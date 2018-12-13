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Происшествия
13 декабря 2018, 15:11
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Самолет авиакомпании «Якутия», задевший хвостом ВПП, нуждается в ремонте

Самолету авиакомпании «Якутия», который при взлете в аэропорту Нерюнгри задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу (ВПП), необходим небольшой ремонт, сообщили агентству «Интерфакс — Дальний Восток» в пресс-службе авиаперевозчика.

«Повреждения Boeing требуют ремонта небольшой части обшивки. Самолет в данное время находится в аэропорту «Нерюнгри» (Чульман). Запланирован перелет в Новосибирск для последующего ремонта», — сообщает пресс-служба авиакомпании «Якутия».

Отмечено, что в период проведения технического ремонта Boeing в Новосибирске, данный рейс будет выполняться на самолетах авиакомпании «Якутия».

«По расследованию инцидента создана комиссия, в состав которой входят представители Якутского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта и специалисты авиакомпании «Якутия», — уточняет пресс-служба.

В свою очередь, пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте сообщает, что по факту авиационного инцидента проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что 11 декабря в аэропорту Нерюнгри (Чульман) самолет Боинг-737 авиакомпании «Якутия» при выполнении рейса Нерюнгри — Красноярск при взлете задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу.

На борту находились 103 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов. Работает специальная комиссия.

Источник: http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=990496&sec=1671
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