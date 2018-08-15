Самая северная стоянка древних людей обнаружена в Якутии

Стоянка древних людей времени палеолита обнаружена на архипелаге Новосибирских островов в Якутии. Она является самой северной стоянкой древнего человека. Об этом телеканалу «Якутия 24» сообщил сегодня, 15 августа, руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук республики Альберт Протопопов.
«В ходе экспедиции в этом году найдена самая северная стоянка древних людей на острове Столбовой архипелага Новосибирских островов. По времени стоянка относится к палеолиту», — сказал он.
Как сообщил ученый, стоянка обнаружена на северном мысу острова Столбовой.
«Обнаружен гигантский слой 30-40 см артефактов камней алевролита. Предположительно, группа древних охотников, будучи на страже на этом мысу, занималась изготовлением наконечников для копий из камней», — пояснил археолог.
На архипелаге Новосибирских островов также обнаружены останки карликового мамонта и череп шерстистого носорога.
«Эта находка продвигает ареал распространения носорогов на север. До этого подобные находки останков носорогов не были обнаружены», — сказал Протопопов.
Говоря про карликового мамонта, Протопопов подчеркнул, что эффект карликовости не является побочным эффектом островного расположения.
«В то время остров был частью материка. У нас есть гипотеза о том, что это болотный мамонт, и ввиду особенностей питания был всего два метра в холке. По некоторым сведениям, в той местности обитали и гигантские мамонты, чьи бивни достигали 160 кг и четырех метров. Но их останки, к сожалению, пока не обнаружены», — сказал учёный.