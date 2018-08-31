«Сахатранснефтегаз» объявляет акцию «Прощеные дни»

Близится зима и наступает отопительный сезон. В период подключения тепла просим своих уважаемых потребителей не упускать возможности оплатить задолженность за газ без пени при условии полного погашения задолженности.

АО «Сахатранснефтегаз» идет навстречу своим потребителям из числа физических лиц и объявляет традиционную акцию «Прощеные дни» с 1 по 30 сентября 2018 года. Напоминаем, что платежи за газ можно производить:

— в кассах УГРС АО «Сахатранснефтегаз» по адресу:

* г. Якутск ул. Петра Алексеева д.64 — график работы: понедельник — пятница с 08.00 до 18.00 без перерыва, суббота с 09.00 до 17.00 без перерыва, выходной: воскресенье, тел.: 46-00-41, 46-00-40;

* г. Якутск, ул. Автодорожная д.16 – график работы: вторник – суббота с 09.00 до 17.30 перерыв с 13.30 до 14.30, выходной — воскресенье, понедельник.

— в улусах – в кассе газового участка на местах;

— на сайте АО «Сахатранснефтегаз» http://www.aostng.ru/;

— в отделениях почтовой связи;

— в кассах Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» (Мегино-Кангаласский, Намский, Хангаласский ЭГУ);

— в кассах ООО «Расчетно-кассовый центр ЖКХ»;

— через терминалы и систему «Сбербанк-Онлайн» ПАО «Сбербанк России»;

— АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Хангаласский ЭГУ).

Для справки:

АО «Сахатранснефтегаз» эксплуатирует газопроводы протяженностью в 7009 км, обеспечивает теплом и светом голубого топлива 96 населенный пункт республики. Снабжает природным газом более 1,6 тыс. предприятий-потребителей республики, 147 управляющих компаний и ТСЖ для нужд отопления и пищеприготовления, количество частных домов с газовым отоплением по республике составляет более 60 тыс.