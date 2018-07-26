Самое длинное лунное затмение — где его можно будет увидеть в Якутии?

Начнется лунное затмение 28 июля, в субботу, в 05:21 по якутскому времени (в 20:21 – по Гринвичу).
Как отмечают астрономы, продлится лунное затмение аж 103 минуты – более продолжительного лунного затмения в этом веке уже не будет.
Целиком затмение можно будет увидеть почти во всех частях Европы, Африки, Ближнего Востока, Центральной Азии и Австралии. То есть почти везде кроме Северной Америки.
К сожалению для якутян, погода и время суток не позволят насладиться самым длинным в этом веке лунным затмением.
Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 27-28/VII 2018 г.
На большей части местами небольшие кратковременные дожди, на западе, в центральных районах местами умеренные, на юге местами ливни, грозы с порывистым ветром до 13-18 м/с. На Колыме ветер северо-западный до 11-16 м/с. Температура воздуха ночью +9+14°, на юге +13+18°, на севере +1+6°, днем +20+25°, при дождях на западе +13+18°, на Колыме +8+13°, на юго-востоке, местами +27+32°.
В Якутске в субботу будет целый день пасмурно и еще обещают дождь. Поэтому погода не дает жителям якутской столицы ни единого шанса увидеть столь редкое явление.
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