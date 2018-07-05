Самолет авиакомпании АЛРОСА совершил вынужденную посадку

Самолет Ан-2 авиакомпании АЛРОСА благополучно совершил вынужденную посадку в районе Мунского месторождения. 4 июля воздушное судно выполняло полеты для проведения аэромагнитной съемки.

Как сообщили ЯСИА в пресс-службе предприятия, в полете оборудование зафиксировало рост температуры масла двигателя. Командир воздушного судна в соответствии с политикой авиакомпании в области безопасности полётов, не допуская выход показателей за ограничения РЛЭ (руководство по летной эксплуатации), принял решение произвести посадку на косу реки Муна.

Посадка прошла благополучно. Воздушное судно не повреждено. Экипаж и бортоператор не пострадали. Создана комиссия по расследованию данного события.

АО «Авиакомпания АЛРОСА» — российская авиакомпания, осуществляющая региональные перевозки в Якутии, регулярные и чартерные перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы, грузовые перевозки и специальные авиационные работы. Базируется в аэропортах Мирный и Домодедово. Помимо регулярных и чартерных перевозок предприятие также осуществляет граунд хендлинг в таких аэропортах, как Мирный, Полярный, Айхал, Ленск. В настоящее время авиакомпания «АЛРОСА» эксплуатирует 42 воздушных судна 12 типов, в том числе пассажирские Boeing-737-800, Ан-24, Ан-26-100, Ан-38-100, Ту-134Б, Ту-154М.