Sakha Innovation Moscow – определены первые победители!

28 апреля 2017 г. в г. Москва впервые прошел конкурс стартапов Sakha Innovation Moscow в форме питч-сессий на базе Национального исследовательского технологического университета “МИСиС”.

Организаторами Sakha Innovation Moscow является Национальный исследовательский технологический университет “МИСиС” (НИТУ “МИСиС”), ГАУ «Технопарк «Якутия», активные якутяне живущие в Москве.



Цель Sakha Innovation Moscow выявление перспективных инновационных продуктов и технологий для инновационного развития Республики Саха (Якутия) и арктических регионов Российской Федерации. А также выявления научных, технических и инновационных разработок среди молодых специалистов и студентов учебных заведений Москвы и Московской области, привлечение инноваторов к повышению благосостояния и условий жизни.

В качестве экспертов выступили: руководитель кластера «Энергоэффективных технологий» Фонда Сколково Юрий СИБИРСКИЙ, представитель Союза молодых инженеров Артемий ЧИСТЕЛОВ, заместитель постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при президенте РФ Тарас ПОПОВ, директор по развитию компании Кама Фло Рауф АРИН, управляющий партнер инвестиционного фонда Starta Capital Людмила ГОЛУБКОВА, заместитель директора Технопарка «Якутия» Роман ОКОНЕШНИКОВ и руководитель регионального центра инжиринга Технопарка «Якутия» Ефим КУЗЬМИН.



Модератором мероприятия выступил руководитель направления корпоративного развития АО «Российская венчурная компания» Никита УТКИН.

На официальном открытии с приветственным словом выступил проректор по учебной работе МИСиС Вадим ПЕТРОВ, он отметил, что Якутия является одним из динамично развивающих регионов РФ с развитой горно-рудной промышленностью.

МИСиС давно сотрудничают с Якутией и ежегодно для промышленности республики выпускает 60 специалистов горняков.

Руководитель направления корпоративного развития АО «Российская венчурная компания» Никита Уткин подчеркнул, что Якутия имеет сформировавшуюся инновационную экосистему, основными элементами которого являются Венчурная компания Якутия и Технопарк «Якутия». Эта система успешно позволяет внедрять стартап проекты от идеи до производства.

Заместитель директора Технопарка «Якутия» Роман Оконешников в свое приветственном слове сказал, что Якутия имеет уникальные экстремальные климатические условия с амплитудой сто градусов, что требует выносливости не только людей, но и техники. Та техника, которая была испытана и применена в Якутии – это показатель высокого качества и может быть использована во всем мире».



В первой половине мероприятия прошел Meetup — это неформальная встреча, где каждый имел возможность рассказать о своей идее, найти единомышленников, проверить и применить свою креативность в компании интересных людей.

Основная часть мероприятия включало защиту проектов, где главным требованием являлось представленные проекты должны предлагать решения для повышения условий жизни населения Севера, Арктики, либо направлены на создание инновационных продуктов и технологий Севера.

И так, из восьми представленных проектов на Sakha Innovation Moscow-2017:

I место — завоевал проект «Мобильный биомодуль» — по разработке гидропонной установки контейнерного типа с уникальной системой автоматизации всех процессов Григория ПАНИХИНА.

II место — проект «Разработка технологии получения углеродных трубок на рудном катализаторе» Кюнней ПОПОВА.

Также были представлены: проекты «Беспилотный вездеход «Джери», проект «Буран-одежда для Арктики» Михаил ЗАСЛАВСКИЙ, проект «Система мониторинга состояния растений» Сергей ФАТЕЕВ, проект «Нейроконтакт» Антон ИВАНОВ, проект «Пластик-фантастик» Иван ЯУШЕВ.

Хотелось бы выразить слова благодарности хозяином площадки МИСиС, в частности Николаю АБРОСИМОВУ и модератору мероприятия представителю Российской венчурной компании Никите Уткину.

Как сообщают, главные организаторы Sakha Innovation Moscow подобные мероприятия в столице планируется проводить ежегодно.

Источник: Пресс-служба ГАУ «Технопарк Якутия»