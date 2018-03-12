«Сахатранснефтегаз» объявляет акцию «Прощеные дни»

С 12 по 31 марта 2018 г. объявляем Акцию «Прощеные дни» по пеням для потребителей – физических лиц.

Уважаемых потребителей просим не упустить возможность оплатить задолженность за газ без пени при условии полного погашения задолженности!

Платежи за газ можно производить:

— в кассах УГРС АО «Сахатранснефтегаз» по адресу:

* г. Якутск ул. Петра Алексеева д.64 — график работы: понедельник — пятница с 08.00 до 18.00 без перерыва, суббота с 09.00 до 17.00 без перерыва, выходной: воскресенье, тел.: 46-00-41, 46-00-40;

* г. Якутск, ул. Автодорожная д.16 – график работы: вторник – суббота с 09.00 до 17.30 перерыв с 13.30 до 14.30, выходной — воскресенье, понедельник.

— в улусах – в кассе газового участка на местах;

— на сайте АО «Сахатранснефтегаз» http://www.aostng.ru/;

— в отделениях почтовой связи;

— в кассах Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» (Мегино-Кангаласский, Намский, Хангаласский ЭГУ);

— в кассах ООО «Расчетно-кассовый центр ЖКХ»;

— через терминалы и систему «Сбербанк-Онлайн» ПАО «Сбербанк России»;

— АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Хангаласский ЭГУ).



Справка

АО «Сахатранснефтегаз» обслуживает всю инфраструктуру газоснабжения Республики Саха (Якутия).

Протяженность газопроводов составляет 6 800 километров, из них только магистральных – более двух тысяч километров. Количество автоматизированных газораспределительных станций — 54. Количество газифицированных населенных пунктов — 95.

Снабжает природным газом более 1,8 тыс. предприятий-потребителей республики, 147 управляющих компаний и ТСЖ для нужд отопления и пищеприготовления, количество частных домов с газовым отоплением составляет более 65 тыс.

Напоминаем, что для обеспечения бесперебойной и надежной подачи природного газа, организации производства, ремонтных работ предприятие несет огромные затраты. Большую проблему представляет дебиторская задолженность потребителей, в том числе систематическая неоплата за поставленный газ крупными предприятиями. Задолженность сегодня составляет около 2 млрд. рублей. (!)