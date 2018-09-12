Самая успешная исполнительница танцев живота переезжает на ПМЖ в Оленек?

Сегодня якутская дива танцев Лилия Соловьева сообщила в Instagram, что покидает Якутск. На вопросы своих подписчиков и поклонников «Куда и зачем?», Лилия ответила кратко: «В Оленек».

О причине переезда остается только догадываться, но в этом году, как написала танцовщица, точно не вернется в родной город.

-Зачем ты улетаешь?

-Не знаю, у меня ведь по сути, ТУТ ЕСТЬ ВСЕ.

-Ну, как ты можешь отказаться от всего этого?

-Не знаю… я просто хочу большего… я просто сошла с ума

https://www.instagram.com/p/Bnm-_3RHeHb/?taken-by=redlilypresents

Фото из Instagram