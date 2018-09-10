Самое смешное мероприятие осени: квнщики шутили о кандидатах и самих себе

В Якутске разыгран Большой Кубок КВН.
7 сентября в КЦ «Сергеляхские огни» прошло самое смешное мероприятие этой осени – Большой Кубок КВН, посвященный Дню Якутска.
Игра состояла из двух сборных, состоящих из самых лучших якутских игроков КВН: «Команда №1», капитан – Владимир Тимофеев, «Команда имени Бекетова» — Иннокентий Хобуев.
Провел игру постоянный ведущий КВН и Председатель РМОО «Развитие КВН в РС (Я)» Виталий Борзенков.
Состав членов жюри:
— известные квнщики Якутии: Иван Попов, Артем Евмененко;
— начальник Управление молодежи и семейной политики Якутска Константин Соколов;
— заместитель руководителя Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы Администрации Главы РС (Я) Татьяна Пяткина;
— врио руководителя Департамента по информационной политике Администрации Главы РС (Я) Руслан Тимофеев.
В качестве почетных гостей присутствовали – кандидат в главу Якутска Александр Саввинов, космонавт Федор Юрчихин, шоумен Эдик Якут.
После трех конкурсов, жюри присудил кубок «Команде №1», а лучшим игроком стал Иннокентий Хобуев, ему достался спецприз от Управление молодежи и семейной политики Якутска.
На мой взгляд лучшие шутки команд:
«У нас Константин играет в КВН уже с 2004 года. И почему он не депутат, начальник чего-то?» («Команда №1»);
— Веди себя хорошо, тут уважаемые люди. Даже сам Сан Саныч есть.
— МАСЛЯКОВ?
— Саввинов.
— А почему он фамилию сменил, хорошая же была фамилия! («Команда имени Бекетов).
Виталий Борзенков: «Игра прошла на очень высоком уровне. Все игроки молодцы, приходите на игры якутского КВН!»
(Автор выражает огромную благодарность Виталию Борзенкову за помощь при написании данного материала).
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