Сахатранснефтегаз: Работа на местах с людьми и обеспечение надежным теплом — непростая задача

Сегодня природный газ стал настолько важным и необходимым продуктом, что без него трудно представить себе современную жизнь. Качественная и бесперебойная поставка газа приобретает в настоящее время статус одной из важнейших государственных задач, и в том, что система газоснабжения сел Хатассы, Владимировка, Табага и пригородов г. Якутска хорошо отлажена и работает без сбоев, есть большая заслуга Хатасского эксплуатационного газового участка Управления газораспределительных сетей.

В это время года в связи с зимними холодами работа в эксплуатационных газовых участках — наиболее напряженная. Ежедневно мастера и слесари сидят, что называется, в боевой готовности, так как вызовов очень много.

Начальник участка Геннадий Керегяев отметил, что число абонентов ежегодно растет. «Если в 20012 году мы обслуживали 1200 домов, то сегодня — 1600. Поселок Хатассы газифицирован на 99 процентов. Территория обслуживания с каждым годом увеличивается. В 2005 году газифицированы село Владимировка и Высшая школа музыки. Планируется подключение к современному топливу села Новая Табага, строительство новых микрорайонов в селе Хатассы и расширение территории Якутска по Покровскому тракту. Так что работы много», — сказал он.

Участок обслуживает газопроводы с общей протяженностью более 130 км., эксплуатирует 49 котельных большой и малой мощности, также 24 объекта редуцирования газа. В его ведении находятся три поселка: Хатассы, Табага и Владимировка.

На участке работают 20 сотрудников, все жители села Хатассы. Начальник отмечает, что более половины сотрудников имеют высшее техническое образование. Коллектив стабильный, люди все с большим опытом работы, в то же время в последние годы пришли молодые газовики. Геннадий Леонидович работает 17 лет, хорошо знает историю становления, развития газового участка.

История развития Хатасского ЭГУ начинается с 1984 года. В тот год вышло распоряжение о создании Табагинского эксплуатационного газового хозяйства для эксплуатации газифицированных объектов в селах Табага и Хатассы. Газификация началась со строительства АГРС «Табага» в поселке Табага. В 1977 году были проложены первые километры труб высокого давления для подачи газа в котельную Табагинского лесокомбината. Всего в этот год было проложено около 13 километров газопровода. Котельная сельскохозяйственного предприятия помимо своих объектов отапливала школу, дом культуры, детский сад, столовую и интернат. В жилые дома газ пришел вместе с прокладкой газопроводов на улице Совхозная в 1981 году, топливо подавалось через АГРС в селе Табага, поэтому обслуживающий участок получил название Табагинский.

В те годы шло активное развитие промышленности в Табаге, в селе Хатассы- сельское хозяйство. Шло строительство современных животноводческих комплексов, развивалось тепличное хозяйство, начиналось строительство свиноводческого комплекса. «База участка находилась в селе Табага до 2002 года. После окончания строительства новой базы в селе Хатассы, участок переехал сюда. Начальником участка меня назначили в 2002 году», — вспоминает начальник ЭГУ.

Надо отметить, что в последние пять лет идет интенсивная модернизация и перевооружение участка, произведен капитальный ремонт здания, обновлен автотранспорт. Упрощается порядок газификации жилья, появляются новые сервисы для абонентов, проводится замена устаревшего оборудования на новые, более мощные и экономные.

Геннадий Керегяев отметил, что люди активно начали менять старые котлы на новые. «Мы ходим по домам и советуем, какое оборудование ставить. Рекомендуем напольные, энергонезависимые котлы. Люди в зимние месяцы платят в среднем по пять тысяч, и кажется, что много. Ведь в летние месяцы вообще не оплачивают, в осеннее время мало начисляется. Какой объем использовали, столько и платят. К примеру, за год выходит 20-25 тысяч, что ежемесячно составляет 2 тысячи рублей. Это не дорого, но в то же время наблюдается проблема неуплаты за потребленный газ. С неплательщиками мы вплотную работаем, отмечу, что работа с населением имеет положительный эффект», — подчеркнул начальник ЭГУ.

Хатасский участок характеризуется в компании не только высоким профессионализмом специалистов, но и их крепкой дружбой со спортом и приверженностью к здоровому образу жизни. Мы не устаем повторять, что залог успеха предприятия – работники участка, которые многие годы трудятся на благо газового хозяйства и сохраняют неизменную верность флагу «Сахатранснефтегаза».