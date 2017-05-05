«Сахатранснефтегаз» объявляет конкурс на лучший проект стелы «В честь 50-летия газификации Якутии»

Республика в этом году отмечает 50 – летний юбилей газификации. Значение прихода газа в суровом северном крае огромно. Мы все понимаем, что благодаря газификации республика имеет столь драгоценное тепло и свет на Крайнем Севере. Особенно радует, что теплом природного газа сегодня пользуются сельчане, в 94 населенных пунктах горит конфорка газа.
Отметим, что есть немалая доля заслуги работников нефтегазовой отрасли в том, что Якутия в настоящее время является крупным активно развивающимся промышленным регионом. Но до сих пор у нас нет сквера газовиков, где была бы установлена памятная стела, посвященная мужественному труду газовиков всех поколений. Этот пробел рабочая комиссия, созданная при Правительстве Республики Саха (Якутия) по случаю 50-летия газовой отрасли, решила устранить. Мэрия города выделила сквер рядом со зданием Управления газораспределительных сетей. И этот сквер станет сквером газовиков. Сквер должен украсить внешний вид города на перекрестке Петра Алексеева и Пирогова, чтобы он стал любимым местом отдыха горожан.
Мы публикуем задание на разработку дизайн-проекта «Памятная стела «В честь 50-летия газификации Якутии»».
Призываем профессиональных архитекторов, скульпторов принять активное участие в конкурсе!
Работы принимаем по адресу. г. Якутск, ул. Кирова, 18, блок «В», каб. 601.
Контактный телефон: 46-01-34
ЗАДАНИЕ на разработку ДИЗАЙН-ПРОЕКТА
|«Памятная стела «В честь 50-летия газификации Якутии»
(наименование объекта)
|1
|Наименование
|«Памятная стела «В честь 50-летия газификации Якутии»
|2
|Основание для разработки дизайн-проекта
|3
|Район строительства
|Республика Саха (Якутия), город Якутск
|4
|Вид строительства
|Новое строительство
|5
|Стадийность разработки дизайн-проекта
|Двустадийная разработка:
1. Дизайн проект стелы «В честь 50-летия газификации Якутии»
2. Генеральный план сквера
|6
|Особые условия
|Зона распространения многолетнемерзлых грунтов
|7
|Технико-экономические показатели
|Площадь застройки – 638м2
|8
|Состав и порядок разработки дизайн-проекта
|1. Дизайн проект стелы «В честь 50-летия газификации Якутии».
Предоставить на рассмотрение дизайн-проекты стелы в 3D визуализации, в цветном виде (цвета стелы согласуются с Заказчиком) в нескольких вариантах. При утверждении варианта стелы, предоставить спецификацию материалов.
2. Генеральный план сквера.
Учесть номенклатуру и объем п.10. При утверждении варианта генерального плана, предоставить спецификацию на материалы и ведомость работ.
|9
|Требования к составлению сметной документации и вид используемой сметно-нормативной базы
| I. Расчет сметной документации произвести в программе WinРИК;
II. Выводить НР и СП по каждой сметной позиции;
III. Уровень цен для расчета сметной документации:
1. Локальные сметы — по ФСНБ (ТСНБ при наличии в РЦЦС РС(Я));
2. Сводный сметный расчет – в баз. ценах 2001г. с пересчетом в тек. цены (на момент выдачи СД);
|10
|Номенклатура и объем работ
|1. Конструкция памятника – в виде стелы на пьедестале Ограждение сквера – по периметру, чугунное
2. Пешеходные дорожки из тротуарной плитки, с бордюром
3. Сохранить существующие канализационные люки и колодцы.
4. Благоустройство сквера, предусмотреть посадку деревьев и кустарников, газонной травы. По возможности сохранить существующее озеленение сквера.
5. Предусмотреть скамейки для отдыха
6. Предусмотреть освещение сквера в темное время суток
|11
|Основные требования к строительным материалам
|Материалы должны быть адаптированные к районам крайнего севера, антивандальные.
|12
|Исходные данные
|1. Топографическая съемка М1:500
|13
|Заказчик
|АО «Сахатранснефтегаз»
|14
|Разрабочик дизайн-проекта
|По конкурсу
|15
|Подрядчик
|По конкурсу
|16
|Дополнительные условия
|Документацию выдать в 3-х экземплярах в бумажном варианте, в цвете.
|17
|Требования Заказчика
|Разработчик дизайн проекта сопровождает прохождение согласований в заинтересованных организациях. (МО г.Якутск)
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