Самое смешное мероприятие осени: квнщики шутили о кандидатах и самих себе

В Якутске разыгран Большой Кубок КВН.

7 сентября в КЦ «Сергеляхские огни» прошло самое смешное мероприятие этой осени – Большой Кубок КВН, посвященный Дню Якутска.

Игра состояла из двух сборных, состоящих из самых лучших якутских игроков КВН: «Команда №1», капитан – Владимир Тимофеев, «Команда имени Бекетова» — Иннокентий Хобуев.

Провел игру постоянный ведущий КВН и Председатель РМОО «Развитие КВН в РС (Я)» Виталий Борзенков.

Состав членов жюри:

— известные квнщики Якутии: Иван Попов, Артем Евмененко;

— начальник Управление молодежи и семейной политики Якутска Константин Соколов;

— заместитель руководителя Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы РС (Я) Татьяна Пяткина;

— врио руководителя Департамента по информационной политике Администрации Главы РС (Я) Руслан Тимофеев.

В качестве почетных гостей присутствовали – кандидат в главу Якутска Александр Саввинов, космонавт Федор Юрчихин, шоумен Эдик Якут.

После трех конкурсов, жюри присудил кубок «Команде №1», а лучшим игроком стал Иннокентий Хобуев, ему достался спецприз от Управление молодежи и семейной политики Якутска.

На мой взгляд лучшие шутки команд:

«У нас Константин играет в КВН уже с 2004 года. И почему он не депутат, начальник чего-то?» («Команда №1»);

— Веди себя хорошо, тут уважаемые люди. Даже сам Сан Саныч есть.

— МАСЛЯКОВ?

— Саввинов.

— А почему он фамилию сменил, хорошая же была фамилия! («Команда имени Бекетов).

Виталий Борзенков: «Игра прошла на очень высоком уровне. Все игроки молодцы, приходите на игры якутского КВН!»

(Автор выражает огромную благодарность Виталию Борзенкову за помощь при написании данного материала).