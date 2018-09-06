Саина перезаписала самую популярную песню о городе Якутске

На концертных площадках Якутска 8 и 9 сентября состоится дебют народного хора под руководством артистки Екатерины Саввиновой-Саины. Коллектив споет знаменитую песню «Здравствуй, Якутск!». Как поделилась с ЯСИА певица, любимый якутянами хит получит совершенно новое звучание.

«Я родилась в музыкальной семье, мой папа – саксофонист, а у мамы, которая по профессии является дирижёром, был свой хор в посёлке. Почему бы и мне не собрать желающих спеть, подумала я. Мы откроем праздник на площади Ленина 9 сентября, а также споём в «Кружало» и на стадионе «Туймаада», – рассказала ЯСИА Саина.

Хор Саины перед её сольным концертом

В хоре состоят любители — учителя, врачи, предприниматели, банковские работники и т.д. Большинство из них научились петь под руководством Саины на занятиях по вокалу в её центре. Недавно участники хора зажглись идеей снять клип.

«Мои ученики на репетициях всегда предлагают разные идеи. Одно из их желаний — провести флэшмоб с участием известных якутян и снять клип. Если бы нашлись средства на это, мы были бы только рады», – говорит этно-певица.



Итак, песню «Здравствуй, Якутск» в новом исполнении можно услышать 8 сентября в 17:00 на площади Орджоникидзе во время сольного концерта Саины. 9 сентября в 13:00 на площади Ленина и в 15.30 в ТР «Кружало», а также на стадионе «Туймаада» в 18:00.

Певица приглашает всех желающих заниматься вокалом и спеть в хоре на Дне города. Заявку можно подать на ее страничке в инстаграм @sainasinger и на странице её международного центра @sainacentre. Контактный телефон: 738-533.