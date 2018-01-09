Самородок из Верхоянья

Давно смолкли жаркие споры по поводу неповторимых по накалу борьбы за чемпионство по якутским прыжкам между Николаем Санниковым и Иваном Гороховым. Время постепенно стирает в памяти детали, но все более и более рельефно выделяет главное – образы выдающихся, честных, благородных атлетов как бы олицетворявших собой самый дух спорта того времени.

Они внешне не похожи, хотя оба смешанной крови, разнятся манерами, темпераментом, характером. А похожи они своей подтянутостью, строгим к себе отношением, сдержанностью и достоинством, которым не поступаются ни на миг, и прежде всего – гражданственной ответственностью, без которой немыслимо отношение к любому порученному делу, будь это отстаивание спортивной чести республики, работы по службе, потому что они , жили не за счет спорта, а для спорта и именно благодаря им якутские прыжки совершили гигантский скачок в ХХ веке.

Сегодня наш рассказ об одном из них, удивительно чистом цельном, крепком и красивом человеке Иване Ивановиче Горохове. Благородный, чуждый уверток и лукавства Иван Иванович и в жизни и спорте жил и живет с открытым забралом, встречает свою судьбу в честной борьбе. А благородство, как известно, вообще черта чемпионская.

Первый победитель международных юношеских соревнований Якутии

Юноши с задатками будущего чемпиона – это всегда личность, всегда яркий характер, потому что без своего «я» в большом спорте делать нечего. Однако у нашего героя оставаться незаметным – была второй натурой, это может было от трудного детства когда он 12-летнем возрасте остался круглой сиротой в этом Срединном мире. Но, «шила в мешке не утаишь» первой удивившим земляков, что растет не просто талантливый, а одаренный от самой природы мальчик стала его шестиклассника победа над взрослыми мужчинами по прыжкам длину в ысыахе родного наслега Столбы с результатом 4 м 72 см.

В 1963 году после успешного окончания седьмого класса ему первому в истории Верхоянского района за отличную учебу и примерное поведение вручили путевку в Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Но, он как круглая сирота, рано повзрослевший, не по годам рассудительный, подумав о расходах на поездку, отказался было от путевки. Однако, земляки с родного улуса всем миром помогли ему во всем, особенно выдвигавший его кандидатуру вопреки сыну одного из руководителей района в «Артек» учительница Анна Дмитриевна Чирикова. В Всесоюзном лагере «Артек» отдыхали не только дети нашей страны, но и дети социалистических и дружественных стран вплоть даже из Африки. И здесь на международной спартакиаде Всесоюзного пионерского лагеря «Артек» «наш пострел поспел во всем». Кеды или полукеды как у участников спартакиады, у приехавшего из далекого Верхоянья сироты не было, и он как свое время знаменитый марафонец Абебе Бикила в 1960 году в Римской Олимпиаде бегая и прыгая босиком выиграл четыре золотые медали с надписью «Спорт любить –сильным быть» в беге на 60м, в прыжках в длину,в метание мяча и в эстафете 4х100м. Эти яркие, убедительные победы над сверстниками из разных стран мира без никакой подготовки еще раз убедительно свидетельствуют об редкой природной одаренности мальчика из Верхоянска. Так, Ваня Горохов стал первым в истории спорта Якутии победителем международных детских соревнований. Хорошо было бы учредить специальный приз Ивана Горохова как первого победителя детских международных соревнований на МСИ «Дети Азии» лучшему из республики юному спортсмену. Победами в «Артеке» Иван Горохов первым преодолел большой психологический барьер стоящий перед застенчивыми, скромными детьми народа Саха, мол как мы можем на равных соревноваться с детьми из центральных регионов и других стран. где условия намного лучше.

Великий Коркин его дважды приглашал к себе в Чурапчу

Вольную борьбу в Верхоянске в начале 60-х годов одним из первых начал Иннокентий Горохов по прозвищу Сыгынах Киэсэ. Это было время борцовского бума, после триумфальной победы якутских борцов на чемпионате России 1964 года в Якутске, когда умей не умей, почти все вокруг вдруг стали заниматься борьбой. Без особого желания, но как и все борьбой стал заниматься и ученик Х класса Ваня Горохов скоро ставший чемпионом района среди взрослых. Весной 1965 года он весивший 65 кг, ради интереса команды Верхоянского района выпив три литра воды вышел на ковер молодежного первенстве ЯАССР в «мекке» борьбы Якутии Чурапче в весе до 68 кг. Соперниками были воспитанники самого Волкова Н.Н. и начавшего тренерский восход на олимп Коркина Д.П, как соперника в серьез не принимавшие какого-то «сахаляра» из Верхоянья. Однако паренек из Севера не спасовал перед опытными борцами. Обладая большой, внешне невидимой физической силой он был нацелен на плотный контакт, что характерно только уверенным к себе, своей силе людям. Иван удачно схватив соперников за ноги поднимал высоко над ковром и добивался чистой победы, а в партере не мудрствуя просто переворачивал силой на лопатки. Так, новичок, без никаких разрядов, десятиклассник из Верхоянска Ваня Горохов пришел, увидел и стал чемпионом республики среди молодежи. Высокий уровень этого турнира свидетельствуют имена чемпионов в других весовых категориях Вячеслава Карпова, Романа Неустроева, Валерия Колодезникова, Симона Бойнова которым секундировали сами Дмитрий Коркин, Николай Волков. Не случайность своего чемпионства среди молодежи в том году дерзкий школьник из Верхоянья подтвердил и в первенстве Областного совета ДСО «Спартак» уступив лишь по очкам первое место в финале в весе до 70 кг чемпиону России 1964 года знаменитому Альберту Захарову в почти равной острой схватке . Великий тренер Д.П. Коркин в том чемпионате интуитивно распознав в Горохове натуру по природе удивительно физически сильного, быстрого и главное с «головой» борца и дважды приглашал его к себе в Чурапчу…

В спорте перед универсально одаренным молодым спортсменом всегда стоит дилемма какой выбрать вид спорта, от ответа на этот вопрос во многом зависит судьба спортсмена…Знаем много подающих надежды спортсменов, кто, вовремя не найдя верное решение, потерялся, сошел со сцены. Здесь указать верный путь ученику, раскрыть его истинные возможности – самая ответственная задача тренера.

В 1964 году в Верхоянскую школу учителем физкультуры по назначению пришел работать выпускник ГЦОЛИФК в Москве, мастер спорта и рекордсмен республики по якутским прыжкам, перворазрядник по легкой атлетике Петр Петрович Местников. Тренируясь под руководством высококвалифицированного тренера Иван в том же1965 году к своему большому удивлению стал двукратным победителем спартакиады учащихся республики по легкой атлетике, выиграв в финале беге на 100 м у признанного лидера того времени Вячеслава Попова, а также прыжки в длину. Этими победами парень из Верхоянья заслужил право представить республику на Всесоюзной спартакиаде учащихся страны в Смоленске, где с новым рекордом республики среди юношей по прыжкам длину занял 13 место из 98 участников. Тренеры были очень довольны его результатом. Вот, поэтому и Ваня Горохов осенью не поехал в Чурапчу к Коркину, правильно он сделал или нет, это на размышление читателям?! Петр Местников течении 1965 года с удовольствием занимался с десятиклассником Ваней Гороховым, парень оказался на редкость одаренным, впитывал себе знания словно губка и уже наметил специализацию способного ученика: прыжки. Но, к сожалению долго им заниматься не пришлось семья Местниковых переехала на родину супруги в Среднеколымск. Иван и его сверстники стали заниматься самостоятельно, бегали, прыгали, растягивались как учил учитель-мастер. В наступившем 1966 году директор Верхоянской школы Н.М. Неофитов, человек всегда поддерживавший спорт выпускным классам вообще запретил заниматься спортом, а готовиться целенаправленно к выпускным экзаменами, поэтому зимой Иван почти не занимался спортом. Весной отдыхавшие всю зиму мышцы молодого человека рвались бой и Иван занимаясь с ребятами на спортплощадке села показал отличный результат в прыжках кылыы 39 м 50 см ! Услышав об этом на завтра его вызывает к себе директор школы Н.М. Неофитов и говорит Ваня, говорят вчера ты показал очень высокий результат, сегодня сам мерить буду если обновишь рекорд республики Местникова по кылыы 41 м 68 см отправим на пятую Спартакиаду народов Якутии. Иван немного растерялся, но слово директора закон и он уже в первой попытке с результатом 42 м 30 см превышает рекорд республики, а в третьей улетает на 42 м 80 см что на 1 м 12 см лучше рекорда Местникова! Вот так, без никакой подготовки на простой спортплощадке г. Верхоянска школьник как бы невзначай бьет рекорд республики мастера спорта, выпускника ГЦОЛИФК . А ведь прошли уже четыре Спартакиады народов ЯАССР, ежегодные чемпионаты республики по якутским прыжкам, были знаменитые мастера «крылатые кылыысыты» как Андрей Донской, Афанасий Саввинов, Аркадий Емельянов , Максим Куприянов, Михаил Габышев, Петр Местников а ,получилось так, всех их школьник из Верхоянска так уделал как будто они никогда и не прыгали. И что еще удивительно, в это же время в Ысыахе Нюрбы также играючи расправился с рекордами республики, другой школьник выпускного класса Коля Санников воспитанник выпускника института физкультуры имени Лесгафта г. Ленинграде А.М. Саввинова. Но, его результаты тоже не признавались рекордами ввиду того что показаны в ысыахе, а не в официальных соревнованиях.

Спартакиада неожиданностей и чудес

Сказать что пятая спартакиада народов Якутии 1966 года изобиловала неожиданностями, ничего не сказать. Потому что в этой спартакиаде подающие большие надежды молодые выпускники школ Санников и Горохов впервые официально «скрестили оружие» дав старт их спору быть первым, который длился 10 лет в течении которых никто не мог вмешаться. Правда за год до этого на спартакиаде учащихся Иван стал победителем в беге на 100 м и по прыжкам длину, а Николай в тройном прыжке, но, очно лицом к лицу в секторе для прыжков они не встретились и были незнакомы, разве что только слышали друг о друге.

Прыжки кылыы с новым внушительным рекордом республики 43 м 26 см выиграл Николай Санников, Иван с результатом 42 м 80 см занял второе место. И такие результаты они показали на так называемой гаревой дорожке (смесь гравия и песка). Учитывая что рекорды республики по прыжкам кылыы те времена обновлялись редко и только сантиметрами, примерно в таком порядке : 1952 П.Судинов – 39 м 30 см, 1956 Афанасий Саввинов — 40 м 58 см, 1957 Андрей Донской 40м 72 см, 1962 Михаил Габышев 40 м 81 см и в 1964 Петра Местников 41 м 68 см рекорд которого был обновлен сразу двумя молодыми спортсменами соответственно на целых 1 м 58 см и на 1 м 12 см! Это было убедительное свидетельство того что в якутских прыжках наступили новые времена, пришли и на долго, уверенные себе дерзкие «самородки» подготовленные высококвалифицированными специалистами обученными в вузах Москвы и Ленинграда Афанасьем Саввиновым и Петром Местниковым. Здесь были такие нюансы, после соревнования кылыы тренер Санникова Афанасий Саввинов — судья на линии отталкивания подсказал Горохову , что его результаты могли быть на порядок выше, ты каждый раз прыгал не добегая до планки отталкивания 50-60 см, а это значило Иван корректировав по ходу соревнования разбег мог выиграть эти соревнования с результатом примерно 43м 30 или 40 см. В прыжках ыстанга также с обновив рекорд республики земляка Аркадий Емельянова на 12 см выиграл Николай Санников, вторым был Горохов.

Бег на 100 м с испокон веков является гвоздем программы соревнований «королевы спорта» , еще бы, на этой дистанции определялся самый быстрый человек планеты, а в нашем случае Якутии. Ивана Горохова допустили к стартам даже без официальной регистрации, мол пусть бежит этот никому неизвестный паренек из Севера все равно до финале ему не дойти. Но, спорт прекрасен неожиданностями, «наглый» северянин к большому изумлению специалистов вышел в финал, и не один, финал вышел еще один воспитанник Петра Местникова которого он нашел и подготовил за одну зиму в Среднеколымске — будущий многократный чемпион и рекордсмен республики на 100 м Евгений Прима. Ивану Горохову досталась самая разбитая, с ямами и ухабами первая дорожка, по шестой дорожке стартовал главный претендент на победу, перворазрядник Николай Кузнецов которому заранее уже все прочили победу, вопрос стоял только в том кто станет вторым. Половину дистанции все бежали почти рядом, потом чуть вперед начал выходить Горохов и на линии финиша буквально на мгновенье опередил Кузнецова. Но, судьи и организаторы «долго» никак не могут «переварить» только что совершивший перед их глазами факт, победу никому неизвестного парня из Верхоянья! И их отчасти понять можно, ведь за всю историю спорта республики не было чтобы представитель народа саха выиграл эту короткую дистанции. Правда в 1957 году на фестивале молодежи Якутии широко известный Аркадий Алексеев выиграл дистанцию 200 м и тогда тоже не согласные с таким явлением судьи и организаторы за один день заставили Алексеева пробежать 200 м пять раз сменяющимися соперниками (своего рода рекорд Гиннеса). На этот раз судьи совещались более получаса и ввиду очевидной победы объявили по громкоговорителю «Победил (пауза) Ваня Горохов школьник из Верхоянска». Зрители взорвались бурей аплодисментов, на их глазах сотворилась самая что ни есть настоящая сенсация! Никому неизвестный парень саха оставил позади всех сильнейших спринтеров республики обученных в спортивных школах профессиональными тренерами столицы, Алдана и др. А это означало что самый быстрый человек Якутии отныне живет не в Якутске, Алдане или в промышленных и центральных районах, а в полюсе холода Верхоянске! Евгений Прима на этот раз не попал в призеры, но главные победы у него были впереди. Иван Горохов как в борьбе в Чурапче год назад, опять пришел, увидел, победил, но на этот раз по легкой атлетике. Окрыленный этой блистательной победой он легко выиграл и соревнования по прыжкам длину с результатом 6 м 36 см! Вот, так Иван Горохов и Николай Санников только что закончившие 11 класс как яркий метеор «ворвались» в легкоатлетическую элиту республики с необычайной легкостью ниспровергнув фаворитов и лидеров того времени, восхитив своими дальними сверхпрыжками, а Иван еще и молниеносным бегом специалистов и зрителей.

С 1966 по 1977 годы году Иван стал чемпионом среди ВУЗов ДСО «Спартак» по прыжкам длину в г. Нальчик, многократным чемпионом и призером ЯАССР, Сибири и Дальнего Востока по якутским прыжкам, неоднократным чемпионом и призером ЯАССР, Сибири и Дальнего Востока, Универсиад Сибири и Дальнего Востока, республик Средней Азии и Казахстана в г.г Фрунзе, Пермь, Ташкент по прыжкам длину и тройной, финалистом первенства РСФСР по прыжкам длину в закрытом помещении в г. Свердловске, чемпионом РСФСР по якутским прыжкам в г. Кызыл. За все эти годы Иван Иванович никогда не делал трагедии из своих редких поражений и полный зрителями стадион «Спартак» каждый раз затаив дыхание ждал его очередной дуэли с Николаем Санниковым.

Сила и ум в одном человеке сочетаются очень редко. Иван в студенческие годы на тренировках без всякой предварительной подготовки поднимал на грудь и толкал над головой 150-килограммовую штангу. С годами у него сильно развились плечевой пояс и торс, широкоплечая фигура стала поистине богатырской. В 55-летнем возрасте он в присутствии заместителя председателя правительства Александра Власова поднял 184-килограммовый камень, лежащий в дворе музея г. Верхоянска. И еще в 1982 году во время поездки молодежной тургруппы в Италию и Мальту по вечерам проводились различные соревнования в том числе и по скандербеку, где наши туристы как правило одерживали победы. И вот в один вечер раздосадованные поражениями мальтийцы привели такого богатыря, от одного вида которого «душа могла уйти в пятки», «косая сажень в плечах», грузно бугрятся бицепсы рук и ног, будто наложенные друг на друга. И он стал играючи побеждать всех наших туристов одного за другим, наступил довольно неприятный момент, и тут «за державу обидно стало» обычно державшемуся в тени Ивану Ивановичу и уселся он напротив непобедимого богатыря и… победил трижды подряд, после которого мальтиец быстро скрылся за дверью и больше не появлялся. Жаль что в его времена не проводились соревнования «Игры Дыгына» вот где бы он мог бы реализовать во всю свои истинно от бога дарованные возможности!

Высшие технические результаты на гаревой дорожке

В 1967 году первенстве ЯГУ на мокрой от луж , даже не гаревой, а земляной дорожке стадиона ЯГУ Иван Горохов первым в республике преодолел заветный семиметровый рубеж с результатом 7 м 07 см! В дальнейшем в очередной попытке он осторожно чтобы не поскользнуться разбегаясь через грязь сумел приземлиться в районе 7 м 40 см что превышает сегодняшний рекорд республики , но прыжок не был засчитан, якобы был попутный сильный ветер….!

Лучшие результаты:100 м – 11.0 сек, кылыы – 44 м 84 см, ыстанга – 42 м 80 см, куобах – 37 м 45 см, тройной – 14 м 57 см, по сумме троеборья в один день 123 м 78 см, на разных соревнованиях 125 м 05 см.

Вот что рассказывает его главный соперник Николай Санников: «В Улан-Удэ на спартакиаде народов Сибири и Дальнего Востока 1970 года я установил рекорд республики по кылыы 45 м 23 см, а последняя попытка у Ивана Горохова. Он очень хорошо разбежался и стал прыгать великолепно, до десятого прыжка, опережал мой лучший результат примерно на 30 см, но на гаревой дорожке как раз попал в ямку и споткнулся, а так шел явно на район 45 м 50 -46 м 70 см». И если он не споткнулся бы тогда, то его рекорд как потом стало известно простоял бы до 2003 года, то есть в течении 33 лет, когда Сергей Кривошапкин по новой методике тренировок засл.тр. респ. А.Н.Тихонова на рекортановой дорожке стадиона «Туймаада» прыгнул на 47м 60 см.

Его тренер именитый Аркадий Алексеев в своем воспоминании о Горохове «Мой лучший ученик» пишет: « Если бы Иван Горохов в детстве учился в спортивной школе у профессиональных тренеров он мог оставить нам рекорды на долгие годы по якутским прыжкам и по прыжкам длину».

Иван Иванович сделал очень многое в развитии национальных видов спорта, доказал возможности достижения высоких результатов по легкой атлетике и в условиях сурового Севера, с 1993 по 2003 годы возглавлял федерацию по якутским национальным прыжкам, является вице-президентом Ассоциации «Сахаада-спорт». По дипломному проекта студента ЯГУ Ивана Горохова строителя по призванию в 80-х годах прошлого века на базе бывшего стадиона «Спартак» (ныне «Туймаада») с использованием под трибунного пространства был построен легкоатлетический манеж который много лет вплоть до сегодняшнего дня с верой и правдой служит многим поколениям легкоатлетов республики.

Благодаря высокой внутренней культуре он сумел избежать так называемой «звездной болезни» в спорте и на работе. Его отличительной чертой всегда была порядочность и огромная терпимость к недостаткам других. Что конечно в большей степени обьяснялось полученным им от родной и приемной матери воспитавшей его с 12 лет, от них она получила основную человеческую мудрость, любить людей! И конечно, ему очень повезло в том, что всегда был окружен высшей степени заботливыми и умными людьми, которые много сделали для его становления как спортсмена и человека с большой буквы!

Справка

Родился 29 декабря 1947 года, выпускник ЯГУ 1971 года по специальности «Промышленное и гражданское строительство», Хабаровской высшей партийной школы 1986 года по специальности «политология».

Заслуженный работник народного хозяйства РС (Я) (1998) , Почетный работник транспорта России (2001) , Лауреат Ассоциации «Сахаада-спорт ХХ века» (2001), Почетный работник дорожного хозяйства (2007), воздушного транспорта (2013) РС (Я), Лауреат Фонда Первого президента РС (Я) «Во славу и пользу Республики» за содействие и развитие культуры, науки, образования в РС (Я), Кавалер Ордена Олимпийского комитета России «За заслуги в развитии национального спорта» за высокие спортивные достижения и большой вклад в развитие спорта РС(Я) (2007). Почетный строитель Якутии (2008), Почетный гражданин Верхоянского (2007), Хангаласского (2007), Абыйского, Вилюйского улусов, г. Верхоянска и с.Абый;

Награжден медалями «Память о восстановлении г. Ленска» (2011), АКМНС РС (Я) «За заслуги перед Севером (2013), «Почетный ветеран труда» (2013), «За вклад в развитии г. Покровска» (2007);

Знаком отличия РС (Я) «Гражданская доблесть» (2013), юбилейными знаками «370, 375 лет Якутия с Россией», «В память 220-летия Управления водными и сухопутными сообщениями» (2010), почетными знаками «За заслуги в развитии ФК и Спорта и Ветеран спорта РС (Я), знаками «За заслуги в социально-экономическом развитии Хангаласского улуса» (2008), «За вклад в развитии Абыйского улуса» (2010), «За вклад в живую природу Якутии»(2013).

Почетными грамотами Правительства РС (Я) (1998), Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Я) (2002), Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС(Я).