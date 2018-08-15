Самоуверенный водитель большегруза не уступил дорогу — один человек в больнице

В Алдане произошло столкновение двух автомашин: «Вольво» не уступил дорогу.

14 августа около 3 часов ночи на 640 –м километре федеральной трассы «Лена» 27-летний водитель, управляя автомобилем марки «Вольво», двигаясь со стороны г.Якутска в сторону г. Нерюнгри, не выполнил требование ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Тойота Карина» под управлением 19-летнего водителя –студента Алданского техникума.

В результате столкновения пострадал водитель «Тойоты»: попутным транспортом он был доставлен в Алданскую центральную больницу, где у него диагностировали ушибы лица и ног. В момент аварии молодой человек был пристегнут ремнем безопасности, что, вероятно, уберегло его от более серьезных травм. Со слов пострадавшего, водитель «Вольво» ехал на большой скорости и проигнорировал требования знаков приоритета.

Медицинское освидетельствование не выявило у водителей состояние алкогольного опьянения.

На водителя «Вольво» за нарушение пункт 13.9 ПДД РФ ( на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной, не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся по главной дороге) по ст. 12.13 ч.2 КоАП РФ составлен административный материал.

Госавтоинспекция напоминает: на всех дорогах требования ПДД едины, в том числе в обозначении приоритетов, движения по полосам, и направлениям и т.д. В пути необходимо руководствоваться дорожной разметкой и установленными знаками.