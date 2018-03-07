Самолет с главой Чукотки совершил вынужденную посадку в Якутске

Самолет авиакомпании «Якутия», следовавший по маршруту Москва — Якутск — Анадырь, совершил посадку в столице Якутии из-за погодных условий аэропорта назначения, сообщили телеканалу «Якутия 24» в справочной аэропорта Якутска.

«Самолет авиакомпании „Якутия“ из Москвы, направлявшийся в Анадырь через Якутск, совершил посадку в столице республики в 20.40 (вторника — прим.) по местному времени», — сказал собеседник телеканала.

По его словам, самолет планирует вылететь из Якутска в Анадырь с промежуточной посадкой в Магадане в 6.10 (якт).

«На борту этого лайнера находится губернатор Чукотки (Роман Копин — прим.)», — добавил собеседник телеканала.

Он отметил, что причиной стали природные условия пункта назначения.