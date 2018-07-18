Сахатранснефтегаз: Обновляем сеть газовой артерии столицы

В столице республики полным ходом идет работа по обновлению газовых артерий, проложенных в 70-х годах прошлого столетия.

«Мы ведем работу по согласованию с городом, дорожным хозяйством, чтобы максимально не осложнять автотранспортное движение. Работа связана с большими трудностями по согласованию всех технологических процессов. Следует отметить, что оперативная работа идет благодаря тому, что произведено технологическое перевооружение всей автотранспортной спецтехники Управления газораспределительных сетей. Внедряются новые технологии, новинки мирового уровня, без которых было бы невозможна столь оперативная работа. Ведь наша задача не только просто заменять старые газопроводы на новые, но увеличивать пропускные способности сетей. Также пропускная способность соответственно увеличивается на всех газораспределительных пунктах», — отметил главный инженер АО «Сахатранснефтегаз» Александр ГОГОЛЕВ.

Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности по согласованию с администрацией города составлен план-график по замене газопроводов высокого и низкого давлений Якутска. В настоящее время идет работа по замене газопроводов в Сайсарском и Заложном районах. Жители и гости столицы наверняка испытывают неудобства в связи с работами, но газоснабжающая организация просит отнестись с пониманием. «Ведь мы работаем, чтобы доставить надежное и качественное тепло и свет. Заменяем газопроводы с протяженностью более одного км на улицах Чайковского и Тимирязева», — сказал Николай Попов, начальник службы капитального строительства УГРС.

На местах работают по две бригады. Замена газопроводов подразумевает большой объем работы, включающий земляные работы, демонтаж, монтаж труб. Николай Попов разъяснил, что после укладки газопровода они не только закапывают трубу, но и покрывают асфальтом поврежденные участки. Здесь следует отметить, что газотранспортная организация работает согласно с учетом графика работы дорожных организаций, то есть к моменту укладки асфальто-бетонного покрытия, УГРС планирует завершить работы по реконструкции газопровода. А там, где не планируется ремонт дорог, используется новый метод горизонтально-направленного бурения, чтобы не повредить асфальтированную дорогу. «Нашу работу усложняют наличие различных коммуникационных сетей, поэтому нам приходится зачастую работать вручную, чтобы их не повредить. Также там, где проходят сети, мы капаем на метр-два глубже, что замедляет процесс работы», — комментирует далее работу начальник службы капитального строительства.

Лето — горячая пора для ремонтной работы. Национальная газотранспортная компания для качественного выполнения основной миссии — бесперебойное обеспечение теплом и светом жителей республики на Крайнем Севере — ведет последовательную, целенаправленную и системную работу, чтобы содержать в исправном состоянии газовое хозяйство Якутии.