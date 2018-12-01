Олимпиада — 2020: самбо или бокс ?

Олимпийские игры 2020 года в Токио могут пройти без бокса — исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на заседании в японской столице пригрозил исключить этот вид спорта, если международная федерация и дальше будет игнорировать его требования. Вместе с тем было принято решение временно признать самбо — вид спортивного единоборства, зародившийся в СССР.

Заседание исполкома МОК прошло в пятницу. Главным вопросом было рассмотрение статуса бокса в олимпийской программе предстоящих Игр. МОК уже давно пытается добиться от Международной ассоциации бокса (AIBA) выполнения ряда требований, гарантирующих, что в работе организации после произошедшей смены ее руководства не будет темных пятен, которые бросают тень на все олимпийское движение.

Поскольку AIBA не предоставила убедительных данных, МОК заморозил планы по проведению боксерского турнира на Играх 2020 года в Токио. МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов. Вместе с тем он признал прогресс AIBA в области судейства и антидопинга.

МОК приостановил финансирование AIBA, продажу билетов, утверждение и внедрение квалификационной системы, тестовых мероприятий и окончательную доработку графика соревнований. AIBA запрещено использовать олимпийские объекты и символы для рекламных материалов.

Боксу дали полгода

Ключевую роль в этой истории играет глава AIBA Гафур Рахимов, который был избран президентом в ноябре на конгрессе в Москве. Перед выборами МОК рекомендовал Рахимову не избираться на пост главы международной федерации, поскольку тот находится под санкциями Министерства финансов США из-за возможной причастности к криминальному миру.

«Думаю, что бокс сохраняет шансы остаться в программе Олимпийских игр, — сказал ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. — У AIBA сейчас стабильное финансирование, многие вопросы, существовавшие ранее, сняты. Национальные федерации на минувшем конгрессе сделали свой выбор, его нужно уважать. При этом в случае опасности для бокса президент AIBA Гафур Рахимов готов уйти, о чем он ранее заявлял».

В следующий раз этот вопрос исполком МОК может рассмотреть на заседании в марте, однако очевидно одно — крайний срок для принятия решения — ближайшая сессия МОК, которая состоится в 2019 году в швейцарской Лозанне. Она пройдет всего за 14 месяцев до старта Игр.

Промоутер и организатор боксерских боев Владимир Хрюнов выразил уверенность в том, что боксу удастся остаться в программе Игр. «Бокс — это исторический вид спорта, который все время был в программе Олимпийских игр и являлся ее неотъемлемой частью», — заметил он.

МОК создал специальный комитет по расследованию деятельности AIBA, который возглавил член исполкома организации, глава Объединенного мира борьбы Ненад Лалович. В свое время спортивная борьба также рисковала лишиться места в олимпийской программе, так что у серба есть понимание реформ, которые необходимы боксу.

Самбо сделало важный шаг вперед

Самбо, напротив, оказалось в числе трех видов спорта, которые получили временное признание МОК. Признание МОК позволит самбо в будущем войти в олимпийскую программу, а также получать ежегодное финансирование со стороны МОК. Впервые о намерении войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.

«Сегодня сбылась мечта самбистов всего мира — самбо как вид спорта получило временное признание Международного олимпийского комитета», — сказал президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.

Теперь у самбо будет три года на то, чтобы добиться статуса полноценного члена олимпийской семьи. «В этом году в нашей стране самбо отмечается 80 лет, и мы проделали колоссальную работу по популяризации самбо не только в России, но и в мире, — сказал глава Европейской федерации самбо и Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. — Все те усилия, которые мы приложили, на исполкоме МОК в Токио оправдались, и самбо получило признание. На мой взгляд, это суперподарок для всех самбистов, так как за 80-летнюю историю самбо доказало, что достойно стать олимпийским видом спорта».

Важно отметить, что временное признание самбо позволить дзюдоистам выступать на Кубке президента РФ, который проводится с 2007 года в России и Японии. Трудности возникли в связи с тем, что в январе 2013 года Международная федерация дзюдо запретила своимспортсменам с международным рейтингом выступать в других видах единоборств, в Кубке президента РФ по самбо выступают уже не так много участников. Теперь эта ситуация изменится.

«Временное признание МОК говорит о том, что международное олимпийское движение по достоинству оценило потенциал российского вида единоборств, — сказал министр спорта РФ Павел Колобков. — Это просто великолепный подарок национальному российскому виду спорта к 80-летнему юбилею. Что-либо лучшее представить просто невозможно, разве что постоянное признание, но все мы прекрасно понимаем, что сделать для этого нужно еще немало».

© Артем Геодакян/ТАСС