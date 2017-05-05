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«Сахатранснефтегаз» объявляет конкурс на лучший проект стелы «В честь 50-летия газификации Якутии»

Республика в этом году отмечает 50 – летний юбилей газификации. Значение прихода газа в суровом северном крае огромно. Мы все понимаем, что благодаря газификации республика имеет столь драгоценное тепло и свет на Крайнем Севере. Особенно радует, что теплом природного газа сегодня пользуются сельчане, в 94 населенных пунктах горит конфорка газа.

Отметим, что есть немалая доля заслуги работников нефтегазовой отрасли в том, что Якутия в настоящее время является крупным активно развивающимся промышленным регионом. Но до сих пор у нас нет сквера газовиков, где была бы установлена памятная стела, посвященная мужественному труду газовиков всех поколений. Этот пробел рабочая комиссия, созданная при Правительстве Республики Саха (Якутия) по случаю 50-летия газовой отрасли, решила устранить. Мэрия города выделила сквер рядом со зданием Управления газораспределительных сетей. И этот сквер станет сквером газовиков. Сквер должен украсить внешний вид города на перекрестке Петра Алексеева и Пирогова, чтобы он стал любимым местом отдыха горожан.

Мы публикуем задание на разработку дизайн-проекта «Памятная стела  «В честь 50-летия газификации Якутии»».

Призываем профессиональных архитекторов, скульпторов принять активное участие в конкурсе!

Работы принимаем по адресу. г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок «В», каб. 601.

Контактный телефон: 46-01-34

ЗАДАНИЕ на разработку ДИЗАЙН-ПРОЕКТА

«Памятная стела «В честь 50-летия газификации Якутии»

(наименование объекта)

1 Наименование «Памятная стела «В честь 50-летия газификации Якутии»
2 Основание для разработки дизайн-проекта  
3 Район строительства Республика Саха (Якутия), город Якутск
4 Вид строительства Новое строительство
5 Стадийность разработки дизайн-проекта Двустадийная разработка:

1.      Дизайн проект стелы «В честь 50-летия газификации Якутии»

2.      Генеральный план сквера
6 Особые условия Зона распространения многолетнемерзлых грунтов
7 Технико-экономические показатели Площадь застройки – 638м2
8 Состав и порядок разработки дизайн-проекта 1.                  Дизайн проект стелы «В честь 50-летия газификации Якутии».

Предоставить на рассмотрение дизайн-проекты стелы в 3D визуализации, в цветном виде  (цвета стелы согласуются с Заказчиком) в нескольких вариантах. При утверждении варианта стелы, предоставить спецификацию материалов.

2.                  Генеральный план сквера.

Учесть номенклатуру и объем п.10. При утверждении варианта генерального плана, предоставить спецификацию на материалы и ведомость работ.
9 Требования к составлению сметной документации и вид используемой сметно-нормативной базы  I.     Расчет сметной документации произвести в программе WinРИК;

II.     Выводить НР и СП по каждой сметной позиции;

III.      Уровень цен для расчета сметной документации:

1.     Локальные сметы — по ФСНБ (ТСНБ при наличии в РЦЦС РС(Я));

2.    Сводный сметный расчет – в баз. ценах 2001г. с пересчетом в тек. цены (на момент выдачи СД);
 10 Номенклатура и объем работ 1.      Конструкция памятника – в виде стелы на пьедестале Ограждение сквера – по периметру, чугунное

2.      Пешеходные дорожки из тротуарной плитки, с бордюром

3.      Сохранить существующие канализационные люки и колодцы.

4.      Благоустройство сквера, предусмотреть посадку деревьев и кустарников, газонной травы. По возможности сохранить существующее озеленение сквера.

5.      Предусмотреть скамейки для отдыха

6.      Предусмотреть освещение сквера в темное время суток

 
11 Основные требования к строительным материалам Материалы должны быть адаптированные к районам крайнего севера, антивандальные.
12 Исходные данные 1.      Топографическая съемка М1:500
13 Заказчик АО «Сахатранснефтегаз»
14 Разрабочик дизайн-проекта По конкурсу
15 Подрядчик По конкурсу
16 Дополнительные условия Документацию выдать в 3-х экземплярах  в бумажном варианте, в цвете.

 
17 Требования Заказчика Разработчик дизайн проекта сопровождает прохождение согласований в заинтересованных организациях. (МО г.Якутск)

 

 

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Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
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