Самая престижная музыкальная премия Якутии ищет альтернативу

Напомним, что 24, 25 февраля на главной сцене республики пройдет финал музыкального конкурса и 17-я церемония награждения победителей «Этигэн Хомус-2017».

Самая престижная музыкальная премия «Этигэн хомус» ежегодно вручается по пяти номинациям.

— Лучший исполнитель года;

— Лучшая исполнительница года;

— Хит года;

— Открытие года.

Пятая номинация ежегодно меняется, в зависимости от новых тенденций, явлений, течений в мире якутской музыки. В этом году пятая номинация называется: «Альтернативное музыкальное течение».

Номинанты определяются по рейтингу популярности на радио, также учитываются результаты голосования радиослушателей. Народное голосование стартовало с 15 января и продлится до 1 февраля. Радиослушатели смогут проголосовать за своих любимых исполнителей путем отправки СМС на короткий номер 5577. В начале сообщения необходимо набрать слово САХА. Подробнее можно узнать по студийному телефону радио «Виктория-Саха»: 42-95-00.

А победителей по номинациям определит авторитетное жюри конкурса во главе с народным артистом РС (Я) Алексеем Егоровым, состоящее из 15 профессионалов. Также статуэткой «Этигэн Хомус» ежегодно отмечается человек, внесший огромный вклад в развитие якутской песни.

Этой премией были награждены такие легенды якутской песни, как Марина ПОПОВА, Аркадий АЛЕКСЕЕВ, Екатерина, Алексей ЕГОРОВЫ, Владимир ТАТАРИНОВ, Галина ШАХУРДИНА, Анастасия ВАРЛАМОВА, Виталий АНДРОСОВ, Раиса ЗАХАРОВА и др.

Итак, грандиозное музыкальное шоу, традиционно объединяющее тысячи любителей якутской музыки и сотни тысяч радиослушателей, состоится 24, 25 февраля на главной сцене республики.

Эксклюзивные сценические образы, современные декорации, уникальные номера, лучшие ведущие Якутии и, конечно, самые успешные и популярные артисты ждут всех зрителей на 17–й церемонии награждения премией «Этигэн Хомус». Поклонники современной якутской музыки смогут насладиться живым звуком и своими глазами увидеть шоу республиканского уровня. Такое бывает только раз в году!