известного мастера, неоднократного призера страны и трехкратного победителя турнира памяти Дмитрия Коркина Юрия Белоновского.

97 кг, ровный состав

Достаточно ровный состав участников будет представлен в Якутске в весовой категории до 97 кг. Здесь мы увидим бронзового призера чемпионата России-2018 Игоря Овсянникова, азербайджанца Нурмагомеда Гаджиева – бронзового призера чемпионата Европы-2018, чемпиона Исламских игр прошлого года, представителя Южной Кореи Джеганга Кима – чемпиона Азии, бронзового призера Азиатских игр-2018, участника Оимпийских игр 2008 года, грузина Омара Гусошвили – чемпиона Европы среди спортсменов до 23 лет 2016 года.

Неожиданно обширным составом на Коркинском турнире выступит сборная Германии. В команде из двяти спортсменов выделяется и Эрик Тиле – бронзовый призер первенства Европы-2018, финалист первенства мира среди юниоров-2016.

125 кг, Гасеми – Саидов

Еще одна громкая афиша мемориала Дмитрия Коркина – встреча двух именитых тяжеловесов. Призер двух последних Олимпийских игр из Ирана Комейл Гасеми и бронзовый призер соревнований в Рио из Беларуси Ибрагим Саидов должны выйти в финал турнира. В Бразилии их пути не пересеклись, тогда Саидов проиграл будущему чемпиону из Турции Таха Акгулю. А в схватке за бронзу одолел Левана Берианидзе из Армении. А Гасеми вышел в финал турнира. Теперь им, скорее всего, предстоит побороться за награду высшего достоинства в Якутске.

Такого яркого по именам турнира в Якутске еще не было. Чемпион и шесть медалистов Олимпийских игр, чемпионы и призеры мира, Европы и Азии, а также около 40 воспитанников якутской школы вольной борьбы выйдут на ковер международного турнира памяти заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР и СССР Дмитрия Петровича Коркина. Напомним, соревнования пройдут в течение трех дней (6,7,8 сентября) в ЦСП «Триумф».