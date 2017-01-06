Самолет авиакомпании «Якутия» Bombardier Q-400 вынужденно приземлился в Якутске

Авиарейс Якутск-Благовещенск и рейс в обратном направлении сегодня были задержаны почти на 12 часов. Самолет из Республики Саха должен был приземлиться в аэропорту столицы Приамурья еще утром, сообщает Амурская служба новостей.

По информации онлайн-табло благовещенского аэропорта, рейс авиакомпании «Якутия» должен был вылететь в Благовещенск в 5:00 и отправиться из него в обратный путь в 8:20. Однако в расписание внесены коррективы: судно приземлится в столице Приамурья вскоре, вылет назначен на 18:10.

Причины произошедшего со ссылкой на источник в Росавиации поясняет yakutsk.ru. Издание сообщает, что у самолета Bombardier Q-400, вылетевшего в Благовещенск, сработала сигнализация открытого положения пассажирской входной двери. Самолет вернулся в аэропорт Якутска. Для выяснения причин произошедшего в авиакомпании создана специальная комиссия.