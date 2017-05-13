Салон мебели «Ротанг» представляет кухни от фабрики «АДМ»

Кухни АДМ от фабрики-производителя из Красноярска отличаются не только качеством и дизайном, но и индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Выбор кухонного гарнитура непростое дело, потому что на современном рынке мебели для кухни представлены такой ассортимент мебели, материалов для кухни, комплектующих для кухни как отечественных производителей, так и немецких фабрик, итальянских кухонь. Выбрать свою кухню — это значит создать интерьер самого любимого помещения в доме, выбрать самую дорогую мебель в дом. Фабрика ADM поставила перед собой задачу создавать не просто мебель для кухни, а каждый раз подходить творчески к каждому клиенту, кухне и интерьеру.

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Поэтому кухни АДМ — это шедевры и произведения искусства, которые при внешнем великолепии функциональны и оснащены по последнему слову кухонной эргономики.

В нашем ассортименте — разнообразие модулей и аксессуаров. Мастерство дизайнеров и способности наших мастеров помогают воплотить в жизнь любую вашу идею. Не бойтесь — экспериментируйте и творите — у вас все получится.

Мы используем фурнитуру, механизмы и комплектующие только европейских производителей.

А наша компьютерная лаборатория следит за всеми этапами производства. Ваша кухня прослужит вам более 15 лет.

Купить новую кухню — задача не из легких. Надо снять замеры помещения и учесть его специфику. Выбрать материалы. А затем привезти мебель домой и правильно ее установить. С нами все просто. Мы поможем вам во всем. Пакет дополнительных услуг вы получаете бесплатно.

Представляем Вам кухню «Тайм»

Материал фасада МДФ, Отделка эмалью (матовая/глянцевая).

Эта кухня создана для динамичных людей и как нельзя лучше отражает их отношение ко времени. Совершенные пропорции и первоклассный стиль — это кухня Тайм. Материал фасада — МДФ, отделка — шпон Американский орех, матовая или глянцевая эмаль. Оригинальная конструкция гарнитура позволяет максимально эргономично использовать пространство.

В базовую комплектацию включены:

Влагостойкая столешница с постформингом

Петли Blum с доводчиком

Сушка

Выдвижные элементы Blum

Плинтус в цвет столешницы

Каркас с кромкой ПВХ, 1 мм

Цоколь

Мы находимся по адресу: г.Якутск, ул. Жорницкого, д.33, ТВЦ «Строительный» (желтое здание), 3 этаж, павильон 42А салон «Ротанг»

Наши сайты:

http://kuhni-ykt.ru

http://кухни-адм.рф

Пишите нам: is-rotang@mail.ru

Мы в инстаграме http://instagram.com/kuhni_ykt

Мы ВКонтакте http://vk.com/is_rotang

Whatsapp/Viber +79142757747

Тел: 757-747

С Уважением, и наилучшими пожеланиями всем читателям, коллектив мебельного салона «Ротанг»