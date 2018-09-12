Самая успешная исполнительница танцев живота переезжает на ПМЖ в Оленек?

Сегодня якутская дива танцев Лилия Соловьева сообщила в Instagram, что покидает Якутск. На вопросы своих подписчиков и поклонников «Куда и зачем?», Лилия ответила кратко: «В Оленек».
О причине переезда остается только догадываться, но в этом году, как написала танцовщица, точно не вернется в родной город.
-Зачем ты улетаешь?
-Не знаю, у меня ведь по сути, ТУТ ЕСТЬ ВСЕ.
-Ну, как ты можешь отказаться от всего этого?
-Не знаю… я просто хочу большего… я просто сошла с ума
https://www.instagram.com/p/Bnm-_3RHeHb/?taken-by=redlilypresents
Фото из Instagram
Источник: SAKHALIFE.RU
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