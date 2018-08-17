Самолет АК «Якутия» вернулся в аэропорт: подробности

При наборе высоты у самолета Ан-24, выполнявшего в пятницу рейс №443 по маршруту Якутск — Чокурдах, произошел отказ левого двигателя. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

«В 12:24 самолет благополучно произвел посадку в штатном режиме. На борту находились 32 пассажира и члены экипажа. По данному факту для установления причин работает специальная комиссия», — говорится в сообщении.

Информация о вылете пассажиров в Чокурдах в данное время уточняется, все услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами будут оказаны, сказали в авиакомпании, извинившись перед пассажирам за доставленные неудобства.