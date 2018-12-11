Сахатранснефтегаз: в ногу со временем, опережая его

В Линейно-Производственном Управлении Магистральных Газопроводов (ЛПУМГ) АО «Сахатранснефтегаз» идет колоссальная работа, по значимости своей и масштабу сравнимая, разве что, с технической революцией регионального масштаба.

Все газовое хозяйство Компании, а это более 7 000 км газопроводов, включая магистральные и распределительные сети в городах и селах республики, предстоит обеспечить непрерывным дистанционным контролем в режиме реального времени. Такую амбициозную задачу поставил перед собой коллектив ЛПУМГ, а именно руководители, молодые специалисты и инженеры в области автоматизации, телемеханизации и связи. Руководит работой заместитель начальника ЛПУМГ по связи Сергей Лозовецкий.

«Мы стараемся обеспечить непрерывный мониторинг всех основных стратегических объектов газотранспортной системы Общества. В производственной деятельности АО «Сахатранснефтегаз», в составе которого большое число структурных подразделений и производственных объектов расположены на значительном удалении друг от друга, важную роль играет наличие собственной телекоммуникационной инфраструктуры и сети передачи данных, как транспортной основы реализации Стратегии информатизации Общества», — отметил главный связист компании.

Начиная с 2005г. Обществом были определены основные технологические задачи, решение которых должно обеспечиваться в результате реконструкции или полной замены существующих физически и морально устаревших аналоговых каналов связи вдоль магистральных газопроводов и газового оборудования на более современные цифровые линии связи, имеющие более высокие качественные и эксплуатационные показатели. Были очерчены рамки использования радиорелейных линий связи в технологии транспорта газа, что и определило техническую политику в решении данного вопроса. Исходя из потребностей Общества, а также учитывая его финансовые возможности, в настоящее время обеспечено оперативная круглосуточная голосовая радиосвязь строительных, аварийных, ремонтно-эксплуатационных бригад, а также операторов АГРС, как между собой, так и с диспетчером центрального диспетчерского управления, техническим и руководящим персоналом Компании, находящимся в Якутске, либо в любой точке вдоль трассы магистрального газопровода. Налажена передача телеметрической информации на автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера ЦДУ о текущем состоянии основных технологических параметров магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, а также всех объектов газоснабжения в режиме реального времени. Также передается аварийный сигнал по загазованности, пожарной, охранной сигнализации на АРМ диспетчера ЦДУ.

В 2017 г. руководством «Сахатрансефтегаз» утверждена «Концепция развития системы линейной телемеханики», а соответствующими службами ЛПУМГ сформирована дорожная карта, по которой идет целенаправленная работа.

«Мы начали свою работу со сбора данных и анализа текущего состояния систем автоматизации и телемеханизации объектов газоснабжения Общества. Затем модернизировали старую систему, чтобы подготовить ее к интеграции во вновь создаваемую систему на базе современных технических решений с применением обновленного программно-аппаратного комплекса. Были проведены переговоры с ведущими мировыми инжиниринговыми компаниями, провели тендер на поставку необходимого оборудования, осуществили ввод некоторых систем в тестовом режиме. Отдельной задачей стоит вопрос развития компетенций персонала, обучения его новому подходу. В целом, надо создать все необходимые условия для реализации поставленных задач. В этой связи на базе ЛПУМГ организован Центр компетенций. В настоящий момент по приглашению руководства ЛПУМГ к нам прибыли представители компании Honeywell, чтобы обучить персонал основам программирования и визуализации систем автоматизации на базе оборудования и программного обеспечения SBC. После трехдневного обучения сотрудники ЛПУМГ, Управления добычи и транспортировки газа и Управления газораспределительных сетей получили сертификаты от Honeywell», — прокомментировал руководитель Группы развития автоматизированных систем диспетчерского управления Артем Колтовской.

Оценив собственным взглядом весь масштаб работы отметим, что реализация данного проекта — это и есть настоящая техническая революция. Напомним, что руководство, специалисты, инженерно-технические работники АО «Сахатранснефтегаз» не в первый раз принимают вызовы времени и вершат дела революционного масштаба. Вспомним хотя бы уникальную прокладку подводного газопровода в двухниточном исполнении в условиях вечной мерзлоты через реку Лена. Сегодня перед нынешним поколением газовиков стоит не менее важная задача — держать руку на пульсе всех объектов газотранспортной системы Общества, обеспечить 100% безопасность персонала и окружающей среды. Именно для этих целей и организовано направление работы по созданию систем тотального контроля, управления, диагностики и прогнозирования состояния газопроводов с целью организации плановых и оперативных мероприятий по недопущению и предотвращению каких бы то ни было инцидентов и аварий, начиная с объектов добычи природного газа и заканчивая процессом его переработки и реализации потребителю.

Создание информационной управляющей системы также облегчит труд оперативно-диспетчерского персонала при принятии решений в режиме реального времени за счет получения актуальной и точной информации. Дает возможность получать в автоматическом режиме анализ, обработку данных, отчетность за требуемый период времени, просмотр кадров камер видеонаблюдения по запросу, а также объективного контроля объектов, без участия операторов на местах.