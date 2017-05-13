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Абитуриент-2017: почему в Якутии физику сдают все меньше выпускников?
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Сборная СВФУ стала третьей в финале чемпионата «Мини-футбол – в вузы»
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Утверждена дата последнего перед каникулами заседания Ил Тумэна
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Год экологии: Якутск готовится к 20 мая!
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Егор Борисов выразил соболезнования родным Александра Сафронова
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Начата прокурорская проверка перевозок пассажиров через реку Лена
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Красота & Здоровье
Многочисленный корпус медицинских сестер ЯГКБ получил поздравления
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 Айсен Николаев посетил Якутский хлебокомбинат
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«уДачная страховка» — система скидок от«Стерха» с купоном на розыгрыш внедорожника!
12.05.2017, 16:57
Столица
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Бизнес-инкубатор г. Якутска объявляет конкурс на заселение
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Якутск стал дипломантом I-го Всероссийского конкурса «Бережливые администрации»
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12.05.2017, 14:56
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Минздрав  Якутии, учитывая пожелания населения, открывает кабинеты фтизиопедиатров
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Экономика
13 мая 2017, 15:42
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Салон мебели «Ротанг» представляет кухни от фабрики «АДМ»

Кухни АДМ от фабрики-производителя из Красноярска отличаются не только качеством и дизайном, но и индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Выбор кухонного гарнитура непростое дело, потому что на современном рынке мебели для кухни представлены такой ассортимент мебели, материалов для кухни, комплектующих для кухни как отечественных производителей, так и немецких фабрик, итальянских кухонь. Выбрать свою кухню — это значит создать интерьер самого любимого помещения в доме, выбрать самую дорогую мебель в дом. Фабрика ADM поставила перед собой задачу создавать не просто мебель для кухни, а каждый раз подходить творчески к каждому клиенту, кухне и интерьеру.

Кухни AДМ – доступность цены, удобная форма оплаты в любое время.

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В нашем салоне на экспозициях Вам будет легко оценить красоту и удобство эргономичной мебели. Кухни АДМ в г. Якутске просто приобрести в ТЦ «Строительный» на Жорницкого 33. Оплату можно произвести наличным, безналичным способом, по карточке, в кредит или с рассрочкой платежа. Компетентный персонал предложит лучшие условия покупки. Спешите узнать детали? Позвоните нам по телефону +7 (914) 2-757-747!

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Мы предлагаем открыть каталог кухни ADM, найти свою модель и начать преобразование личного пространства. С нами Вы реализуете свои идеи и в течение короткого времени обновите кулинарный центр. Привлекательность нашего предложения заключается в выгодных условиях оплаты и удобном сервисе доставки и установки кухни АДМ в г. Якутске. Сделайте шаг к своей мечте и поселите кухню АДМ в своём доме!

Мы предлагаем удобство!

Поэтому кухни АДМ — это шедевры и произведения искусства, которые при внешнем великолепии функциональны и оснащены по последнему слову кухонной эргономики.

  • В нашем ассортименте — разнообразие модулей и аксессуаров. Мастерство дизайнеров и способности наших мастеров помогают воплотить в жизнь любую вашу идею. Не бойтесь — экспериментируйте и творите — у вас все получится.
  • Мы используем фурнитуру, механизмы и комплектующие только европейских производителей.
  • А наша компьютерная лаборатория следит за всеми этапами производства. Ваша кухня прослужит вам более 15 лет.
  • Купить новую кухню — задача не из легких. Надо снять замеры помещения и учесть его специфику. Выбрать материалы. А затем привезти мебель домой и правильно ее установить. С нами все просто. Мы поможем вам во всем. Пакет дополнительных услуг вы получаете бесплатно.

Представляем Вам кухню «Тайм»

Материал фасада МДФ, Отделка  эмалью (матовая/глянцевая).

Эта кухня создана для динамичных людей и как нельзя лучше отражает их отношение ко времени. Совершенные пропорции и первоклассный стиль — это кухня Тайм. Материал фасада — МДФ, отделка — шпон Американский орех, матовая или глянцевая эмаль. Оригинальная конструкция гарнитура позволяет максимально эргономично использовать пространство.
В базовую комплектацию включены:
  • Влагостойкая столешница с постформингом
  • Петли Blum с доводчиком
  • Сушка
  • Выдвижные элементы Blum
  • Плинтус в цвет столешницы
  • Каркас с кромкой ПВХ, 1 мм
  • Цоколь

Мы находимся по адресу: г.Якутск, ул. Жорницкого, д.33, ТВЦ «Строительный» (желтое здание), 3 этаж, павильон 42А салон «Ротанг»

Наши сайты:

http://kuhni-ykt.ru

http://кухни-адм.рф

Пишите нам: is-rotang@mail.ru

Мы в инстаграме http://instagram.com/kuhni_ykt

Мы ВКонтакте http://vk.com/is_rotang

Whatsapp/Viber +79142757747

Тел: 757-747

С Уважением, и наилучшими пожеланиями всем читателям, коллектив мебельного салона «Ротанг»

 

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Источник: Мебельный салон «Ротанг».
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