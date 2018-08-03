SakhaLife отключает комментарии на период выборов

В связи с тем, что в период выборной кампании отдельными пользователями интернета нередко предпринимаются попытки разместить к статьям комментарии с признаками предвыборной агитации как за, так и против, что противоречит выборному законодательству России, Сетевое издание SakhaLife.ru, как и многие другие издания, приостанавливает функцию размещения комментариев. После выборов 9 сентября комментарии вновь вернутся в наше издание. Благодарим за понимание!