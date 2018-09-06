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Культура & Образование
6 сентября 2018, 13:00
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Саина перезаписала самую популярную песню о городе Якутске

На концертных площадках Якутска 8 и 9 сентября состоится дебют народного хора под руководством артистки Екатерины Саввиновой-Саины.  Коллектив споет знаменитую песню «Здравствуй, Якутск!». Как поделилась с ЯСИА певица, любимый якутянами хит получит совершенно новое звучание.

 «Я родилась в музыкальной семье, мой папа – саксофонист, а у мамы, которая по профессии является дирижёром, был свой хор в посёлке. Почему бы и мне не собрать желающих спеть, подумала я. Мы откроем праздник на площади Ленина 9 сентября, а также споём в «Кружало» и на стадионе «Туймаада», – рассказала ЯСИА Саина.

Хор Саины перед её сольным концертом

В хоре состоят любители —  учителя, врачи, предприниматели, банковские работники и т.д. Большинство из них научились петь под руководством Саины на занятиях по вокалу в её центре. Недавно участники хора зажглись идеей снять клип.

«Мои ученики на репетициях всегда предлагают разные идеи. Одно из их желаний —  провести флэшмоб с участием известных якутян  и снять клип. Если бы нашлись средства на это, мы были бы только рады», – говорит этно-певица.

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Ко Дню рождения нашего Любимого города, спустя 21 год, я перезаписала песню #ЗдравствуйЯкутск# это нонсенс!!! Впервые, в этот знаменательный день, участники #хорСаины# в студии звукозаписи!!! Сколько эмоций!)) Я всегда веду людей в увлекательный мир, который и я проходила, когда-то впервые)) Неизведанный мир это Путь к себе, к своим мечтам, и это настолько осветляет и радует жизнь!!! Я благодарю моих любимых учеников, которые прошли уже все направления в Международном Центре Развития Человека "SAINA" @sainacentre #МЦРЧСАИНА# . Я счастлива,когда люди дружат после тренингов, и отзываются на все мои креативные идеи))) Мы приглашаем вас, дорогие друзья, 8 сентября в 17ч на площадь Орджоникидзе,где пройдет часовой сольный #концертСаины#. Также, 9 сентября мы открываем День Города на площади Ленина с 13ч. Того же дня, увидите услышите нас в 15.30 в Кружало. И финальный выход наш с хором , на стадионе Туймаада около 18ч. Конечно, мечтала ещё спеть с хором в сквере Бекетова, как обычно, перёд салютом. Быть в команде мне нравится все больше))) это твоя семья духовная, родные люди)) Год назад , хор дебютировал с симфоническим оркестром на сцене Государственного театра оперы и балета на 20-летнем юбилее. Родилась идея снять клип, так что приглашаю выдающихся людей спеть)) Новая версия клипа с народным хором, люди, которые любят Якутск и единственную песню, которая живёт 21 год. Именно эта песня стала Лучшей Песней о Якутске в 1997 году на конкурсе тогда. Затем она стала Лучшей Песней года. Меценаты Якутска, давайте вместе снимем клип, создадим новую историю.

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Итак, песню «Здравствуй, Якутск» в новом исполнении можно услышать 8 сентября в 17:00 на площади Орджоникидзе во время сольного концерта Саины. 9 сентября в 13:00 на площади Ленина и в 15.30 в ТР «Кружало», а также на стадионе «Туймаада» в 18:00.

Певица приглашает всех желающих заниматься вокалом и спеть в хоре на Дне города. Заявку можно подать на ее страничке в инстаграм @sainasinger и на странице её международного центра @sainacentre. Контактный телефон: 738-533.

«Здравствуй, Якутск!» – «Лучшая песня 1997 года» и «Лучшая песня о Якутске», её исполняют на русском, английском и китайском языках. Однажды эта песня вдохновила диджеев ночных клубов города, которые выпустили танцевальный альбом с ремиксами на неё. В этом годе композиции исполняется 21 год. Автором знаменитой песни является Александр Болознев.

 

Источник: http://ysia.ru/na-dne-goroda-pesnyu-zdravstvuj-yakutsk-vmeste-s-sainoj-ispolnit-hor/
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