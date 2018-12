Самая холодная дискотека!

View this post on Instagram

Зимние танцы 💃🕺❄ . Видео @nvksakha В Якутске на площади Дружбы сегодня прошла "самая холодная уличная дискотека". Она проводилась в рамках празднования 375-летия Среднеколымска. *** Сегодня в Якутске минус 30 градусов. *** Рекордом считается дискотека в Среднеколымске, которая прошла в 2015 году в минус 42.4 градуса. Она вошла в книгу рекордов России как «профессиональная уличная дискотека при самой низкой температуре». . #sakhalife #танцы #якутск #дискотека #юбилей #среднеколымск