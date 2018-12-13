Самолет авиакомпании «Якутия», задевший хвостом ВПП, нуждается в ремонте

«Повреждения Boeing требуют ремонта небольшой части обшивки. Самолет в данное время находится в аэропорту «Нерюнгри» (Чульман). Запланирован перелет в Новосибирск для последующего ремонта», — сообщает пресс-служба авиакомпании «Якутия».
Отмечено, что в период проведения технического ремонта Boeing в Новосибирске, данный рейс будет выполняться на самолетах авиакомпании «Якутия».
«По расследованию инцидента создана комиссия, в состав которой входят представители Якутского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта и специалисты авиакомпании «Якутия», — уточняет пресс-служба.
В свою очередь, пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте сообщает, что по факту авиационного инцидента проводится доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что 11 декабря в аэропорту Нерюнгри (Чульман) самолет Боинг-737 авиакомпании «Якутия» при выполнении рейса Нерюнгри — Красноярск при взлете задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу.
На борту находились 103 пассажира и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.
Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов. Работает специальная комиссия.