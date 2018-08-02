В каких случаях можно остаться без газа? Разъясняет Сахатранснефтегаз

Если у собственника жилья или, если дом многоквартирный, то УК, ТСЖ или участники так называемого непосредственного способа управления (НСУ), нет договора на техническое обслуживание газового оборудования со специализированными организациями, выполняющими обслуживание газовых сетей, то по требованию законодательства поставщик газа имеет право приостановить подачу газа.

«На сегодня остро стоит вопрос заключения договоров с жильцами многоквартирных жилых домов, находящихся на непосредственном управлении. В основном это деревянный жилой фонд Якутска, построенные в 1970-1980-х годах прошлого столетия. Износ коммуникаций очевиден. Хочу напомнить, что газовые приборы и газовые сети являются особо опасным оборудованием, при их неисправности может возникнуть аварийная ситуация с вытекающими отсюда последствиями. Поэтому техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования необходимо проводить не реже 1 раза в год с учетом минимального перечня выполняемых работ», — прокомментировал начальник Службы технического обслуживания газового оборудования АО «Сахатранснефтегаз» Александр ЧУПРОВ.

Что такое техническое обслуживание газового оборудования? Это работы и услуги по поддержанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в технически исправном состоянии. В многоквартирных домах к внутридомовому газовому оборудованию относятся газовые сети, технические устройства и газоиспользующее оборудование, являющиеся общим имуществом собственников квартир. Внутриквартирным газовым оборудованием являются газопроводы, расположенные внутри квартир и технические устройства на них, а также бытовые газовые приборы: счетчики, плиты, водонагреватели, отопительные котлы.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования вправе выполнять только специализированные организации на основании договора. Такие организации должны иметь квалифицированный персонал, материально-техническую базу.

Заказчиком услуг по договору на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных домах выступают управляющие компании, товарищества или кооператив, также собственники помещений — при непосредственном способе управления многоквартирным домом, а в частных домовладениях — собственники.

В перечень работ по техническому обслуживанию газового оборудования кроме непосредственного их обслуживания и ремонта входит аварийно-диспетчерское обеспечение, техническое диагностирование и замена оборудования.

«Хочу заострить внимание потребителей на важном моменте. В соответствии с законодательством, для обеспечения безопасности потребителей газа, в случае получения информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая в ходе выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного оборудования исполнитель услуг обязан незамедлительно приостановить подачу газа без предварительного уведомления», — предупредил начальник Службы технического обслуживания газового оборудования.

Мы в свою очередь напомним о том, что благодаря системной, последовательной и целенаправленной работе сотрудников Управления газораспределительных сетей удается содержать в исправном состоянии газовые сети как в столице, так и в населенных пунктах республики. Это и плановая работа Службы технического обслуживания газового оборудования, и экстренное решение проблем аварийно-диспетчерской службой. Ведь по халатности людей происходит то утечка газа, то повреждение газопроводов. Ежедневная рутинная работа газовиков невидима, но она обеспечивает БЕЗОПАСНОЕ и бесперебойное газоснабжение.

Еще раз призываем соблюдать правила пользования газом! При запахе газа звонить — 04 или 104.