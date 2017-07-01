Самолет рейса Москва-Якутск совершил вынужденную посадку

Рейс 109 авиакомпании S7, следовавший по маршруту Москва – Якутск, произвел вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска. Об этом сообщает пресс-секретарь минобщества Якутии Александр Стручков. Причиной незапланированной посадки стало плохое самочувствие пассажира.

Инцидент произошел спустя один час после вылета из аэропорта Домодедово. По громкой связи было обьявлено, что один пассажир чувствует себя плохо, и если на борту воздушного судна есть врач, то он должен подойти к бортпроводникам.

Спустя три часа командир воздушного судна принял решение идти на вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска. Больного пассажира забрала скорая помощь. Рейс благополучно продолжил полет в Якутск и прибыл в 12:07. Время прилета по расписанию было 9:30.

Официальных комментариев от авиакомпании на данный момент не последовало.