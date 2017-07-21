«Сахатранснефтегаз» приступил к замене старых газопроводов на Тимирязева

Как известно, идет объемная работа по обновлению газопроводов в столице.

В Якутск газ пришел в 1967 году, с этого же периода началась масштабная газификация столицы. С тех самых пор газопроводы, проложенные в 70-х годах еще служат. Но, как сообщает пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз», старые трубы сильно прохудились.

«Мы постоянно ремонтируем старые газопроводы, можно сказать, что они вдоль и поперек залатанные. К примеру, чтобы предупредить аварийную ситуацию, газопроводы на улице Тимирязева в прошлом году отремонтировали дважды», — отмечает заместитель главного инженера УГРС Станислав Луковцев.

В настоящее время развернулась работа на улице Тимирязева. По вырытым траншеям видны старые газопроводы высокого и низкого давлений, проложенные параллельно. Конечно, трубы эти не годятся для дальнейшей эксплуатации. Надо сказать, что работа сложная, так как тут же рядом проходят фекальные трубы.

«Это старая, не действующая фекальная труба, по которой стекается жидкость, поэтому траншея вся в грязной воде, которую сейчас будем откачивать. Только потом начнем работу», — объясняет Станислав Луковцев.

Он отметил, что работы по обновлению газовой сети города выполняются совместно с администрацией города. Начиная с мая текущего года были проведены замены газопроводов на новые трубы на Петра Алексеева, Чиряева, и вот началась работа на ул. Тимирязева.

Новые газопроводы будут проложены начиная с улицы Тимирязева до Дежнева протяженностью 800 м.

«Мы прокладываем прочные, изоляционные трубы диаметром 450 мм низкого давления и 480 мм — высокого. Работу планируем завершить в сентябре. На сегодня выкопали траншею в 70 м., проложили 60 м. новых труб. Материалом и техникой полностью обеспечены. После завершения работы мы траншею заполним речным песком, старая почва уже не годится. Также восстановим дорогу, уложим асфальт», — сказал заместитель начальника отдела капитального строительства УГРС Федор Неустроев.

Знаем, что работы по замене старых труб вызывают некоторые неудобства, но напоминаем, что работа по реконструкции и ремонту старых газопроводов производится для нашего с вами блага и обеспечения безопасности. В связи с этим, призываем горожан и гостей с пониманием отнестись к работе газовиков.