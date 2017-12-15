«Сахатранснефтегаз» объявляет «Прощеные дни»

АО «Сахатранснефтегаз» с 16 декабря по 30 декабря 2017 года объявляет Акцию «Прощеные дни» по пеням для потребителей – физических лиц. Прием оплаты за природный газ без пеней за просрочку платежа при условии полного погашения задолженности. Уважаемые потребители, встречайте Новый год без долгов!

Режим работы касс УГРС АО «Сахатранснефтегаз»

Касса по адресу г.Якутск, ул.Петра Алексеева, 64

16 декабря 2017 г. (суббота) — с 09.00 до 15.00 без перерыва на обед

с 18 декабря по 22 декабря 2017г. (понедельник-пятница) — с 08.00 до 18.00

без перерыва на обед

23 декабря 2017г. (суббота) — с 09.00 до 17.00 без перерыва на обед

25 декабря 2017г. (понедельник) — с 08.00 до 18.00 без перерыва на обед

с 26 декабря по 29 декабря 2017г. (вторник-пятница) – с 08.00 до 19.00

без перерыва на обед

30 декабря 2017г. (суббота) — с 09.00 до 13.00

Касса по адресу г.Якутск, ул.Автодорожная, 16

с 19 декабря по 22 декабря 2017 г. (вторник-пятница) — с 09.00 до 17.30

с перерывом на обед с 13.30 до 14.30

с 26 декабря по 29 декабря 2017 г. (вторник-пятница) — с 09.00 до 17.30

с перерывом на обед с 13.30 до 14.30

Также оплату за природный газ можно произвести:

— на сайте АО «Сахатранснефтегаз» www.aostng.ru

— во всех отделениях почтовой связи г.Якутска и улусов

— в кассах ООО «Расчетно-кассовый центр «ЖКХ»» в г.Якутск

— во всех кассах и терминалах ПАО «Сбербанк России»

— через систему «Сбербанк-онлайн»

— в офисах ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» в г.Якутск, г.Покровск

— через терминалы АО «Газпромбанк» в г.Якутск