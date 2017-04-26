Сахатранснефтегаз: Задолженность потребителей достигла около 2 млрд. рублей!  

Как известно, АО «Сахатранснефтегаз» обслуживает всю инфраструктуру газоснабжения Республики Саха (Якутия). Нефтегазовое предприятие несет большую ответственность перед потребителями газа за бесперебойную и надежную подачу природного газа всем потребителям. Сегодня компания снабжает природным газом более 1,7 тысяч предприятий-потребителей республики, 147 управляющих компаний и ТСЖ, количество частных домов с газовым отоплением составляет более 60 тысяч.

Но в работе огромную проблему оказывает факт систематической задолженности. Так, общая задолженность потребителей за поставленный природный газ сегодня составляет 1 744, 3 млн. рублей. (!)

Основная часть данного долга – задолженность крупных потребителей газа, таких как ПАО «Якутскэнерго», МУП «Теплоэнергия», ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» – 1 194,1 млн. рублей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 344 млн. рублей, населения г. Якутска – 97,2 млн. рублей.

В результате образовавшейся задолженности Общество вынуждено привлекать кредитные средства в целях исполнения своих прямых обязательств.

Согласно правилам ограничения подачи (поставки) и отбора газа, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 2016 года №1245, поставщик газа вправе произвести полное ограничение поставки газа – в случае полного или частичного неисполнения или ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате поставляемого газа более 3 раз в течение 12 месяцев.

В связи с систематическими неплатежами АО «Сахатранснефтегаз» приступило к ограничению поставки природного газа на объектах потребителей, имеющих задолженность. Предварительно в установленном порядке должникам направляются претензионные письма о погашении образовавшейся задолженности и уведомления о полном ограничении поставки природного газа в случае неоплаты задолженности.

Мы, в свою очередь, обращаем вниманию всех потребителей, что задолженность отрицательно влияет на подготовку объектов газораспределения к бесперебойной подаче газа.

АО «Сахатранснефтегаз» в полном объеме исполняя свои обязательства по поставке газа, напоминает потребителям о необходимости оплачивать за газ своевременно!