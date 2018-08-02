АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
20
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
02.08.2018, 14:30
Республика
У птиц, массово погибших в Верхоянье, нашли инфекцию
02.08.2018, 14:20
Столица
В Якутске отмечают День Воздушно-десантных войск
02.08.2018, 14:10
Столица
Резонанс
Дмитрий Садовников: По жалобам жителей на работу свинокомплекса решение примут органы
02.08.2018, 14:00
Общество
Позитив
Семейная пара из Якутска отметила 65-летний юбилей совместной жизни
02.08.2018, 13:45
Столица
Год новаторства: Город без пыли – это реально!
02.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Мужчинам станет легче распознавать силиконовую грудь
02.08.2018, 13:15
Столица
Процветающий Якутск: строятся новые объекты культуры
02.08.2018, 13:00
Республика
Корейские ученые посетили Полюс Холода
02.08.2018, 12:50
Культура & Образование
Осужденный певец Сиэйэ Уола выступил на концерте в колонии
02.08.2018, 12:44
Столица
Дмитрий Садовников встретился с советом старейшин Якутска
02.08.2018, 12:40
Экономика
Сахатранснефтегаз: в каких случаях можно остаться без газа?
02.08.2018, 12:37
Красота & Здоровье
Акушерка Александра Прибылых представит Якутию на Всероссийском конкурсе лучших специалистов
02.08.2018, 12:30
Происшествия
В Якутске преступная парочка украла деньги из открытой кассы и сбежала
02.08.2018, 12:20
Происшествия
В Якутии ребенка не пустили в школу из-за дред
02.08.2018, 12:10
Культура & Образование
Фотография из «Царства вечной мерзлоты» попала в National Geographic
02.08.2018, 12:02
Общество
2 августа Ильин день: приметы, традиции, что нельзя делать
02.08.2018, 12:00
Экономика
Объявление
Сахатранснефтегаз проведет контрольно-пневматическое испытание газопроводов на улице Тимерязева
02.08.2018, 11:40
Экономика
Энергетики обеспечили резервным электроснабжением отдаленный летник Амгинского улуса
02.08.2018, 11:30
Экология
Правда или нет? В Чурапчинском районе ручей окрасился в бирюзовый цвет
02.08.2018, 11:20
Общество
Махатма якутского образования
02.08.2018, 11:11
Экономика
Энергетики предупреждают: селфи на энергообъектах опасны для жизни
02.08.2018, 11:00
Общество
Сегодня состоится вручение сертификата на строительство памятника Ивану Кульбертинову
02.08.2018, 10:50
Общество
Прокуроры приглашают на прием предпринимателей
02.08.2018, 10:40
Столица
К новому учебному году в Якутске ремонтируются объекты образования
02.08.2018, 10:30
Финансы
ВТБ в 1 полугодии профинансировал предприятия Камчатки на 5,5 млрд рублей
02.08.2018, 10:20
Происшествия
Школьник позарился на чужой велосипед
02.08.2018, 10:16
Желток
Фотофакт
Свадьба самой красивой пары якутского шоу-биза
02.08.2018, 10:10
Желток
Якутская «Мисс бикини» объявила кастинг
02.08.2018, 10:00
Общество
Прокуратура заинтересовалась задержками рейсов АК «Якутия»
02.08.2018, 9:50
Происшествия
В Якутии женщина пырнула ножом мужа, испугавшись его угроз
02.08.2018, 9:40
Культура & Образование
Позитив
К нам приехал Болливуд!
02.08.2018, 9:30
Общество
Прокуроры помогли получить зарплату
02.08.2018, 9:20
Происшествия
Вниманию грибников и ягодников! Что делать, если вы заблудились в лесу
02.08.2018, 9:10
Экология
Погода в Якутске: 2 августа будет тепло и солнечно
02.08.2018, 9:00
Происшествия
В Якутске пожар уничтожил частную баню
02.08.2018, 8:44
Желток
Видео
Гарольд, скрывающий боль в Якутске радуется жизни
02.08.2018, 8:40
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
02.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Четверг 2 августа 2018
02.08.2018, 0:45
Общество
Сегодня день рождения депутата и артиста
01.08.2018, 22:38
Происшествия
Видео
Резонанс
Смертельное ДТП в Якутии: Третий пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии
01.08.2018, 20:50
Политика
Резонанс
Выборы в Ил Тумэн: в регистрации отказано трем партиям
01.08.2018, 18:15
Общество
Началась выдача разрешений на охоту по электронной записи
01.08.2018, 18:01
Экономика
«Сделано в Якутии»: акция на продукцию «Дары Якутии» в сети супермаркетов «Алмаз»!
01.08.2018, 18:00
Красота & Здоровье
5 ошибок при макияже бровей
01.08.2018, 17:50
Общество
В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
01.08.2018, 17:41
Спорт
Приезд Черчесова в Якутию под вопросом
01.08.2018, 17:35
Экономика
Объявление
2 августа предстоят временные ограничения электроснабжения
01.08.2018, 17:27
Происшествия
Подробности страшного ДТП в Якутии
01.08.2018, 17:26
Экономика
В Нижнем Бестяхе отметят День железнодорожника
01.08.2018, 17:19
Общество
Путин наградил якутян
01.08.2018, 17:17
Политика
Сергей Сопчук: Единая Россия берет курс на обновление
01.08.2018, 17:06
Финансы
Алмазэргиэнбанк предлагает «Любимым» — сезонный вклад с выгодной процентной ставкой
01.08.2018, 16:57
Происшествия
Пострадавший в ДТП в Якутии находится в очень тяжелом состоянии
01.08.2018, 16:44
Общество
Позитив
Ищу тебя: Бельгийка нашла мать и брата-близнеца в Якутии
01.08.2018, 16:33
Общество
В Якутии простились с Николаем Чиряевым
01.08.2018, 16:23
Происшествия
Экстра
В Якутии в ДТП погибли два человека
01.08.2018, 16:20
Спорт
Серебро Ким-Кимэна
01.08.2018, 16:10
Происшествия
В Якутии завели уголовные дела о халатности при тушении лесных пожаров
01.08.2018, 16:00
Политика
На Едином портале госуслуг заработала услуга «Мобильный избиратель»
01.08.2018, 15:50
Общество
Резонанс
В Якутии «Справедливая Россия» предложила способ обойти пенсионную реформу
01.08.2018, 15:40
Общество
Коллективу Агентства инвестиционного развития Якутии представили нового руководителя
01.08.2018, 15:30
Финансы
Розничный кредитный портфель ВТБ в Хабаровском крае вырос на 6%
01.08.2018, 15:29
Происшествия
Фотофакт
Экстра
Проливные дожди размыли дороги в Оймяконском районе
01.08.2018, 15:20
Происшествия
Резонанс
Спасатели отправились в подтопленный Орто-Балаган
01.08.2018, 15:10
Общество
Букет наград от Ил Дархана
01.08.2018, 15:00
Культура & Образование
Якутянин прошел кастинг музыкального конкурса «Новая звезда»
01.08.2018, 14:50
Общество
Агитпоезд первого десанта комсомольцев отправился из Москвы в Якутию
01.08.2018, 14:40
Культура & Образование
Вклад ссыльных поляков в развитие Якутска обсудят в столице
01.08.2018, 14:30
Экология
В Оймяконе побит суточный рекорд осадков
01.08.2018, 14:20
Столица
В столице стартует дачный десант
01.08.2018, 14:10
Происшествия
Резонанс
Якутская аномалия: На месте массовой гибели птиц обнаружены новые жертвы
01.08.2018, 14:00
Столица
Анонс
В Якутске открывается школьный базар!
Архив новостей
Экономика
2 августа 2018, 12:40
322

Сахатранснефтегаз: в каких случаях можно остаться без газа?

Если у собственника жилья или, если дом многоквартирный, то УК, ТСЖ или участники так называемого непосредственного способа управления (НСУ), нет договора на техническое обслуживание газового оборудования со специализированными организациями, выполняющими обслуживание газовых сетей, то по требованию законодательства поставщик газа имеет право приостановить подачу газа.

«На сегодня остро стоит вопрос заключения договоров с жильцами многоквартирных жилых домов, находящихся на непосредственном управлении. В основном это деревянный жилой фонд Якутска, построенные в 1970-1980-х годах прошлого столетия. Износ коммуникаций очевиден. Хочу напомнить, что газовые приборы и газовые сети являются особо опасным оборудованием, при их неисправности может возникнуть аварийная ситуация с вытекающими отсюда последствиями. Поэтому техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования необходимо проводить не реже 1 раза в год с учетом минимального перечня выполняемых работ», — прокомментировал начальник Службы технического обслуживания газового оборудования АО «Сахатранснефтегаз» Александр ЧУПРОВ.

Что такое техническое обслуживание газового оборудования?Это работы и услуги по поддержанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в технически исправном состоянии. В многоквартирных домах к внутридомовому газовому оборудованию относятся газовые сети, технические устройства и газоиспользующее оборудование, являющиеся общим имуществом собственников квартир. Внутриквартирным газовым оборудованием являются газопроводы, расположенные внутри квартир и технические устройства на них, а также бытовые газовые приборы:  счетчики, плиты,  водонагреватели, отопительные котлы.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования вправе выполнять только специализированные организации на основании договора. Такие организации должны иметь квалифицированный персонал, материально-техническую базу.

Заказчиком услуг по договору на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах выступают управляющие компании, товарищества или кооператив, также собственники помещений — при непосредственном способе управления многоквартирным домом, а в частных домовладениях — собственники.

В перечень работ по техническому обслуживанию газового оборудования кроме непосредственного их обслуживания и ремонта входит аварийно-диспетчерское обеспечение,  техническое диагностирование и замена оборудования.

«Хочу заострить внимание потребителей на важном моменте. В соответствии с законодательством, для обеспечения безопасности потребителей газа, в случае получения информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного оборудования исполнитель услуг обязан незамедлительно приостановить подачу газа без предварительного уведомления», — предупредил начальник Службы технического обслуживания газового оборудования.

Мы в свою очередь напомним о том, что благодаря системной, последовательной и целенаправленной работе сотрудников Управления газораспределительных сетей удается содержать в исправном состоянии газовые сети как в столице, так и в населенных пунктах республики.  Это и плановая работа Службы технического обслуживания газового оборудования, и экстренное решение проблем аварийно-диспетчерской службой. Ведь по халатности людей происходит то утечка газа, то повреждение газопроводов. Ежедневная рутинная работа газовиков невидима, но она обеспечивает БЕЗОПАСНОЕ и бесперебойное газоснабжение.

Еще раз призываем соблюдать правила пользования газом!При запахе газа звонить —  04 или 104.

Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз», www.aostng.ru
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
28.07.2018, 23:50
Общество
Гендиректор «Сахамедиа» обескуражен
29.07.2018, 22:10
Спорт
Фотофакт
В Алдане завершился международный турнир по современному профессиональному Панкратиону
02.08.2018, 8:40
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
28.07.2018, 8:30
Желток
Фотофакт
Эрдэ турбут чыычаах: куколка умилила якутян
28.07.2018, 0:01
Футуролог
«Якутское затемнение» Какие испытания могли вызвать аномалию в Якутии?
02.08.2018, 0:45
Общество
Сегодня день рождения депутата и артиста
28.07.2018, 23:07
Политика
Эксклюзив
Жители Удмуртии и Саратова штурмуют Ил Тумэн
28.07.2018, 12:53
Желток
Фотофакт
В Якутии грибы есть!
28.07.2018, 10:50
Политика
Резонанс
Якутский министр оправдывается перед якутянами
30.07.2018, 10:52
Политика
Эксклюзив
Назначен новый руководитель
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Красота & Здоровье
02.08.2018

Акушерка Александра Прибылых представит Якутию на Всероссийском конкурсе лучших специалистов

Экология
02.08.2018

Погода в Якутске: 2 августа будет тепло и солнечно

Резонанс
Политика
01.08.2018

Выборы в Ил Тумэн: в регистрации отказано трем партиям

Экономика
01.08.2018

«Сделано в Якутии»: акция на продукцию «Дары Якутии» в сети супермаркетов «Алмаз»!

Происшествия
01.08.2018

Подробности страшного ДТП в Якутии

Экономика
01.08.2018

В Нижнем Бестяхе отметят День железнодорожника

Финансы
01.08.2018

Алмазэргиэнбанк предлагает «Любимым» — сезонный вклад с выгодной процентной ставкой

Позитив
Общество
01.08.2018

Ищу тебя: Бельгийка нашла мать и брата-близнеца в Якутии