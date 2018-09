Саина перезаписала самую популярную песню о городе Якутске

View this post on Instagram

Ко Дню рождения нашего Любимого города, спустя 21 год, я перезаписала песню #ЗдравствуйЯкутск# это нонсенс!!! Впервые, в этот знаменательный день, участники #хорСаины# в студии звукозаписи!!! Сколько эмоций!)) Я всегда веду людей в увлекательный мир, который и я проходила, когда-то впервые)) Неизведанный мир это Путь к себе, к своим мечтам, и это настолько осветляет и радует жизнь!!! Я благодарю моих любимых учеников, которые прошли уже все направления в Международном Центре Развития Человека "SAINA" @sainacentre #МЦРЧСАИНА# . Я счастлива,когда люди дружат после тренингов, и отзываются на все мои креативные идеи))) Мы приглашаем вас, дорогие друзья, 8 сентября в 17ч на площадь Орджоникидзе,где пройдет часовой сольный #концертСаины#. Также, 9 сентября мы открываем День Города на площади Ленина с 13ч. Того же дня, увидите услышите нас в 15.30 в Кружало. И финальный выход наш с хором , на стадионе Туймаада около 18ч. Конечно, мечтала ещё спеть с хором в сквере Бекетова, как обычно, перёд салютом. Быть в команде мне нравится все больше))) это твоя семья духовная, родные люди)) Год назад , хор дебютировал с симфоническим оркестром на сцене Государственного театра оперы и балета на 20-летнем юбилее. Родилась идея снять клип, так что приглашаю выдающихся людей спеть)) Новая версия клипа с народным хором, люди, которые любят Якутск и единственную песню, которая живёт 21 год. Именно эта песня стала Лучшей Песней о Якутске в 1997 году на конкурсе тогда. Затем она стала Лучшей Песней года. Меценаты Якутска, давайте вместе снимем клип, создадим новую историю.