Самолеты «Якутии» не могут совершить посадку в тумане из-за отсутствия ILS

Так называется система посадки на аэродроме. В якутском аэропорту она не работает из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы.

«ILS в настоящий момент невозможно задействовать из-за смещения контрольной точки аэродрома. Полоса сейчас составляет 2,4 тыс. метров, и аэропорту необходимо было переутверждать контрольную точку. Но это не было сделано вовремя», — сказал в комментарии News.Ykt.Ru источник в отрасли.

В отсутствие ILS самолетам в непогоду необходима высокая видимость. Сегодня во время тумана борт S7 приземлился, поскольку оборудован спутниковой системой посадки GLS, которая дает незначительную погрешность. У самолетов «Аэрофлота» и «Якутии» отсутствуют такие системы, сообщает собеседник редакции.

Аэропорт «Якутск» сообщает, что системой GLS не оснащены только самолеты «Якутии».

«Проектно-сметная документация ремонта ВПП учитывала наличие у авиакомпаний GLS. Все авиакомпании ознакомлены с этим требованием», — ответили на запрос в аэропорту.

По поводу утверждения изменений в работе системы посадки на аэродроме в федеральных структурах, пресс-служба аэропорта сообщила, что оно проходит этапы согласования.

Инструментальная система посадки (Instrument Landing System, ILS) — наиболее распространенная в авиации радионавигационная система захода на посадку по приборам.