Самое длинное лунное затмение — где его можно будет увидеть в Якутии?

Начнется лунное затмение 28 июля, в субботу, в 05:21 по якутскому времени (в 20:21 – по Гринвичу).

Как отмечают астрономы, продлится лунное затмение аж 103 минуты – более продолжительного лунного затмения в этом веке уже не будет.

Целиком затмение можно будет увидеть почти во всех частях Европы, Африки, Ближнего Востока, Центральной Азии и Австралии. То есть почти везде кроме Северной Америки.

К сожалению для якутян, погода и время суток не позволят насладиться самым длинным в этом веке лунным затмением.

Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 27-28/VII 2018 г.

На большей части местами небольшие кратковременные дожди, на западе, в центральных районах местами умеренные, на юге местами ливни, грозы с порывистым ветром до 13-18 м/с. На Колыме ветер северо-западный до 11-16 м/с. Температура воздуха ночью +9+14°, на юге +13+18°, на севере +1+6°, днем +20+25°, при дождях на западе +13+18°, на Колыме +8+13°, на юго-востоке, местами +27+32°.

В Якутске в субботу будет целый день пасмурно и еще обещают дождь. Поэтому погода не дает жителям якутской столицы ни единого шанса увидеть столь редкое явление.