Саина: Сделаю сольный концерт и ухожу со сцены

В этот уик-енд, 15 апреля, заслуженная артистка Якутии, певица САИНА (по паспорту — Екатерина Саввинова), даст два сольных концерта на сцене Театра оперы и балета. Симфонический оркестр, хор, музыкант и продюсер из Канады Джордж КОЛЛЕР, виртуоз варгана Ольга ПОДЛУЖНАЯ (УУТАЙ), автор песни «Здравствуй, Якутск!» Александр БОЛОЗНЕВ — обо всех главных фишках вечера гласят анонсы.

Однако на своей странице в соцсети Саина сообщила, что грядущий сольник — последний в ее жизни. Фактически, артистка дала понять, что намерена покинуть сцену.

Так ли это? Sakhalife связался с виновницей торжества, чтобы узнать из первых уст.

Джорджа предрекла композитор Надежда ДОКАЛОВА

— Знаем, что вчера в Якутск прибыл заявленный на афише музыкант-контрабасист, продюсер из Канады Джордж…. Где вы нашли друг друга, почему именно он?

— Джордж — известный музыкант, он ездит везде по миру. Мы случайно познакомились в 2012 году в Канаде, куда я поехала на Дни Якутии. Получилось так, что я вылетела раньше всех и для рекламы нашей якутской программы выступала на разных площадках. Так оказалась на закрытой вечеринке местного радио, которое раз в месяц устраивает такую творческую тусовку. В общем, меня пригласили к микрофону, и я спела этно. Потом ко мне подошел музыкант с хомусом в руках и предложил вместе исполнить что-нибудь. Затем к нашему дуэту присоединился один контрабасист, и еще один… И вот мы все вместе импровизируем: трое играют, я пою, а публика слушает всё это с интересом, забыв про свои разговоры. Одним из контрабасистов был Джордж, он подошел ко мне и спросил, когда мы вместе сможем еще поиграть.

— Очевидно, был впечатлен музыкой.

— Скорее всего. Там, в Канаде, такие творческие вопросы и предложения в норме вещей. В общем, ответила, что через день улетаю, рассказала про родину, зачем и почему прилетела в Канаду… Тогда он решил не упускать возможности, и уже на следующий день в студии звукозаписи мы минут сорок играли и пели импровизацию. Это была такая мощная игра, что в последующем он приготовил из него альбом под названием «Песня духа земли».

— Если не ошибаюсь, это тот самый альбом, который потом подали на музыкальную премию в Канаде?

— Да. В последующем Джордж стал моим продюсером, который помогал организовывать мне концерты и выступления каждый раз, когда я приезжала в Канаду. Надо заметить, что не только мне, а многим артисткам он помогает продвинуться, видимо, миссия у него такая на земле — открывать людям новые имена. Однажды он собрал нас в проект International divas, и мы выступали в Католическом храме.

Как о человеке могу сказать, что он духовно богат, очень чист и всегда от души старается помочь. Сам он является известным музыкантом и пользуется уважением не только у себя дома, в Канаде, часто ездит по странам с выступлениями и, что любопытно, он давно мечтал побывать в Якутии. Ему очень интересны наши шаманы, наша культура, хомусы… И тут он сообщил: «Посчитал по времени, у меня получится приехать в Якутск на пять дней».

Знаешь, что тут самое интересное?

— Что же?

— Мне его предрекла Надежда Докалова, эвенкийский композитор. Незадолго до своей смерти, лежа в больнице, она записывала свои мысли на диктофон. Спустя годы я прослушала эти записи. Так вот, она сказала: «Я хочу, чтобы наши эвенкийские песни должны звучать в джазовой обработке. Хочу, чтобы стояли контрабас и рояль». После этих слов у меня нет никаких сомнений, что Джордж не просто так появился в моей жизни. И, кстати, голос Докаловой зрители услышат на моем вечере.

Концерт -мечта, так я обозначила всё действо

Получается, свой концерт ты запланировала к приезду Джорджа?

— С ним или без него — все равно бы сделала, потому что двадцать лет на сцене для меня важно отметить. К тому же можно планировать всё, что угодно, но кто знал, дадут ли ему визу, получится ли с билетами… Изначально концерт планировала провести в ином формате, но потом стало известно, что прилетает Джордж, внезапно появился оркестр, тут же обрадовал автор моего главного хита Александр Болознев, что приобрел авиабилеты и хочет всё увидеть своими глазами… Всё так закрутилось, что в итоге я полностью поменяла программу концерта. В 1997 году впервые на сцене Театра оперы и балета на конкурсе «Якутск-1997» прозвучала песня «Здравствуй, Якутск!» и стала лучшей песней о городе. Спустя двадцать лет этот народный гимн города исполнит хор… Причем хор будет состоять не из профессионалов, а из простых людей, которые желают исполнить песню вместе со мной на одной большой сцене.

— Я так полагаю, в составе хора будут твои ученики, которые обучаются в твоей школе вокала?

— И ученики, и просто те, кто любит эту песню. Не поверишь, но за два часа в нашей группе собралось 50 человек. Остальные прибывали постепенно. В итоге на сцену выйдет 65 человека — это те, кто хочет исполнить свою мечту… Репетиции наши проходят в Католической церкви.

— В храме?

— Ты знаешь, в Канаде такие мероприятия считаются нормальным. Это в порядке вещей. Я нашла пастыря храма, объяснила ситуацию, и он спокойно мне говорит: «Да, пожалуйста, приходите, репетируйте». Акустика там — то, что надо! Голос летает! (пауза) Вообще, это будет не просто концерт… Мечта!

Исполнится мечта моего хора спеть на сцене, исполнится моя давняя мечта спеть с оркестром и показать себя и свой голос в ином звучании, исполнится мечта композитора Надежды Докаловой, потому что эвенкийские песни прозвучат в джазовой обработке… И, уверена, исполнится мечта моих родителей — мама всю жизнь проработала дирижером-хоровиком и руководила в маленьком поселке Кюсюр Булунского района хором из 60 человек, а папа, окончив духовое отделение музучилища, работал в симфоническом оркестре.

Кроме того, исполнится мечта Джорджа, который мечтал побывать в Якутии, а то, что приедет Саша Болознев, — так это вообще нонсенс!

Будет пресс-конференция с их участием, там они сами скажут, что думают по поводу всего этого события.

— Вряд ли Болознев предполагал, что песня, написанная им, будет так долго жить.

— В песне есть пророческие слова: «Где я была — неважно, / Где побываю я — неважно, / Я все равно вернусь однажды, / Снова вернусь домой!». К тому моменту, когда впервые исполнила эту песню, я успела побывать только в Москве. После того, как ее спела, всё изменилось: побывала в двадцати странах и каждый раз с радостью возвращаюсь домой.

Ухожу, но не прощаюсь

Ты написала у себя на странице: «Друзья, приходите, это мой последний концерт. Потом я уезжаю…». Куда? Зачем? Почему? Лично у меня появилась масса вопросов. В Канаду на ПМЖ?

— Оркестр, аренда театра и множество прочих расходов — это всё очень дорого, одному артисту сложно осилить. Проект почти на полтора миллиона, но иначе нельзя, если хочешь сделать качественный праздник не только для себя, но и для зрителей. Мой концерт — большой риск, по сути, но я вынуждена идти на это ради качества. На это, конечно, меня сподвигла певица Дарья ЛАВРОВА, которая в марте отметила 10-летие с оркестром, и я очень уважаю коллег, которые не боятся и уверенно делают шаг вперед.

Когда было 10-летие моего творчества, то я удивила всех полетом на полотне под куполом в цирке и спела с джаз-бэндом. Потом уже стали летать все остальные (смеется). Когда я отмечала 15-летие, то праздник сделала с бэк-вокалом и оркестром Бриллиантового цирка… К сожалению, ситуация сегодня складывается так, что у артистов нет поддержки, и, чтобы увидеться со зрителем, приходится преодолевать дополнительные барьеры в виде поисков спонсоров… Я до сих пор пребываю в поиске спонсоров, к слову.

— Саина, ты уходишь от ответа.

— (Смеется). Сделав два больших сольника, я хочу удовлетворить все свои творческие амбиции, показать свои результаты, исполнить совершенно другие песни… Кто знает, что будет дальше? Понимаю, что мне уже не 20 и даже не 30 лет. Когда я буду снова искать спонсоров, в 50 лет? Нет, такого не будет. Сейчас я занимаюсь своим центром — арт-студия «Саина».

— А заявленный переезд как прокомментируешь?

— Да, действительно, у меня есть предложение работать и претворять свои проекты в другой стране. Скажу честно: мне это предложение интересно только потому, что связано с популяризацией нашей культуры. Но, опять-таки, пока мне не хотелось бы вдаваться в такие подробности, потому что предстоит провести переговоры.

Фото предоставлено героиней материала.