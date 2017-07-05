Самое быстрое раскрытие преступления

С наступлением лета, все чаще поступают сообщения о кражах велосипедов: взрослые, молодежь и дети давно облюбовали этот удобный и экономный вид транспорта, поэтому велосипед пользуется большим спросом.

В ОМВД России по Верхневилюйскому району поступило заявление от 37-летней местной жительницы о том, что у нее был похищен велосипед.

Выяснилось, что в день пропажи, она одолжила велосипед своему племяннику, тот в свою очередь, оставил его на продолжительное время на улице, а когда вернулся за транспортом, обнаружил его пропажу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими «по горячим следам» был установлен злоумышленник. Им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний местный житель.

Со слов подозреваемого установлено, что тот, заметив оставленный на улице велосипед, похитил его и спрятал в сарае своего дома. Каково же было удивление злоумышленника, когда буквально через час полицейские прибыли в его дом и изъяли похищенный велосипед.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Полиция предупреждает: не оставляйте свое имущество без присмотра!

1. Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не оставлять велосипед без присмотра.

2. Если все же велосипед необходимо оставить, даже на непродолжительное время, то обязательно пристегните его надежным велозамком.

3. Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.

4. Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если таковые имеются поблизости.

5. Не стоит доверять присмотр за велосипедом незнакомым людям.

6. Запомните «особые приметы» вашего велосипеда. Если их нет, то следует выбить на раме или несмываемой краской нанести какую-нибудь метку.

Полиция предупреждает: не приобретайте «с рук» по низкой цене велосипед и запчасти к нему, так как велика вероятность того, что они могут быть похищенными и реализовываться после совершения преступлений.