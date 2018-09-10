Самовыдвиженец избрана главой Верхнеколымского района

Анастасия Спартаковна ЯХОНТОВА, заместитель главы Верхнеколымского района, самовыдвиженец, избрана главой Верхнеколымского района. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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