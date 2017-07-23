Самолет АК «Якутия» экстренно сел из-за разгерметизации?

Южная транспортная прокуратура проверяет обстоятельства вынужденной посадки самолета в субботу в аэропорту Ростова-на-Дону, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

«В связи с произошедшим Волго-Донской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки исполнения законодательство о безопасности полетов и соблюдении прав пассажиров», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник, подтвердилась информация о том, что самолет совершил вынужденную посадку из-за срабатывания датчика разгерметизации, «приземление прошло нормально, все пассажиры размещены в гостинице».

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что летевшему из Симферополя в Москву пассажирскому самолету «Боинг-737800» авиакомпании «Якутия», пришлось приземлиться в Ростове-на-Дону из-за разгерметизации. При этом сработала автоматическая система подачи кислорода через индивидуальные маски, однако ситуация не угрожала безопасности пассажиров. Самолет благополучно приземлился в аэропорту.