«Сахатранснефтегаз»: в 17 квартале аварийно-ремонтная работа завершится сегодня вечером

Все службы Управления газораспределительных сетей задействованы в аварийно-ремонтных работах газопроводов в 17 квартале столицы. Бригада ремонтной службы, 7 декабря в 1 час ночи, получив сигнал от сотрудников службы подземных газопроводов, сразу выехала на место утечки газа. Котельная квартала была переведена на резервное топливо, магазины, киоски обеспечены газовыми баллонами. Сегодня, 8 декабря, после аварийно-восстановительных работ подача газа восстановлена.

— Мы здесь бесперебойно работаем вторые сутки. Обнаружили утечку газа в нескольких местах. Поврежденный участок газопровода меняем на новый. Планируем сегодня поздно вечером завершить ремонтную работу и эксплуатация газопроводов будет восстановлена, — прокомментировал начальник ремонтной службы УГРС Андрей Гусев.

Отметим, что в столице газовые сети устарели, во многих участках вышел нормативный срок эксплуатации. В связи с этим, требуется огромная работа по реконструкции и капитальному ремонту газовых сетей Якутска.