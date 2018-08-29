«Сахатранснефтегаз» свой профессиональный праздник встречает с новыми трудовыми достижениями

Ежегодно в первое воскресенье сентября Россия отмечает День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Свой профессиональный праздник новыми трудовыми достижениями встречает коллектив АО «Сахатранснефтегаз». Со знаменательным днем поздравил своих коллег и друзей по отрасли генеральный директор Общества Иван Константинович Макаров.

— От всей души поздравляю своих коллег с нашим профессиональным праздником! В этот торжественный день с особым чувством удовлетворения выражаю благодарность каждому работнику газовой отрасли за высокий профессионализм, ответственность и добросовестность, без которых в нашем нелегком деле не обойтись. Для нас, газовиков, простоя в производстве не может быть. Мы ежегодно выполняем плановые показатели поставки газа в объеме более 1660 млн.м3.

Каждое звено встречает профессиональный праздник на своем трудовом посту, чтобы надежно и бесперебойно снабжать природным газом жителей республики.

2018 год для нашего большого трудового коллектива — юбилейный, мы отмечаем 15-летие со дня создания Акционерного Общества «Сахатранснефтегаз». Наша компания была создана в 2003 году путем объединения предприятий газовой отрасли.

За 15 лет работы национальная нефтегазовая компания «Сахатранснефтегаз», продолжив дело первопроходцев-газовиков, создала мощную современную газовую отрасль, обеспечивающую НАДЕЖНЫМ и БЕСПЕРЕБОЙНЫМ теплом и светом республику на Крайнем Севере.

В рамках государственной программы газификации населенных пунктов в Республике Саха (Якутия) за это время газифицировано 55 населенных пунктов. Сегодня 96 населенных пунктов получают природный газ. Более 116 тысяч семей имеют тепло и свет природного газа. Протяженность газопроводов с 2366 км достигла до 7009 км.

Наша компания по праву гордится строительством уникального в мире сооружения — подводного магистрального газопровода через реку Лена с рекордной протяженностью 16,8 километров, благодаря которому природный газ пришел в Заречье.

Разработаны и введены в строй Отраднинское газоконденсатное месторождение в Ленском районе, откуда газифицирован г. Ленск и Среднетюнгское ГКМ, обеспечивающее природным газом удаленные населенные пункты Кюбяингде, Усун, Тербяс Вилюйского улуса.

Для надежного и безопасного газоснабжения столицы построена и введена в эксплуатацию Газораспределительная станция — 2 г. Якутска.

Одним из самых масштабных проектов является строительство III нитки Средневилюйского ГКМ Мастах — Берге — Якутск протяженностью 384 км. Третья нитка позволила серьезно модернизировать систему газоснабжения, в том числе установку современного цифрового оборудования системы телеметрии. Ответственность эксплуатации и обслуживания стратегической III нитки возложена на «Сахатранснефтегаз».

В настоящее время полным ходом идет модернизация уникального на Дальнем Востоке Якутского газоперерабатывающего завода.

Как известно, природным газом Якутия начала пользоваться с 70-х годов прошлого века, что подразумевает одно — выход из срока эксплуатации объектов газового хозяйства. Поэтому мы целенаправленно ведем большую работу по техническому перевооружению и обновлению всей газовой артерии Якутии.

Весь процесс производства крупного хозяйства обеспечивает трудовой коллектив с численностью более двух тысяч человек на сто процентов из состава местного населения. Газовики республики с честью выполняют главную миссию — снабжают теплом и светом. С нами, действительно, теплее!