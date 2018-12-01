АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-43
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  66.53
 75.75
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.12.2018, 13:35
Экология
В республику в первый день зимы пришли настоящие якутские морозы
01.12.2018, 13:19
Спорт
Олимпиада — 2020: самбо или бокс ?
01.12.2018, 13:02
Культура & Образование
Спешите на выставку-ярмарку меха «Тепло Якутии» в Триумфе
01.12.2018, 12:45
Происшествия
Ограбление в общежитии Якутска
01.12.2018, 12:31
Спорт
Якутские шашисты встретились в борьбе за «золото» на чемпионате мира
01.12.2018, 12:15
Политика
Сахамин Афанасьев провел прием граждан в День рождения Партии
01.12.2018, 12:00
Культура & Образование
Эксклюзив
От архаичности до современности
01.12.2018, 11:33
Спорт
В Токио узнали о зимних спортивных играх «Дети Азии»
01.12.2018, 11:18
Политика
Instagram
Глава Якутии встретился с Миллером
01.12.2018, 11:08
Общество
Ирина Высоких ответила на вопросы телезрителей телеканала «Россия»
01.12.2018, 11:04
Общество
Видео
Эксклюзив
В Якутске рождаются новые легенды мира этно-моды
01.12.2018, 10:53
Общество
Экстра
Мисс Мира 2018 — якутянка Наталья Строева не набрала баллы?
01.12.2018, 10:52
Общество
«Единая Россия» отмечает день рождения Единым днем приема граждан
01.12.2018, 10:37
Общество
«Ассоциация строителей АЯМ» переселит якутян из ветхого и аварийного жилья
01.12.2018, 10:23
Происшествия
В Якутии сгорели гаражи и автомобили
01.12.2018, 10:07
Экономика
Якутия и Газпром обсудили совместные проекты
01.12.2018, 0:21
Культура & Образование
Сегодня день рождения преподавателя
01.12.2018, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Суббота 1 декабря 2018
30.11.2018, 22:05
Общество
Профсоюзу работников культуры республики – 65 лет!
30.11.2018, 21:54
Лонгрид
Резонанс
В Якутске продана гостиница «Полярная звезда», построенная на месте кладбища
30.11.2018, 21:13
Политика
Экстра
Кадровый указ Ил Дархана
30.11.2018, 21:11
Якутск
В Якутске торжественно открыта автобусная остановка
30.11.2018, 21:04
Официально
Айсен Николаев встретился с российским министром
30.11.2018, 19:39
Происшествия
Экстра
Расстрелян брат депутата?
30.11.2018, 19:03
Экология
Эксклюзив
Конец света близок или Условие выживания
30.11.2018, 18:00
Общество
Зима начинается с Якутии: 1 декабря зажигаются огни главной новогодней елки
30.11.2018, 17:50
Якутск
В Якутске проходит Декада инвалидов
30.11.2018, 17:40
Общество
Объявление
Новогодние цены в сети супермаркетов «Алмаз»: Молоко по 48 рублей 
30.11.2018, 17:30
Происшествия
Видео
Резонанс
Стрелок из Усть-Алданского района покушался на полицейских
30.11.2018, 17:20
Якутск
В Якутске тепло приняли гостей фестиваля «Зима начинается с Якутии»
30.11.2018, 17:10
Происшествия
Самолеты «Якутии» не могут совершить посадку в тумане из-за отсутствия ILS
30.11.2018, 17:00
Происшествия
Резонанс
Последствия ЧП в шахте «Денисовская» устранят в течение декабря
30.11.2018, 16:50
Экология
Фотофакт
Белой медведице Хаарчаане исполнилось два года
30.11.2018, 16:40
Экономика
Перенесено открытие ледовых переправ на трассах «Вилюй» и «Колыма»
30.11.2018, 16:30
Культура & Образование
Анонс
АГИКИ проводит курсы повышения квалификации с зарубежными художниками
30.11.2018, 16:20
Общество
В поселке Хандыга вводится крупный теплоснабжающий объект
30.11.2018, 16:10
Судебная хроника
Верховный суд отказал Алексею Юрченко в условно-досрочном освобождении
30.11.2018, 16:00
Общество
Алмазэргиэнбанк поздравил Мохсоголлохский центр помощи детям с днем рождения
30.11.2018, 15:50
Происшествия
Стрельба оборвала провода высоковольтной линии
30.11.2018, 15:40
Красота & Здоровье
Заболеваемость туберкулезом снизилась более, чем на четверть
30.11.2018, 15:30
Общество
Этномода — якутяне поражены дизайнами национального костюма
30.11.2018, 15:30
Судебная хроника
Экстра
В суде началось рассмотрение дела экс-депутата Румянцева
30.11.2018, 15:20
Якутск
Александр Прокопьев назначен советником мэра Якутска
30.11.2018, 15:10
Общество
ГАИ предупреждает: осторожно, туман!
30.11.2018, 15:00
Происшествия
Видео
Престарелую женщину в Якутске ограбили посреди бела дня
30.11.2018, 14:50
Культура & Образование
Выставка «Общественный деятель. Краевед. Мелиоратор» в Якутском музее
30.11.2018, 14:40
Общество
Резонанс
Замороженная квартира для семьи Медянниковых восстановлена
30.11.2018, 14:31
Культура & Образование
Бастыҥ мааны түһүлгэҕэ сахалыы кылыһахтаах ырыаһыттар түмүстүлэр
30.11.2018, 14:21
Общество
Гордость Якутии — электрогазосварщик Вячеслав Лукин 
30.11.2018, 14:16
Спорт
Кубок России по международным шашкам увезли с собой якутяне
30.11.2018, 14:00
Происшествия
В Якутии продолжаются наезды на пешеходов
30.11.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Плюсы утреннего секса
30.11.2018, 13:00
Происшествия
Крупную партию баранины неизвестного происхождения задержали в Якутии
30.11.2018, 12:53
Желток
Instagram
Якутская певица в шоке от мужчин
30.11.2018, 12:38
Экономика
Энергосбыт: Установка приборов учета обязательна
30.11.2018, 12:22
Общество
Якутск накрыл туман: самолеты уходят на запасные аэродромы
30.11.2018, 12:17
Культура & Образование
Фотофакт
Эксклюзив
Кукольный гламур на «Балу Снежной долины»
30.11.2018, 11:57
Происшествия
В Якутске девушка сходила в бар и лишилась сумки
30.11.2018, 11:41
Происшествия
Якутянин оставил в банкомате 60 тысяч рублей
30.11.2018, 11:31
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
30.11.2018, 11:16
Судебная хроника
Взбесившийся пациент напал на медсестер в Якутии
30.11.2018, 11:04
Общество
Назван лидер голосования по присвоению имени аэропорту Якутска
30.11.2018, 10:49
Судебная хроника
Резонанс
Безжалостное убийство пенсионера МВД Якутии
30.11.2018, 10:38
Экономика
Анонс
Впервые в Якутске: Платформа знаний и сервисов для бизнеса «ДЕЛОВАЯ СРЕДА»
30.11.2018, 10:36
Красота & Здоровье
В Якутии на сегодня зарегистрировано 2262 ВИЧ-инфицированных
30.11.2018, 10:26
Происшествия
В Якутии загорелся центр красоты
30.11.2018, 10:20
Якутск
Объявление
К сведению горожан: плановые отключения в Якутске на 30 ноября
30.11.2018, 10:14
Происшествия
Лже-брокеры обманули жителя Якутии на 600 тысяч рублей
30.11.2018, 10:09
Общество
Анонс
«Прямой разговор» с Ириной Высоких
30.11.2018, 9:53
Якутск
В Якутске стартовал самый вкусный фестиваль
30.11.2018, 9:45
Финансы
Россельхозбанк снизил процентные ставки по кредитам
30.11.2018, 9:37
Экономика
В Якутске выросли цены на бензин
Архив новостей
Спорт
1 декабря 2018, 13:19
46

Олимпиада — 2020: самбо или бокс ?

Самбо оказалось в числе трех видов спорта, которые получили временное признание МОК, а бокс может оказаться вне программы Игр-2020 в Токио

Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без бокса — исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на заседании в японской столице пригрозил исключить этот вид спорта, если международная федерация и дальше будет игнорировать его требования. Вместе с тем было принято решение временно признать самбо — вид спортивного единоборства, зародившийся в СССР.

Заседание исполкома МОК прошло в пятницу. Главным вопросом было рассмотрение статуса бокса в олимпийской программе предстоящих Игр. МОК уже давно пытается добиться от Международной ассоциации бокса (AIBA) выполнения ряда требований, гарантирующих, что в работе организации после произошедшей смены ее руководства не будет темных пятен, которые бросают тень на все олимпийское движение.

Поскольку AIBA не предоставила убедительных данных, МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Играх 2020 года в Токио. МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов. Вместе с тем он признал прогресс AIBA в области судейства и антидопинга.

МОК приостановил финансирование AIBA, продажу билетов, утверждение и внедрение квалификационной системы, тестовых мероприятий и окончательную доработку графика соревнований. AIBA запрещено использовать олимпийские объекты и символы для рекламных материалов.

Боксу дали полгода

Ключевую роль в этой истории играет глава AIBA Гафур Рахимов, который был избран президентом в ноябре на конгрессе в Москве. Перед выборами МОК рекомендовал Рахимову не избираться на пост главы международной федерации, поскольку тот находится под санкциями Министерства финансов США из-за возможной причастности к криминальному миру.

«Думаю, что бокс сохраняет шансы остаться в программе Олимпийских игр, — сказал ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. — У AIBA сейчас стабильное финансирование, многие вопросы, существовавшие ранее, сняты. Национальные федерации на минувшем конгрессе сделали свой выбор, его нужно уважать. При этом в случае опасности для бокса президент AIBA Гафур Рахимов готов уйти, о чем он ранее заявлял».

В следующий раз этот вопрос исполком МОК может рассмотреть на заседании в марте, однако очевидно одно — крайний срок для принятия решения — ближайшая сессия МОК, которая состоится в 2019 году в швейцарской Лозанне. Она пройдет всего за 14 месяцев до старта Игр.
Промоутер и организатор боксерских боев Владимир Хрюнов выразил уверенность в том, что боксу удастся остаться в программе Игр. «Бокс — это исторический вид спорта, который все время был в программе Олимпийских игр и являлся ее неотъемлемой частью», — заметил он.

МОК создал специальный комитет по расследованию деятельности AIBA, который возглавил член исполкома организации, глава Объединенного мира борьбы Ненад Лалович. В свое время спортивная борьба также рисковала лишиться места в олимпийской программе, так что у серба есть понимание реформ, которые необходимы боксу.

Самбо сделало важный шаг вперед

Самбо, напротив, оказалось в числе трех видов спорта, которые получили временное признание МОК. Признание МОК позволит самбо в будущем войти в олимпийскую программу, а также получать ежегодное финансирование со стороны МОК. Впервые о намерении войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.

«Сегодня сбылась мечта самбистов всего мира — самбо как вид спорта получило временное признание Международного олимпийского комитета», — сказал президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.

Теперь у самбо будет три года на то, чтобы добиться статуса полноценного члена олимпийской семьи. «В этом году в нашей стране самбо отмечается 80 лет, и мы проделали колоссальную работу по популяризации самбо не только в России, но и в мире, — сказал глава Европейской федерации самбо и Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. — Все те усилия, которые мы приложили, на исполкоме МОК в Токио оправдались, и самбо получило признание. На мой взгляд, это суперподарок для всех самбистов, так как за 80-летнюю историю самбо доказало, что достойно стать олимпийским видом спорта».

Важно отметить, что временное признание самбо позволить дзюдоистам выступать на Кубке президента РФ, который проводится с 2007 года в России и Японии. Трудности возникли в связи с тем, что в январе 2013 года Международная федерация дзюдо запретила своимспортсменам с международным рейтингом выступать в других видах единоборств, в Кубке президента РФ по самбо выступают уже не так много участников. Теперь эта ситуация изменится.

«Временное признание МОК говорит о том, что международное олимпийское движение по достоинству оценило потенциал российского вида единоборств, — сказал министр спорта РФ Павел Колобков. — Это просто великолепный подарок национальному российскому виду спорта к 80-летнему юбилею. Что-либо лучшее представить просто невозможно, разве что постоянное признание, но все мы прекрасно понимаем, что сделать для этого нужно еще немало».

© Артем Геодакян/ТАСС

Источник: https://tass.ru/sport/5856492
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
28.11.2018, 12:22
Происшествия
Эксклюзив
Интересно
Обыски в мэрии Якутска. Что интересует ФСБ?
27.11.2018, 22:04
Политика
Резонанс
СМИ сообщили о громком увольнении в мэрии Якутска
30.11.2018, 10:49
Судебная хроника
Резонанс
Безжалостное убийство пенсионера МВД Якутии
30.11.2018, 19:03
Экология
Эксклюзив
Конец света близок или Условие выживания
30.11.2018, 19:39
Происшествия
Экстра
Расстрелян брат депутата?
25.11.2018, 12:28
Светская хроника
Фотофакт
Эксклюзив
На шоу-показе Доры Николаевой не обошлось без… эпатажа
30.11.2018, 21:13
Политика
Экстра
Кадровый указ Ил Дархана
28.11.2018, 19:43
Происшествия
Резонанс
Церковный скандал в Якутии: суд вынес приговор иеромонаху Мелетию, обвиняемому в педофилии
26.11.2018, 19:20
Общество
Некролог
Скончалась вдова известного якутского писателя
29.11.2018, 16:29
Происшествия
Эксклюзив
ЧП: В Татте – всплеск туберкулеза
27.11.2018, 21:38
Политика
Ил Дархан уволил своего помощника
26.11.2018, 19:25
Политика
Экстра
Кто подставил Сардану Авксентьеву?
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Спорт
01.12.2018

Якутские шашисты встретились в борьбе за «золото» на чемпионате мира

Экономика
01.12.2018

Якутия и Газпром обсудили совместные проекты

Общество
30.11.2018

Профсоюзу работников культуры республики – 65 лет!

Резонанс
Лонгрид
30.11.2018

В Якутске продана гостиница «Полярная звезда», построенная на месте кладбища

Экстра
Политика
30.11.2018

Кадровый указ Ил Дархана

Эксклюзив
Экология
30.11.2018

Конец света близок или Условие выживания

Анонс
Культура & Образование
30.11.2018

АГИКИ проводит курсы повышения квалификации с зарубежными художниками

Общество
30.11.2018

Этномода — якутяне поражены дизайнами национального костюма