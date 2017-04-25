Sakha Innovation Moscow выявит перспективные продукты и технологии

28 апреля 2017 г. в г. Москва впервые пройдет конкурс стартапов Sakha Innovation Moscow в форме питч-сессий на базе Национального исследовательского технологического университета “МИСиС”.

Организаторами Sakha Innovation Moscow является Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС” (НИТУ “МИСиС”), ГАУ «Технопарк «Якутия», активные якутяне живущие в Москве: директор СКБ НИТУ «МИСиС» Николай АПРОСИМОВ, основатель и идеолог новаторского движения Иван СТЕПАНОВ, студенты и другие.

Специальным приглашенным гостем выступит первый президент Республики Саха (Якутия), государственный советник Якутии Михаил НИКОЛАЕВ.

Также примут участие представители Представительства РС(Я) в г.Москва, Фонда развития деятельности Сколково, Фонда содействия инновациям, Российской венчурной компании. Таким образом, у участников Sakha Innovation Moscow есть еще и реальная возможность получить средства федеральных инвесторов.

Модератором Sakha Innovation Moscow выступит директор «Технопарка Якутия» Анатолий СЕМЕНОВ.

Стоит отметить, что на Sakha Innovation Moscow о секретах успеха и продвижения бизнеса расскажут известные бизнес-тренеры, менторы, это CEO Alpha Robotics Ventures БЕЛЫЙ, управляющий партнер в инвестиционной компании Starta Capital и фонде Starta Capital Accessor ГОЛУБКОВА И другие.

В первой половине мероприятия пройдет неформальная встреча — Meetup, где участникам будет предоставлена возможность рассказать о своей бизнес идее, найти своих единомышленников, проверить и применить свою креативность в компании интересных людей.

Как сообщают главные организаторы Sakha Innovation Moscow (SIM) подобные мероприятия в столице планируется проводить ежегодно с целью выявления перспективных инновационных продуктов и технологий для инновационного развития Республики Саха (Якутия) и арктических регионов Российской Федерации. А также выявления научных, технических и инновационных разработок среди молодых специалистов и студентов учебных заведений Москвы и Московской области, привлечение инноваторов к повышению благосостояния и условий жизни.

Питч-сессия в Москве пройдет по четырем направлениям: IT-технология, социальная инновация (образование, медицина, культура и т.д.), промышленная инновация (энергетика, телекоммуникации, инфраструктура и т.д.), биомедицина.

В питч-сессиях Sakha Innovation Moscow могут принять участие студенты и аспиранты, занимающихся научной, технологической и инновационной деятельностью, как отдельные участники, так и командой. Главное требование: представленные проекты должны предлагать решения для повышения условий жизни населения, либо направлены на создание инновационных продуктов и технологий Севера.

Экспертная комиссия отберёт проекты по каждому направлению и на завершающем этапе питч-сессии в г.Москва участники представят свои проекты перед жюри, где определятся лучшие работы.

Комиссия руководствуется, прежде всего, следующими критериями: степенью полезности проекта в повышении социально-экономического благосостояния Республики Саха (Якутия) и арктических регионов Российской Федерации; степенью новизны, актуальности, оригинальностью и реализуемостью проекта; техническим (теоретическим обоснованием), качеством проработки проекта и выступлением участников.

По результатам питч-сессии лучшие проекты будут награждены денежными и поощрительными призами: 1 место – 50000 рублей, 2 место – 30000 рублей и 3 место – 20000 рублей, а также грамотами от организаторов и партнеров Sakha Innovation Moscow. Одним из положительных моментов является и то, что в дальнейшем, участники получат возможность стать резидентами ГАУ «Технопарк «Якутия», привлечь инвестиции в свой проект и получат консультации по развитию проекта.

Для участия в питч-сессии Sakha Innovation Moscow необходимо заполнить заявку по форме https://gau-tehnopark-yakutiya.timepad.ru/event/477021/, все вопросы по электронному адресу: sakha.innovation@yandex.ru, otdelrr@gmail.com и по телефонам: 8-985-223-7639, 8-985-435-3593, 8(4112), 8964 4280024.

Форма заявки на участие в Питч-сессии Sakha Innovation Moscow

Описание проекта

№ Название Проекта 1. Направление проекта (выбрать нужное) — IT-технология; — социальная инновация (образование, медицина, культура и т.д.); — промышленная инновация (энергетика, телекоммуникации, инфраструктура и т.д.); -биомедицина. 2. Суть проекта (краткая характеристика,

5-8 предложений) 3. Цель проекта 4. География проекта, потенциальный рынок 5. Технология проекта 6. Коммерциализация (оценочная стоимость по каждому продукту отдельно, целевые потребители) 7. Социальная/техническая польза и новизна (опишите какую существующую проблему решает или сложившуюся ситуацию улучшает, какой совершенствует процесс, повышает эффективность технологии и т.п.) 8. Сроки реализации проекта 9. Финансовые расходы на реализацию проекта 1 год: _________ руб. 2 год: _________ руб. 3 год: _________ руб. (далее) Итого: ________ руб. 10. Команда проекта (не более 4-х, с указанием навыков и роли в команде каждого участника) 11. Существуют ли аналоги в России и мире

Сведения об участниках

1. Заявитель (ФИО полностью) 2. Учебное заведение, город обучения (курс, факультет, отделение, форма обучения)/Место работы 3. Члены команды (место учебы/работы, образование) 4. Номер моб. телефона 5. Адрес эл. почты 6. Ссылка vkontake.ru и instagram

3.Если есть приложите файлы в формате MS Office :

Резюме проекта

Резюме проекта Список ваших объектов интеллектуальной собственности, способы их защиты

Резюме заявителя и ключевых сотрудников

Презентация

Бизнес-план (Бизнес-предложение)

Финансовый план

Прошу принять данную заявку на участие в питч-сессии Sakha Innovation Moscow.

Согласен с условиями Положения питч-сессии Sakha Innovation Moscow.

«___ » ___________ 2017 г.