«Сахатранснефтегаз»: Вопрос дефицита газовых сетей становится всё актуальнее

На сегодняшний день одной из основных проблем газификации города Якутска является вопрос пропускной способности (дефицита) газовых сетей, строительство которых хаотично в течение ряда лет осуществлялось за счет средств заказчиков без должного учета количества потенциальных потребителей.

Количество отказов по поступившим заявкам на газификацию растет из года в год. За 2017 год ответные письма об отсутствии технической возможности подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения получили 240 заявителей. За 2018 год подобный ответ получили уже 508 заявителей. В 2019 году количество отказов также должно увеличиться.

В частности, дефицитный участок имеется в поселке Марха, где около 40 домов по улице Тепличной не имеют возможности подключения. Ряд городских улиц по Покровскому и Маганскому трактам, возле озера Сергелях и Птицефабрики также входят в перечень дефицитных участков, полный перечень которых указан на официальном сайте АО «Сахатранснефтегаз»: https://aostng.ru/service/karta/?type=geo.

Данная проблема возникла по причине того, что в столице республики до сих пор остаются не утвержденные схемы газоснабжения. АО «Сахатранснефтегаз» не имеет возможности заниматься техническим перевооружением газовых сетей для устранения дефицитности из-за отсутствия данных схем. На ноябрь текущего года из 168 городских кварталов имеют разработанные схемы газификации 156. Только 35 из них утверждены Главным архитектурно-планировочным управлением Якутска, ещё 96 схем находятся на утверждении. По 25 схемам вносятся корректировки. По оставшимся 12 кварталам схемы не разработаны в связи с отсутствием проектов планировки и межевания территорий.

Ещё одной причиной проблемы является отсутствие источников финансирования и реконструкции газовых сетей. Необходимо решать вопрос пропускной способности (дефицита) газовых сетей непосредственно при составлении муниципальных и государственных программ.