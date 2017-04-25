АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
8
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.08
 60.85
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
25.04.2017, 16:58
Экономика
Объявлен общереспубликанский день приема потребителей
25.04.2017, 16:53
Столица
Начался семинар «Актуальные вопросы муниципального управления финансами»
25.04.2017, 16:41
Экономика
Sakha Innovation Moscow выявит перспективные продукты и технологии
25.04.2017, 16:32
Экономика
Руководитель оштрафован на 40 тысяч рублей за игнор запроса конкурсного управляющего
25.04.2017, 16:26
Культура & Образование
Ученик якутских географов стал победителем всероссийской олимпиады по геологии
25.04.2017, 16:20
Красота & Здоровье
У сотрудника Национальной гимназии выявлен туберкулез
25.04.2017, 16:19
Культура & Образование
Афиша
В Якутске Русский театр ставит «Яму» Куприна
25.04.2017, 15:58
Спорт
Лучшие шахматисты «Кубка Победы» – команда исполнительной дирекции «Якутскэнерго»
25.04.2017, 15:53
Общество
Избраны представители общественности в квалификационную коллегию судей Якутии
25.04.2017, 15:33
Политика
Из отчета Ил Дархана Ил Тумэну: Впервые за четверть века люди поняли, что надо не потреблять, а развиваться
25.04.2017, 15:33
Культура & Образование
Афиша
Саха академический театр им.П.А. Ойунского приглашает на спектакли
25.04.2017, 15:23
Столица
О местах массового отдыха на природе
25.04.2017, 15:04
Желток
Явление спикера или депутаты заныкали букет для коллеги
25.04.2017, 14:57
Республика
«Сахаэнерго» готово к половодью на реке Колыма
25.04.2017, 14:57
Желток
Красавицу избрали на должность мирового судьи
25.04.2017, 14:51
Политика
Избран представитель Ил Тумэна в квалификационной комиссии при Адвокатской палате Якутии
25.04.2017, 14:38
Общество
Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики Саха (Якутия)
25.04.2017, 14:34
Происшествия
После пьяной ВИП-драки: Александр Богомоев в реанимации с разрывом селезенки
25.04.2017, 14:27
Культура & Образование
IT-специалист из «Соснового бора» Якутии принял участие в весенней школе Сколково  
25.04.2017, 14:19
Культура & Образование
Эксклюзив
В Якутии пройдет конкурс басов BASMEN памяти Николая Баскарова
25.04.2017, 14:17
Экономика
27 апреля – индивидуальная сессия для вашего предприятия по поднятию продаж!
25.04.2017, 14:04
Желток
Позитив
Любимцу якутских зрителей дали звание Народного артиста!
25.04.2017, 13:17
Культура & Образование
Присуждены гранты главы Якутии на развитие детского движения
25.04.2017, 13:06
Экономика
Якутия оказалась в лидерах по фальсификату в магазинах
25.04.2017, 13:00
Столица
Депутаты гордумы провели уроки в школах
25.04.2017, 12:54
Общество
Сегодня день рождения депутата, мэра и актрисы
25.04.2017, 12:39
Происшествия
Задержаны подозреваемые в серии дачных краж
25.04.2017, 12:33
Общество
31-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС отметят в Якутске
25.04.2017, 12:30
Происшествия
Подозреваемые в групповом изнасиловании и убийстве пытались скрыться в Верхневилюйском улусе
25.04.2017, 12:21
Культура & Образование
Эксклюзив
Молодым талантам из оркестра народных инструментов негде реализоваться — дирижер
25.04.2017, 11:54
Столица
Анонс
25 апреля — Радоница. Расписание автобуса № 119
25.04.2017, 11:54
Республика
В Жархане на конкурсе самодеятельности продемонстрировали исконные движения мужчин
25.04.2017, 11:49
Желток
Правительство Якутии намерено потратить миллионы на золотые часы
25.04.2017, 11:47
Происшествия
В Намском улусе ведутся поиски пропавшего инвалида
25.04.2017, 11:35
Происшествия
Экстра
Приволжский военный суд еще раз осудил якутянина, высказавшегося в тюрьме в поддержку ИГИЛ
25.04.2017, 11:17
Политика
Эксклюзив
Ивана Андросова вместо отставки поздравили в Ил Тумэне
25.04.2017, 10:56
Желток
Резонанс
Якутского режиссера удивила агрессивная реакция на кинофестивале
25.04.2017, 10:51
Культура & Образование
Эксклюзив
Якутский тенор стал лучшим исполнителем арии Барокко на международном конкурсе
25.04.2017, 10:38
Культура & Образование
Ученик якутских географов стал победителем всероссийской олимпиады!
25.04.2017, 10:30
Политика
ХХVIII сессия Ил Тумэна начала свою работу
25.04.2017, 10:18
Политика
Экстра
Претензии «Диссернета» к диссертации Александра Дудникова оказались несостоятельны
25.04.2017, 9:53
Республика
Дети-сироты третий год мучаются в построенном для них доме в Вилюйске
25.04.2017, 9:49
Культура & Образование
Школьникам понравился День открытых дверей в исправительной колонии Бестяха
25.04.2017, 9:43
Политика
Накануне сессии Ил Тумэна Ил Дархан встретился с руководителями парламентских фракций
25.04.2017, 9:36
Происшествия
В Якутии просто так выдали справку от нарколога
25.04.2017, 9:35
Республика
Эксклюзив
Креативные сунтарцы в 6 этапов определили «Лучшего коневода» — 2017
25.04.2017, 9:20
Культура & Образование
Студентка СВФУ стала победителем Российской археолого-этнографической конференции 
25.04.2017, 9:06
Красота & Здоровье
В Санкт-Петербург срочно требуются доноры с якутским генотипом. Все расходы оплачиваются
25.04.2017, 8:59
Спорт
В Табаге прошли соревнования «Большие гонки»
25.04.2017, 8:54
Экономика
EVENT – событийный менеджмент или как организовать мероприятие     
25.04.2017, 8:43
Красота & Здоровье
Эксклюзив
Потомственный детский врач Альшафи из Судана о работе в Якутске
25.04.2017, 8:38
Общество
Всё в наших руках
25.04.2017, 8:33
Происшествия
В Намцах произошел страшный пожар
25.04.2017, 7:39
Культура & Образование
В СВФУ более 50 человек прошли тестирование на знание корейского языка
24.04.2017, 23:38
Культура & Образование
602 молодых специалиста СВФУ поедут работать в села
24.04.2017, 23:02
Путешествия
Невероятные каникулы в Южной Корее!
24.04.2017, 23:00
Происшествия
Резонанс
Нерюнгринская птицефабрика прокомментировало видео, размещенное в сети
24.04.2017, 21:44
Столица
Анонс
Мир-Май-ГТО!»: горожан приглашают сдать физкультурные нормативы
24.04.2017, 21:36
Культура & Образование
Эксперты СВФУ рекомендуют уделять внимание прикладным исследованиям в сфере экотехнологий
24.04.2017, 21:13
Столица
Резонанс
Сахатранснефтегаз: активно ведем восстановительную работу поврежденного газопровода
24.04.2017, 18:17
Столица
Работы по восстановлению газораспределительных сетей на контроле
24.04.2017, 18:16
Республика
Руководители «ЛОРП» приняли участие в Экспертном совете Ленского бассейна
24.04.2017, 18:12
Экономика
Бизнес-инкубатор г. Якутска и ЯГСХА договорились о сотрудничестве
24.04.2017, 18:07
Культура & Образование
Прометей якутской музыки
24.04.2017, 17:42
Столица
Актуальные вопросы муниципального управления финансами
24.04.2017, 17:28
Культура & Образование
Афиша
Выставка брутальных полотен Дьулустана Бойтунова
24.04.2017, 17:19
Культура & Образование
Армянское «Дорообо, Якутия»: часть вторая, заключительная
24.04.2017, 17:08
Спорт
Якутский атлет признался, чего ему не хватило до медали на Кубке России
24.04.2017, 17:06
Столица
Новые технологии в ямочном ремонте
24.04.2017, 16:54
Республика
Два аэропорта Якутии закрыты из-за размокания взлетно-посадочной полосы
24.04.2017, 16:50
Спорт
Глава Якутии поздравил Анастасию Диодорову с победой на чемпионате России по плаванию
24.04.2017, 16:49
Спорт
Команда путейцев стала лучшей в настольном теннисе и в стритболе !
Архив новостей
Экономика
25 апреля 2017, 16:41
50

Sakha Innovation Moscow выявит перспективные продукты и технологии

 

28 апреля 2017 г. в г. Москва впервые пройдет конкурс стартапов  Sakha Innovation Moscow в форме питч-сессий на базе Национального исследовательского технологического университета “МИСиС”.

Организаторами Sakha Innovation Moscow является Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС” (НИТУ “МИСиС”), ГАУ «Технопарк «Якутия», активные якутяне живущие в Москве: директор СКБ НИТУ «МИСиС» Николай АПРОСИМОВ, основатель и идеолог новаторского движения Иван СТЕПАНОВ, студенты и другие.

Специальным приглашенным гостем выступит первый президент Республики Саха (Якутия), государственный советник Якутии Михаил НИКОЛАЕВ.

Также примут участие представители Представительства РС(Я) в г.Москва, Фонда развития деятельности Сколково, Фонда содействия инновациям, Российской венчурной компании. Таким образом, у участников Sakha Innovation Moscow есть еще и реальная возможность получить средства федеральных инвесторов.

Модератором Sakha Innovation Moscow выступит директор «Технопарка Якутия» Анатолий СЕМЕНОВ.

Стоит отметить, что на Sakha Innovation Moscow о секретах успеха и продвижения бизнеса расскажут известные бизнес-тренеры, менторы, это CEO Alpha Robotics Ventures БЕЛЫЙ, управляющий партнер в инвестиционной компании Starta Capital и фонде Starta Capital Accessor ГОЛУБКОВА И другие.

В первой половине мероприятия пройдет  неформальная встреча — Meetup, где участникам будет предоставлена возможность рассказать о своей бизнес идее, найти своих единомышленников, проверить и применить свою креативность в компании интересных людей.

Как сообщают главные организаторы Sakha Innovation Moscow (SIM) подобные мероприятия в столице планируется проводить ежегодно с целью выявления перспективных инновационных продуктов и технологий для инновационного развития Республики Саха (Якутия) и арктических регионов Российской Федерации. А также выявления научных, технических и инновационных разработок среди молодых специалистов и студентов учебных заведений Москвы и Московской области, привлечение инноваторов к повышению благосостояния и условий жизни.

Питч-сессия в Москве пройдет по четырем направлениям: IT-технология, социальная инновация (образование, медицина, культура и т.д.), промышленная инновация (энергетика, телекоммуникации, инфраструктура и т.д.), биомедицина.

В питч-сессиях Sakha Innovation Moscow могут принять участие студенты и аспиранты, занимающихся научной, технологической и инновационной деятельностью, как отдельные участники, так и командой. Главное требование: представленные проекты должны предлагать решения для повышения условий жизни населения, либо направлены на создание инновационных продуктов и технологий Севера.

Экспертная комиссия отберёт проекты по каждому направлению и на завершающем этапе питч-сессии в г.Москва участники представят свои проекты перед жюри, где определятся лучшие работы.

Комиссия руководствуется, прежде всего, следующими критериями: степенью полезности проекта в повышении социально-экономического благосостояния Республики Саха (Якутия) и арктических регионов Российской Федерации; степенью новизны, актуальности, оригинальностью и реализуемостью проекта; техническим (теоретическим обоснованием), качеством проработки проекта и выступлением участников.

По результатам питч-сессии лучшие проекты будут награждены денежными и поощрительными призами: 1 место – 50000 рублей, 2 место – 30000 рублей и 3 место – 20000 рублей, а также грамотами от организаторов и партнеров Sakha Innovation Moscow. Одним из положительных моментов является и то, что в дальнейшем, участники получат возможность стать резидентами ГАУ «Технопарк «Якутия», привлечь инвестиции в свой проект и получат консультации по развитию проекта.

Для участия в питч-сессии Sakha Innovation Moscow необходимо заполнить заявку по форме https://gau-tehnopark-yakutiya.timepad.ru/event/477021/, все вопросы по электронному адресу: sakha.innovation@yandex.ru,  otdelrr@gmail.com и по телефонам: 8-985-223-7639, 8-985-435-3593, 8(4112), 8964 4280024.

 

Форма заявки на участие в Питч-сессии Sakha Innovation Moscow 

 Описание проекта 

      № Название Проекта   
1. Направление проекта (выбрать нужное)

— IT-технология;

— социальная инновация (образование, медицина, культура и т.д.);

— промышленная инновация (энергетика, телекоммуникации, инфраструктура и т.д.);

-биомедицина.

  
2. Суть проекта (краткая характеристика,
5-8 предложений)		  
3. Цель проекта  
4. География проекта, потенциальный рынок  
5. Технология проекта  
6. Коммерциализация (оценочная стоимость по каждому продукту отдельно, целевые потребители)  
7. Социальная/техническая польза и новизна (опишите какую существующую проблему решает или сложившуюся ситуацию улучшает, какой совершенствует процесс, повышает эффективность технологии и т.п.)  
8. Сроки реализации проекта  
9. Финансовые расходы на реализацию проекта 1 год: _________ руб.

2 год: _________ руб.

3 год: _________ руб.

(далее)

Итого: ________ руб.
10. Команда проекта (не более 4-х, с указанием навыков и роли в команде каждого участника)  
11. Существуют ли аналоги в России и мире  

 

  1. Сведения об участниках 
1. Заявитель (ФИО полностью)  
2. Учебное заведение, город обучения (курс, факультет, отделение, форма обучения)/Место работы  
3. Члены команды (место учебы/работы, образование)  
4. Номер моб. телефона  
5. Адрес эл. почты  
6. Ссылка vkontake.ru и instagram  

 

3.Если есть приложите файлы в формате MS Office :

  •  Резюме проекта
  • Список ваших объектов интеллектуальной собственности, способы их защиты
  • Резюме заявителя и ключевых сотрудников
  • Презентация
  • Бизнес-план (Бизнес-предложение)
  • Финансовый план

Прошу принять данную заявку на участие в питч-сессии Sakha Innovation Moscow.

Согласен с условиями Положения питч-сессии Sakha Innovation Moscow.

«___ » ___________ 2017 г.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба ГАУ «Технопарк Якутия»  
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
19.04.2017, 12:36
Желток
Эксклюзив
Названы самые богатые и бедные супруги депутатов
24.04.2017, 1:53
Желток
Московские звезды не собрали публику, но устроили скандал!
21.04.2017, 1:03
Экономика
Эксклюзив
Министру Борисову стыдно…
19.04.2017, 13:25
Происшествия
Эксклюзив
На Александра Подголова возбуждено еще одно уголовное дело — адвокат
24.04.2017, 9:10
Политика
Видео
Тумусов озвучил в Госдуме шокирующие цифры и факты
23.04.2017, 18:19
Политика
Фотофакт
Благодарочка. Ил Дархан собрал бывших ВИПов Якутии
21.04.2017, 9:47
Происшествия
Резонанс
Скандальное якутское министерство признано виновным
21.04.2017, 0:01
Футуролог
Эксклюзив
Параллельная Якутия: гендер-блендер
20.04.2017, 9:30
Культура & Образование
Фотофакт
Андрей Борисов и Олег Табаков с супругами на «Золотой маске»
21.04.2017, 16:51
Происшествия
ВИП-рыбалка за счет государства – уголовное дело на директора госучреждения
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Политика
25.04.2017

Из отчета Ил Дархана Ил Тумэну: Впервые за четверть века люди поняли, что надо не потреблять, а развиваться

Афиша
Культура & Образование
25.04.2017

Саха академический театр им.П.А. Ойунского приглашает на спектакли

Желток
25.04.2017

Явление спикера или депутаты заныкали букет для коллеги

Культура & Образование
25.04.2017

IT-специалист из «Соснового бора» Якутии принял участие в весенней школе Сколково  

Позитив
Желток
25.04.2017

Любимцу якутских зрителей дали звание Народного артиста!

Эксклюзив
Культура & Образование
25.04.2017

Молодым талантам из оркестра народных инструментов негде реализоваться — дирижер

Экстра
Происшествия
25.04.2017

Приволжский военный суд еще раз осудил якутянина, высказавшегося в тюрьме в поддержку ИГИЛ

Эксклюзив
Политика
25.04.2017

Ивана Андросова вместо отставки поздравили в Ил Тумэне