Сахатранснефтегаз: производство начинается со склада

В производственном процессе газового хозяйства работа каждого звена имеет решающее значение. Не исключение и складское хозяйство. Не все предприятия могут похвастаться идеальным порядком у себя в складах. А если это крупное предприятие, где наименований товаров насчитывается тысячами, то тут ситуацию может решить только грамотный подход и, конечно, ответственный сотрудник. Как в случае с начальником службы снабжения и складского хозяйства Линейно-производственного управления магистральных газопроводов Федота Слепцова.

Сегодня на складе предприятия полный порядок. Каждый материал находится строго на своем месте. «Мы работаем на новой программе с адресным хранением, с помощью которого сразу находим нужный материал», — говорит главный кладовщик.

А до этого склад советского периода был весьма неудобным, не отвечающим современным требованиям. Руководство ЛПУМГ разработал проект нового склада. От старого склада остался только каркас.

«Укрепили пол, старый бетон удалили, залили новый. Но максимально использовали то, что было на старом складе. Из двухэтажного стеллажа, который занимал всю площадь склада, собрали трехуровневые стеллажи. На освободившемся участке установили современные заводские стеллажи, чтобы на поддонах можно было ставить тяжелое оборудование. Бетон, крепления, сами стеллажи рассчитаны под определенный вес. Созданы новые площадки для хранения материалов, в том числе для крупногабаритной продукции. Самое главное, мы разработали новое программное обеспечение склада. К примеру, если раньше кладовщик уходил на больничный, то найти нужный материал было сложно. Сегодня наша работа полностью автоматизирована, так что без проблем можно найти нужный материал», — сказал далее Федот Слепцов.

Проведена большая работа не только на складе, но и на всем территории Управления. Если здесь раньше была болотистая местность, то сегодня, благодаря отсыпке и водоотводу сухо, чисто и уютно. По благоустройству территории идет дальнейшая работа. Федот Слепцов признался, что работа по его характеру. Он содержит в порядке огромное хозяйство производственного предприятия. Порядок любит и в жизни. Он организатор многочисленных субботников коллектива. Федота коллеги уважают не только за ответственный подход к своему делу, но и за активную гражданскую позицию. Он — один из лидеров предприятия. Ведет здоровый образ жизни, активно занимается спортом. Ни одно мероприятие, в том числе спортивное, не обходится без его участия.

Создают трудовой коллектив такие люди как Федот Слепцов. Каждый из них на своем посту выполняет ответственную задачу. Нужно понимать, что компания эксплуатирует особо опасные производственные объекты, где вся система должна работать четко и слаженно.