«Салют Победы» в сквере Бриллиантового цирка

В эти праздничные дни в сквере Бриллиантового цирка проходит Ежегодная праздничная программа, посвященная Дню Победы.

8 мая в сквере цирка состоялась традиционная встреча фронтовиков и ветеранов тыла «Полевая кухня». Гостей праздника поздравили артисты, балета и оркестр Государственного цирка Якутии.



В этом году праздник для ветеранов проводится в 10 раз. Отрадно отметить, что гостей с каждым годом становится все больше. Жители и гости города Якутска остались довольны прекрасным душевным концертом, вкусным угощением — солдатской кашей, общением друг с другом.

— Мы приходим сюда каждый год послушать песни, отдохнуть и самое главное пообщаться. Вот с этими бабушками мы познакомились сегодня, — говорит Клавдия Алексеевна Моисеева (84 года), указывая на своих собеседниц, — и дали друг другу обещание увидеться здесь, в сквере цирка, ровно через год. Мы обязательно должны встретить юбилей Победы в полном здравии, в хорошем настроении. Чего я и желаю нашим ветеранам, детям войны, ветеранам тыла и всем жителям России.

— Сегодня мы встретились с друзьями и вспоминаем наших отцов, которые, как и многие мужчины Советского Союза отправились на фронт. В этот праздничный день хочется пожелать, чтобы мы всегда помнили подвиг наших отцов и дедов, передавали память о них детям и внукам, чтобы никто никогда не смог внедрить им никакую ложь про нашу Великую Победу, про Великую Отечественную войну, про подвиг нашего народа! — такой призыв адресует молодому поколению наш гость кандидат исторических наук Василий Никитич Санников.

— Уже не первый год мы приходим в этот памятный день в сквер цирка. Каждый год праздничный концерт открывала наша любимая Марфа Петровна, вот и сегодня звучат ее песни так любимые народом, — вспоминает Мария Ивановна Исакова.

Сегодня, 9 мая в сквере цирка проходит Ежегодный авторский проект заслуженной артистки Российской Федерации и народной артистки Республики Саха (Якутия) Марфы Петровны Колесовой-Расторгуевой «Салют Победы». В концерте принимают участие артисты, балет, оркестр Бриллиантового цирка.

По традиции звучат песни военных лет, любимые песни из репертуара Марфы Колесовой в исполнении ее родных и близких людей, танцы под живое исполнение оркестра Бриллиантового цирка.

В уютном сквере цирка сегодня многолюдно и тепло. В день 9 мая сердца всех Россиян до едина наполнены радостью, гордостью за наших дорогих ветеранов, признательностью за всё, что сделано для нас, послевоенных поколений. Сегодня, как и 72 года назад, самое большое наше желание остается неизменным – это мир на родной стороне!

С праздником вас, дорогие якутяне! Счастья вам, крепкого здоровья и благополучия!